Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Továrna v Plesné vzkřísila český vynález, Retromuseum mu věnovalo výstavu

Jitka Dolanská
  13:48
Kurátorka výstavy KeraVitral. Nový život znojemského fenoménu v Plesné Jana...

Kurátorka výstavy KeraVitral. Nový život znojemského fenoménu v Plesné Jana Pokorná Kalousková s plastikou ze série Zvířátko Aleny Liškové | foto: Martin Stolař, MAFRA

Kurátorka Jana Pokorná Kalousková při instalaci výstavy
Chebské Retromuseum představuje znojemský fenomén kera vitral.
Chebské Retromuseum představuje znojemský fenomén kera vitral. Na snímku...
Unikátní materiál se původně vyráběl ve Znojmě, tradici převzala továrna v...
5 fotografií
Když na konci minulého tisíciletí končila ve Znojmě výroba jídelních a nápojových servisů z keramické hmoty nazvané kera vitral, málokdo tušil, že materiál vyvinutý v Československu v roce 1967 má před sebou ještě budoucnost. Ale stalo se. Po téměř dvaceti letech přerušená tradice ožila na druhém konci republiky, v Plesné u Chebu.

Tady od roku 2024 působí v továrním komplexu z 19. století firma KeraVitral, která podle původní technologické receptury začala vyrábět keramické obklady a dlaždice. Navazuje při tom na technologické zkušenosti a výrobní postupy spojené s československou keramickou výrobou a postupně shromažďuje také stroje, formy a další vybavení zaniklých keramických podniků.

Složitou cestu jedinečného materiálu nyní mapuje výstava v chebském Retromuseu, nazvaná „KeraVitral. Nový život znojemského fenoménu“ v Plesné. Výstava zahájila ve čtvrtek a potrvá do března příštího roku.

Od Mattoniho přes Brusel až po Jednotu. V Nejdku otevřeli Retromuzeum

Představuje mimo jiné jídelní a nápojové servisy vyráběné v minulém století ve Znojmě, které se pro svůj líbivý design, odolnost a stohovatelnost využívaly v hotelnictví i v domácnostech. A mířily také za hranice, například do Švédska či Dánska.

Retromuseum ukáže rozsáhlou sbírku původních servisů i výrobní dokumentaci, která dokládá spolupráci s významnými designéry své doby, mezi nimiž byli Karel Wünsch nebo Antonín Hoschna.

K popularitě výrobků z kera vitralu nečekaně přispěl projekt ze sféry architektury: vysílač na Ještědu, jedna z nejpozoruhodnějších staveb 20. století na našem území. Pro jeho hotelovou restauraci a kavárnu navrhl v letech 1969 a 1973 sklářský výtvarník Karel Wünsch kompletní soubor nádobí z kera vitralu.

Kurátorka výstavy KeraVitral. Nový život znojemského fenoménu v Plesné Jana Pokorná Kalousková s plastikou ze série Zvířátko Aleny Liškové
Kurátorka Jana Pokorná Kalousková při instalaci výstavy
Chebské Retromuseum představuje znojemský fenomén kera vitral.
Chebské Retromuseum představuje znojemský fenomén kera vitral. Na snímku kurátorka výstavy Jana Pokorná Kalousková.
5 fotografií

První tři soupravy si nechal vyrobit na vlastní náklady a testoval je ve vlastní domácnosti i v místních restauracích, načež jejich podobu dále upravoval. Wünschův výsledný servis se v provozu osvědčil a mezi hosty se stal velmi oblíbeným – a to do té míry, že si jednotlivé části odnášeli domů. Kvůli tomu musely být servisy již po měsíci staženy z běžného provozu, využívány byly jen v salonku.

Historickou část výstavy doplní současná tvorba firmy KeraVitral z Plesné, která na tradici keramické tvorby navazuje a přetváří ji pro dnešní potřeby.

Vedle tradičních postupů se firma zaměřuje také na autorskou tvorbu, a to ve dvou liniích. Jednak oživuje starší návrhy významných osobností českého designu před rokem 1989. K nim patří kromě zmiňovaných například poválečná designérka a keramička Marie Rychlíková.

Chebské Retromuzeum se postupně plní exponáty. Posílají je sami lidé

Kromě návratů ke klasikům dává firma prostor i současným tvůrcům. Natálie Costantino, absolventka ateliéru Produktový design na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, navrhla pro KeraVitral modulární kolekci obkladů Tactile.

S keramickými obklady pracuje také designérka Alena Lišková, absolventka Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. K současným spolupracovníkům patří také designér Tomáš Černý, jehož tvorba propojuje porcelán s novými technologiemi a pohybuje se na pomezí designu, sochařství a experimentální práce s materiálem. Firma se věnuje také rozvoji nových technologických postupů. Ve spolupráci se studiem Scoolpt se zabývá možnostmi 3D tisku keramických tvarovek.

11. května 2015
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá

Apartmá Heritage Suite vzniklo ze tří hotelových pokojů. Sází na nadčasovost,...

Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde...

Zběsilý útěk na Západ. Před 75 lety vlak z Chebu prorazil závoru a přejel do Německa

Premium
Vlak svobody. Československá lokomotiva s rudou hvězdou v západním Německu. K...

Lokomotiva s ohlušujícím hukotem nabírá rychlost, ačkoli se blíží na konečnou. Místo rutinního zastavení vlak prolétá ašským nádražím rychlostí téměř 70 kilometrů v hodině. Pak proráží dřevěnou...

Pavel navštívil i nadšence na horském nádraží. Máme vás rádi, slyšel na uvítanou

Prezident republiky Petr Pavel si prohlíží hasičskou stanici v průmyslové zóně...

Petr Pavel ráno zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to,...

Pavel navštívil porcelánku Thun a zámek Bečov, vyjádřil se i k sanaci na Šumavě

Manželé Pavlovi u relikviáře sv. Maura, jedné z nejcennějších historických...

Regiony příležitostí. Tak označil prezident Petr Pavel místa, která možná zaostávají za standardy, ale žije v nich mnoho nadšených lidí, kteří dělají vše, aby život v takových místech byl lepší....

V katově kronice našel překladatel informace, které nemají ani odborníci

Premium
Karl Huss svou kroniku doplnil i řadou ilustrací. Napsaná je kurentem, který...

Významné i běžné události, podobu dnes už neexistujících staveb, originály městských vyhlášek či nařízení a pokyny z Vídně. Ale i sousedské spory, názory autora a především dosud neznámé historické...

Továrna v Plesné vzkřísila český vynález, Retromuseum mu věnovalo výstavu

Kurátorka výstavy KeraVitral. Nový život znojemského fenoménu v Plesné Jana...

Když na konci minulého tisíciletí končila ve Znojmě výroba jídelních a nápojových servisů z keramické hmoty nazvané kera vitral, málokdo tušil, že materiál vyvinutý v Československu v roce 1967 má...

18. září 2026  13:48

Envirocentrum je prošpikované čidly. Napoví, jak čelit klimatický změnám

Odborníci se v Envirocentru věnují mimo jiné i hospodaření s energiemi.

Jak nejlépe zadržet dešťovou vodu na místě, kde spadne? Dokáže zelená fasáda nebo střecha ochladit budovu a její okolí? Jak efektivně propojit fotovoltaiku, větrnou energii, bateriové úložiště a...

18. září 2026  10:54

Pavel navštívil porcelánku Thun a zámek Bečov, vyjádřil se i k sanaci na Šumavě

Manželé Pavlovi u relikviáře sv. Maura, jedné z nejcennějších historických...

Regiony příležitostí. Tak označil prezident Petr Pavel místa, která možná zaostávají za standardy, ale žije v nich mnoho nadšených lidí, kteří dělají vše, aby život v takových místech byl lepší....

17. září 2026,  aktualizováno  18:13

Hledaný muž se policistům schovával pod gaučem, pak na ně vytáhl nůž

ilustrační snímek

V bytě v Bukovanech na Sokolovsku se před spravedlností ukrýval šestatřicetiletý hledaný muž. Před policejní hlídkou se schoval pod gauč. Vzdát se nehodlal, na policisty vytáhl nůž. Zastavilo ho až...

17. září 2026  11:12

Pavel navštívil i nadšence na horském nádraží. Máme vás rádi, slyšel na uvítanou

Prezident republiky Petr Pavel si prohlíží hasičskou stanici v průmyslové zóně...

Petr Pavel ráno zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to,...

16. září 2026,  aktualizováno  17:09

Hladina přehrady Březová je hluboko pod normálem, správci povodí omezí odtok

Hráz vodního díla Březová

Až na 100 litrů za sekundu jsou vodohospodáři z Povodí Ohře připraveni snížit odtok z přehrady Březová. Důvodem je enormně nízká hladina, která je 2,6 metru pod běžnou letní úrovní. Pokud klesne...

16. září 2026  16:06

Firma dostávala miliony na hendikepované, šéfy soudí za padělání dokumentů

Premium
Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Šéfové karlovarské společnosti Skyclean roky zajišťovali práci hendikepovaným a stát jim posílal mnohamilionové dotace. Jenže podle státního zástupce Pavla Hajného firma získávala peníze podvodem na...

16. září 2026  15:39

Karlovy Vary ve společnosti PSG či Interu. Majitel: Konkurovat se dá i Pardubicím

Choreo karlovarských fanoušků v prvním zápase nového ročníku.

Bronz z minulé sezony nemá být jen ojedinělým výstřelem, ale prvním v salvě dalších. Hokejové Karlovy Vary se chtějí uvelebit v extraligové špičce a každoročně patřit mezi kluby, které můžou...

16. září 2026  15:20

Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá

Apartmá Heritage Suite vzniklo ze tří hotelových pokojů. Sází na nadčasovost,...

Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde...

16. září 2026

Vary - Třinec 0:2. Smolná teč, Slezany na úvod sezony nezastavil ani skvělý Frodl

Třinecký útočník Daniel Kurovský v akci před brankářem Dominikem Frodlem z...

Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce 1. kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2:0. Vítěznou branku dal ve 3. minutě reprízy semifinále...

15. září 2026  18:01,  aktualizováno  20:47

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Cyklostezka do Všeborovic je hotová, tunel na ní ale nakonec chybí

Cyklostezka z Dalovic do Všeborovic je zčásti asfaltová, zčásti pak šotolinová....

O dalších 1,7 kilometru povyrostla páteřní cyklostezka Ohře na Karlovarsku. Podařilo se dokončit úsek mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Jeho stavba ale nebyla bez problémů. Kvůli potížím s podložím...

15. září 2026  15:42

Starosti za 150 milionů. Mariánské Lázně musí opravit mosty, teď na to ale nemají

ilustrační snímek

Obří investice čeká v nejbližších letech město Mariánské Lázně. Dva ze zdejších mostů, oba vedou přes železniční tratě, jsou ve špatném stavu a budou potřebovat opravy. Jde o Černý most přes...

15. září 2026  11:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet