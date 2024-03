Galerie WC byla srdcovka, ale Výměník Tuhnice nabízí mnohem větší prostor

„Máme jasně dané, co je minimum pro to, aby Výměník mohl fungovat celoročně, a to je výměna oken, topení a podlahy,“ uvedla jedna z provozovatelek zařízení Tereza Vlašimská.

Dříve za vámi lidé chodívali do netradičního prostoru Galerie WC, co vás vedlo k opuštění tohoto strategického místa?

Velikost. Již jsme se tam nevešli my a ani naši návštěvníci. Před více než osmnácti lety, kdy jsme začínali s konceptem galerie, která nabízela kavárnu, malý designový obchod, výstavu a dílny, jsme byli jedni z mála. Od té doby ale uplynula spousta času a dnes je tento formát standardem v každém muzeu a galerii. A my jsme nemohli ve 42 metrech čtverečních rozšiřovat a zkvalitňovat naše služby. Záchodky ale byly srdcovka.

Dnes už se za vámi na kávu, za kulturou a zajímavým prostorem vydávají lidé do tuhnického Výměníku. Jak jste se k němu dostali?

Iniciátorem byla kolegyně Tera Dvořáková, která se inspirovala za hranicemi regionu a měla odvahu. Napsala řediteli Karlovarských tepláren, jestli nemají nějaký volný prostor na kulturní a kreativní aktivity. Ten napsal, že ano a nabídl nám několik možností. Výměník byl jednoznačně nejlepší jak velikostí, tak místem.

My ho totiž neobýváme sami jako kreativní centrum DIZAJNPARK, ale společně s Cirkusem Céres. Další spolky Vzbuďme Vary, Kultivary a Žijeme Tuhnice jsou našimi partnery a využívají ho pro svoje kulturní a komunitní aktivity. Takže jsme získali nejen větší místo, ale i partu lidí, která chce v tomto městě něco dělat.

Co bylo nejtěžší na tom udělat z Výměníku místo, kam se lidé rádi vracejí a vyhledávají ho?

Myslím, že těžké to ještě bude. Jsme teprve na začátku. Snažíme se testovat a prototypovat si služby pro lidi, jako například otevírací dobu, náplň, akce nebo zapojení dalších aktivních lidí tak, aby to místo žilo. Nejen námi a tím, co děláme, ale aby i ostatní měli možnost se zapojit a přitáhnout další lidi a rozšířit komunitu, které není jedno, kde žije.

Na co z doby stěhování nejvíce vzpomínáte?

Na první společnou úklidovou akci všech spolků. Jak každý udělal něco a Výměník prokouknul. Na zbourání zdi, která rozšířila přístup a udělala zázemí pro zimní provoz. Naším plánem bylo zbourat zeď úplně, ale v půlce bourání jsme zjistili, že jsou tam kovové vzpěry a trámy se kterými ze statických důvodů nehneme. Tak jsme trámy natřeli nažluto a udělali z nich znouzectnost, která krásně zapadá do jedinečného prostoru, který slouží veřejnosti.

Co vás čeká v nejbližší době za změny? Prý máte v plánu výměnu oken. To asi není zrovna snadné u takové stavby.

Čeká nás spousta práce. Ideální by bylo, kdyby se našel mecenáš, který ví, že zde ve městě je potřeba mít nějaký kulturní a komunitní prostor pro lidi, co tu žijí a chtějí tu žít, pro děti a mládež, aby měla kam chodit, kde se dovídat nové věci, zkoušet si něco vyrobit, vzdělávat se nebo se jen tak potkat a popovídat si, a podpořil ten prostor. Ale to je v ideálním světě, a ten neexistuje. Proto máme jasně dané, co je to minimum pro to, aby Výměník mohl fungovat celoročně, a to je výměna oken, topení a podlaha.

Loni jste měli velmi povedený Salon Šuplíkářů a jste mimo jiné zázemím pro Cirkus Céres. Jaké kulturní vyžití může návštěvník Výměníku čekat?

Výměník je zázemí pro více organizací. Cirkus Céres tam má stálou základnu nového cirkusu. Pro náš DIZAJNPARK slouží jako kreativní a vzdělávací centrum. A Vzbuďme Vary tu dělají kulturní program zaměřený na alternativní tanec a divadlo. Kultivary a Žijeme Tuhnice jsou zase zaměřeny více na komunitu. Když přijdete do Výměníku, tak můžete navštívit výstavu, koupit si designový dárek v obchůdku, dát si kávu nebo si něco vyrobit.

Taky si u nás můžete sednout a v klidu pracovat v inspirativním prostředí. Když narazíte na program, tak je velmi pestrý – od divadla, tance, cirkusu, po výstavy, dílny, přednášky, autorské čtení, kino nebo i společné bubnování. Máme i pravidelné akce, jako je festival FUK, tedy umění a kreativita ve vzdělávání, dále akce Zažij něco jinak na konci června, příměstské tábory, 17. listopad, zmíněné Šuplíkáře nebo Vánoční pelmel. Program si vytvářejí i lidi sami.

Proběhla online sbírka pro Výměník. Na co všechno jste vybírali peníze?

Nyní máme za sebou přes 120 realizovaných akcí. Do Výměníku za dobu jeho existence zavítaly více než tři tisíce návštěvníků a více než 200 dětí z regionálních škol se zúčastnilo různých workshopů. Veškeré vybrané prostředky dáváme na provoz, rekonstrukci a realizaci programu Výměníku v roce 2024. Na konci tohoto roku nás také čeká zahájení rekonstrukce, která posune kvalitu našich prostor do úplně jiné úrovně a budeme zde moct být celoročně.

Co plánujete s Výměníkem do budoucna?

Máme velké vize, sny a plány, bez nich by to nešlo. Po nezbytné rekonstrukci plánujeme další patro, přístavbu a nové služby pro místní, jako jsou dílenský prostor na prototypování a zkoušení nápadů, stálou expozici designového myšlení nebo kvalitní prostor pro malé divadelní a taneční formy.

Kdy se opět otevřou dveře Výměníku?

Pravidelně budeme mít otevřeno od 26. dubna, do té doby budeme mít nárazové akce, jako například promítání Jeden svět, animační dílny a další. Prozradit můžeme, že chystáme stálou interaktivní expozici s dílnami a programem pro celou rodinu. Budeme chtít zpříjemnit vstup a venkovní posezení, ke kterému nám Lesní škola Skulina bude dělat knihobudku.