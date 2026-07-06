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Dronová show ve Varech se kvůli špatnému počasí přesouvá už na dnešek

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  15:56
Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4....

Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4. července 2026). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4....
Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4....
Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4....
Záběr z dronové show, kterou vyvrcholilo zahájení karlovarského festivalu (4....
13 fotografií
Dronová show, která v Karlových Varech v pátek zahájila 60. ročník mezinárodního filmového festivalu, měla nebe nad městem znovu rozzářit v úterý. Kvůli nepříznivému počasí se ale přesouvá už na dnešní večer, informovala společnost Allwyn. Začne ve 22:30.

„Podle aktuálních meteorologických informací je vysoké riziko nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr a déšť), které neumožní uskutečnit dronovou show v plánovaném úterním termínu,“ vysvětlila společnost Allwyn, která na představení úzce spolupracovala s Drone Show Europe by Spectrum production.

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Pondělní večer je podle realizátorů jediným možným termínem, kdy se může dronová show uskutečnit. Protože je ale počasí nevyzpytatelné, Allwyn doporučuje divákům sledovat aktuální informace na instagramovém profilu @allwyncesko.

Představení budou diváci sledovat od hotelu Thermal. Pořadatelé zdůrazňují, že se neřídí počasím, které panuje „dole“ ve městě. Rozhodující jsou povětrnostní podmínky na Sokolském vrchu v letové výšce dronů.

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„Budeme dělat maximum pro to, abychom show mohli bezpečně zrealizovat v pondělí 6.7. i v úterý 7.7,“ dodává společnost s tím, že se může stát, že se akce kvůli nepříznivému počasí neuskuteční ani jeden z termínů.

Největší dronová show v dosavadní historii České republiky zakončila v pátek úvodní ceremoniál 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Obrazce z dronů sledovaly u Hotelu Thermal tisíce lidí.

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