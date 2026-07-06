„Podle aktuálních meteorologických informací je vysoké riziko nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr a déšť), které neumožní uskutečnit dronovou show v plánovaném úterním termínu,“ vysvětlila společnost Allwyn, která na představení úzce spolupracovala s Drone Show Europe by Spectrum production.
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Pondělní večer je podle realizátorů jediným možným termínem, kdy se může dronová show uskutečnit. Protože je ale počasí nevyzpytatelné, Allwyn doporučuje divákům sledovat aktuální informace na instagramovém profilu @allwyncesko.
Představení budou diváci sledovat od hotelu Thermal. Pořadatelé zdůrazňují, že se neřídí počasím, které panuje „dole“ ve městě. Rozhodující jsou povětrnostní podmínky na Sokolském vrchu v letové výšce dronů.
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„Budeme dělat maximum pro to, abychom show mohli bezpečně zrealizovat v pondělí 6.7. i v úterý 7.7,“ dodává společnost s tím, že se může stát, že se akce kvůli nepříznivému počasí neuskuteční ani jeden z termínů.
Největší dronová show v dosavadní historii České republiky zakončila v pátek úvodní ceremoniál 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Obrazce z dronů sledovaly u Hotelu Thermal tisíce lidí.