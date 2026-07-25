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Muž bez řidičáku ujížděl policii. Vjel na cyklostezku, hledají se svědci

Autor:
  14:27
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Radek Cihla, MAFRA

Bez řidičského průkazu ujížděl 43letý muž v Kynšperku nad Ohří vysokou rychlostí policistům, kteří ho chtěli zastavit. Při vjezdu na cyklostezku mohl ohrozit cyklisty. Policisté, kteří muže nakonec dopadli, hledají svědky.

Vše začalo v pátek kolem šestnácté hodiny v Kynšperku nad Ohří. Strážníci městské policie si všimli řidiče, o kterém díky místní znalosti věděli, že má vysloven platný zákaz řízení. „Proto se ho rozhodli předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat,“ popsal mluvčí karlovarských policistů Jan Bílek.

Třiačtyřicetiletý muž ale na opakované výzvy nereagoval a začal ujíždět vysokou rychlostí. Při ujíždění vjel také na cyklostezku, kde mohl ohrozit několik osob. Před vjezdem na most vozidlo zaparkoval a z místa utekl. Po chvíli ho ale strážníci vypátrali a zadrželi.

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Následně zjistili, že má třiačtyřicetiletý muž vysloven platný zákaz řízení až do roku 2028. Policisté proto pátrají po svědcích, které mohl řidič svou nebezpečnou jízdou ohrozit, a to jak na pozemní komunikaci, tak na cyklostezce.

„Žádáme případné svědky nebezpečné jízdy, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli nebo procházeli, a nebezpečnou jízdu městem mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158. „Informace, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení,“ sdělil Bílek.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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