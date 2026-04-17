Kynšperk odhalil rozsáhlé pivovarské podzemí, může se stát novou atrakcí

Jitka Dolanská
  11:06
Několik staletí je dlouhá tradice vaření piva v Kynšperku nad Ohří. Vyprávět by o tom mohly téměř zapomenuté historické pivovarské sklepy, které se podařilo znovu objevit a letos i přesně zaměřit a zdokumentovat. Pokud budou sklepy stabilní a bezpečné pro případné návštěvníky, město by podzemí otevřelo pro veřejnost.
Pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou atrakcí. Pohled chodbou od jižního vstupu. | foto: Město Kynšperk nad Ohří

11 fotografií

Sklepení o rozloze 1145 metrů čtverečních se rozkládá na sever od Kynšperského pivovaru, který se po revoluci podařilo zrekonstruovat a vaření piva zde obnovit.

„Věděli jsme, že tam někde jsou, vytesané do skalního masivu v kopci severně od pivovaru. Jako malý kluk jsem do toho podzemí s kamarády lezl. Ale protože v této lokalitě, nazývané Na kukačce, chystáme výstavbu rodinných domků, potřebovali jsme vědět, kde přesně ty sklepy jsou a jaký je jejich stav,“ vypráví starosta města Kynšperk nad Ohří Marek Matoušek.

Město proto nechalo celé sklepení geodeticky zaměřit. Nejprve prostřednictvím 3D skenů zevnitř, následně odborníci naměřené hodnoty přenesli na povrch.

„Díky tomu nyní víme, odkud kam ty prostory sahají, kde jsou větrací komíny, kudy se tam dá vstoupit a podobně. Tohle už máme důkladně zdokumentované. Jisté je, že sklepy budou od nejbližších domů v dostatečné vzdálenosti a nijak je neohrozí. Letos bychom také rádi zadali stavebně technický průzkum celého podzemního prostoru. Ten by měl odhalit, v jakém stavu sklepy jsou, zejména co se týče statiky,“ vysvětluje starosta, který podle fotografií věří, že přes své stáří nebude podzemí významnější stavební zásahy potřebovat.

Pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou atrakcí. Pohled chodbou od jižního vstupu.
Pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou atrakcí. Pracovníci skenují uzasypaného větracího otvoru.
Historické pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří. Na snímku je vidět propadlý strop u severního vstupu.
Bývalé pivovarské sklepy v Kynšperku nad Ohří by se mohly stát novou turistickou atrakcí. Na snímku je patrná hornina, která se vysypala z větracího otvoru.
11 fotografií

Snad jen odvézt nahromaděný nepořádek a zeminu, která dovnitř napadala větracími otvory. „Historie sklepení sahá až do 17. století. Dochované prostory představují technologicky významný celek demonstrující vývoj pivovarnictví nejen v našem regionu, ale v celých českých zemích,“ připomněl Matoušek.

Hlavní část tvoří několik místností částečně tesaných do skály a chodby s cihlovými klenbami. „Největší prostor je široký místy až osm metrů a vysoký téměř šest metrů. Z dochovaných pramenů víme, že zde dříve stálo až 170 dřevěných sudů na kynšperské pivo o obsahu od 30 do 50 hektolitrů. Sudy bývaly obklopeny ledem,“ uvádí starosta s tím, že v rámci dalšího průzkumu specialisté prozkoumají stabilitu kleneb a zjistí pevnost cihlových vyzdívek.

Pokud budou sklepy stabilní a bezpečné pro případné návštěvníky, město by podzemí otevřelo pro veřejnost jako další zajímavou technickou a historickou památku. „Předpokládáme, že by nové prostory mohly doplnit a ozvláštnit komentované prohlídky, které už nyní Kynšperský pivovar pořádá. To, že by se lidé mohli dostat do roky nevyužívaných a téměř zapomenutých historických podzemních prostor, by pro mnohé návštěvníky mohlo být velkým lákadlem,“ doplňuje starosta Matoušek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.