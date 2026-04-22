Konec cestování kvůli práškům. V Kynšperku budou mít po třech letech lékárnu

Jitka Dolanská
  15:12
Bezmála tři roky bylo město Kynšperk nad Ohří na Sokolovsku bez lékárny. To už se brzy změní. Radnici se podařilo získat provozovatele, který chce lékárnu otevřít v prostorách nákupního centra Coop – Tuty ve Školní ulici. První zákazníky přivítá na konci května. Lidé tak už nebudou muset kvůli lékům jezdit do sousedního Chebu nebo Sokolova.

Téměř tři roky byli obyvatelé Kynšperku nad Ohří bez lékárny. Město našlo nového provozovatele a nechalo za šest milionů vybudovat novou lékárnu ve Školní ulici. | foto: Město Kynšperk nad Ohří

„Do konce roku 2023 tu lékárna fungovala, ale paní magistra za sebe neměla náhradu a tak dlouho přesluhovala. Tuším, že jí bylo 75 let, když se rozhodla definitivně skončit. Od té doby jsme bez lékárny,“ vzpomíná kynšperský starosta Marek Matoušek.

Ve městě přitom funguje ordinace pediatra, praktik pro dospělé i zubař. A s každým receptem musí nemocný sednout do auta, dojít na vlak nebo autobusovou zastávku a vydat se do lékárny některého ze sousedních měst.

„To přináší obrovské komplikace nejen seniorům a rodinám s dětmi, ale všem obyvatelům. A to nemluvím o tom, že nemocný člověk by mezi zdravými cestovat vůbec neměl,“ vysvětluje starosta, proč město usilovalo o obnovení služby.

Jak řekl, díky přátelům a příznivcům města se vloni povedlo lékárníka získat. Radnice ale musela prostor budoucí lékárny na vlastní náklady upravit. „Z nabízených možností si pro lékárnu vybral prostor v obchodním centru Coop - Tuty. Pro nás to bylo komplikovanější, protože ten dům není v majetku města a tak jsme museli přestavět a upravit cizí majetek a přitom dostát podmínkám zákona. Navíc bylo nutné přemístit bankomat Komerční banky. Chtěli jsme jej tu zachovat, ale posunout jej tak, aby budoucí lékárně nepřekážel,“ vypráví starosta Matoušek.

Ani vybudování lékárny nebylo bez problémů. „Hygienické a další parametry jsou velmi tvrdé, k projektu se vyjadřuje mimo jiné i Státní úřad pro kontrolu léčiv. Když tak o tom přemýšlím, vyzkoušeli jsme si jednu z nejtěžších věcí a povedlo se nám ji dotáhnout do zdárného konce, i když jsme s tím neměli žádné zkušenosti. Ale až začne lékárna koncem května fungovat, bude to skvělé,“ neskrývá nadšení starosta.

Město přišlo vybudování nové lékárny na bezmála šest milionů korun. Kynšperk nad Ohří chce v té souvislosti požádat Karlovarský kraj o individuální dotaci.

Konec cestování kvůli práškům. V Kynšperku budou mít po třech letech lékárnu

Téměř tři roky byli obyvatelé Kynšperku nad Ohří bez lékárny. Město našlo...

Bezmála tři roky bylo město Kynšperk nad Ohří na Sokolovsku bez lékárny. To už se brzy změní. Radnici se podařilo získat provozovatele, který chce lékárnu otevřít v prostorách nákupního centra Coop –...

22. dubna 2026  15:12

