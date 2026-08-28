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Lávka v Kynšperku se otevřela pěším, zatím ale funguje v omezeném režimu

Jitka Dolanská
  9:15
Historická lávka v Kynšperku nad Ohří začala sloužit chodcům. Zatím jen v omezeném provozu, přesto je otevření důležité spojnice přes řeku Ohři pro řadu obyvatel i cyklistů vítaným zkrácením cesty.

„Lávku jsme otevřeli pro pěší v režimu předběžného užívání. Stavba stále není dokončená, lidé si musí uvědomit, že procházejí staveništěm. Po lávce se pohybuje technika, je tam provizorní zábradlí, dodělávají se povrchy, obrubníky, terénní úpravy. V ulici Pobřežní se musí dozdít část kamenné zdi. Konkrétně pro cyklisty to znamená, že musí sesednout a kolo přes lávku převést,“ řekl starosta Kynšperku nad Ohří Marek Matoušek.

Kdy bude lávka kompletně hotová, radnice zatím neví. „Nastaly prý drobné problémy se zábradlím, které je specifické, takže je potřeba trochu víc času. Podrobnosti zatím nevím,“ potvrdil starosta.

Součástí stavby bylo i provizorní zatrubnění levého ramene řeky Ohře. To komplikovalo cestu vodákům, kteří museli po celou sezonu lodě pod mostem přenášet.

Historická lávka v Kynšperku nad Ohří se otevřela pro pěší. Ti ale musejí stále počítat s tím, že procházejí staveništěm. (26. srpna 2026)
Historická lávka v Kynšperku nad Ohří se otevřela pro pěší. Ti ale musejí stále počítat s tím, že procházejí staveništěm. (26. srpna 2026)
Historická lávka v Kynšperku nad Ohří se otevřela pro pěší. Ti ale musejí stále počítat s tím, že procházejí staveništěm. (26. srpna 2026)
Historická lávka v Kynšperku nad Ohří se dočká drobných oprav v příštím roce. (26. srpna 2026)
Historická lávka v Kynšperku nad Ohří se otevřela pro pěší. Ti ale musejí stále počítat s tím, že procházejí staveništěm. (26. srpna 2026)
7 fotografií

Stavba se oproti předpokladům protáhla přibližně o tři měsíce. Důvodem byly dlouhotrvající mrazy, vysoká hladina řeky Ohře i nutnost dodržovat technologické přestávky.

Podle Matouška ale cena zůstala v dohodnuté výši, tedy přibližně 24 milionů korun. Město si na opravu lávky vzalo úvěr, čtyři miliony korun přispěl Karlovarský kraj.

Slavnostní otevření město plánuje uspořádat co nejdříve po kolaudaci, předpoklad je v září nebo v říjnu.

Lávku čekají drobné úpravy v příštím roce

Na příští rok má město v plánu drobné opravy a údržbu samotné kryté dřevěné lávky. Kromě nátěru a výměny poničených prken čeká most i obnova veřejného osvětlení a výměna prasklých střešních šablon. Součástí projektu budou i úpravy ostrova, kam nově vede z lávky široké schodiště. V budoucnu se v lokalitě obklopené vodou mají pořádat například městské slavnosti.

Původně spojoval centrum města s nádražím v Kynšperku nekrytý dřevěný mostek. Ten v roce 1923 nahradila železobetonová konstrukce. V závěru války vyhodila ustupující německá armáda most do vzduchu, zůstaly stát jen krajní části lávky a dva 2,5 metru vysoké betonové pilíře. Následně řeku přehradil dřevěný provizorní most, který v roce 1950 zničila povodeň. Na místě následně vyrostla současná lávka.

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