Na rozkvetlém poli je teď rušno. Mečíky si zájemci vybírají a platí sami

Vloni to byly slunečnice a gladioly, letos na poli vykvetly jen různobarevné gladioly, známé také jako mečíky. „Květiny takto pěstujeme v Česku už více než deset let. A proč právě gladioly a slunečnice? Protože je jednoduché tyto rostliny sázet strojem. Není nutná ruční práce,“ vysvětluje majitel firmy Harald Funck, který jahody a květiny na samosběr pěstuje rovněž na polích v okolí německého Zwickau.

Podle jeho slov půda v okolí Františkových Lázní není jednoduchá na zpracování. Je jílovitá a to způsobuje, že se na stroje lepí. „Buď je příliš mokrá a později hned zase příliš tvrdá,“ popisuje. Podle něj je důležité i to, kde je pole s květinami umístěné.

„Lidé musí vidět, že je pole v plném květu. Ani umisťování značek vedoucích na pole, které ze silnice nevidíte, moc nepomáhá. Ve Františkových Lázních se nám podařilo pronajmout si pozemek v sousedství frekventované silnice na Aš a Vojtanov, který je navíc dobře přístupný pro techniku i zákazníky,“ říká Harald Funck.

Gladioly, které zde nabízí k řezu, jsou známé tím, že vydrží dlouho ve váze. Hlíznatá rostlina vytváří hrdě vzpřímené stonky plné květů, které postupně vykvétají, přibližně od července až do října. Za každý uříznutý stvol návštěvník zaplatí 20 korun do betonové pokladničky. Na ní také visí dva ostré nože, které si mohou lidé na řezání stonků vypůjčit. O květiny je zájem, pole je málokdy prázdné. Náruč čerstvě nařezaných mečíků si odsud v těchto dnech odváželi například manželé Tóthovi, kteří se na ně vydali s vnučkou Emmou.

„Celý tento způsob prodeje je založený na důvěře. Pokud by tam musel být prodejce, tak by se pěstování nevyplatilo. Proto je zde pokladnička, do které lidé sami zaplatí za tolik květin, kolik si zde nařezali,“ vysvětluje zemědělec a dodává, že v tomto případě sází na poctivost kupujících.

Betonové kasy jsou nedobytné

S tím, že by se z pole ztrácela pokladnička, prý problém nemá. Od doby, co jsou na jeho polích betonové kasy, je prý vloupání skoro nemožné. „Poctivost je samozřejmě důležitá. V Německu je tendenčně o něco vyšší, ale i tam jsou rozdíly. Ale nemohu se zlobit na ty, kteří neplatí. Musím spočítat své náklady a pak se rozhodnout, jestli to, co vydělám, stačí,“ konstatuje Harald Funck, který přiznává, že jej moc těší nadšené telefonáty od spokojených zákazníků. Někdy také najde přímo v kase mezi penězi děkovné vzkazy.

„Zrovna tento týden jedna naše zákaznice psala, že je moc ráda, že zde pěstujeme květiny. Pokaždé, když jede na návštěvu k matce nebo dceři, tak se pro ně zastaví. Prý jsou z nich obě nadšené,“ dodává Harald Funck.