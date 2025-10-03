Rusko byl nářez, vzpomíná muzikant, jehož kariéru nakopl Festival politické písně

Jedním z těch, kterým Sokolov otevřel dveře, byl ašský skladatel, zpěvák a kytarista Miroslav Chrástka. Spolu se skupinou Skelet získal v roce 1986 cenu Kytara míru za píseň Volá Hirošima. Řadí se tak k dalším nositelům této ceny, jako jsou třeba Michal David, Vašo Patejdl, Peter Nagy, Václav Neckář, Richard Müller, Petr Janda, skupina Argema či Petra Janů.
„Zatímco dnes se začínající talent může prosadit v pořadu Česko hledá superstar, nám tehdy zcela nepochybně pomohl v rozletu právě sokolovský festival. Dostali jsme se do povědomí různých agentur, manažerů a samozřejmě začaly přicházet nabídky. Dá se říct, že Sokolov vlastně odstartoval moji profesionální hudební kariéru,“ ohlíží se zpátky Miroslav Chrástka.
|
Obnovený Festival politické písně Sokolov podpoří „vajíčkáři“ i Kočičková
Skupina bodovala s písní Volá Hirošima, pro kterou Chrástka složil hudbu, text je dílem dalšího člena skupiny Míry Všetečky. Když Skelet zanikl, spojil Chrástka své působení se skupinou Triumf.
„Tady už v té době hráli legendární bratři Rajtmajerové, kteří měli Extra Band, Automat Band a Elegii, což byly v té době velice známé a populární formace. Se skupinou Triumf jsem dokonce projel i část Ruska. Dodnes vzpomínám, jak hrozná to byla zkušenost. Kdo tam nebyl, neumí si představit, jak tam tehdy lidé žili a jak vše fungovalo. Byl to nářez,“ vzpomíná Chrástka, který po zániku Triumfu založil v Aši společně s Mírou Všetečkou skupinu MacBeth.
Devadesátky však podle jeho slov hudbě nepřály. Lidé přestali na živé koncerty chodit, řada kapel se rozpadla. Oživení přišlo až na přelomu milénia.
„V roce 1999 utvořili členové bývalé kapely MacBeth novou skupinu 0609, která byla na Chebsku velmi úspěšná, vyhráli jsme řadu soutěží a hitparád. A pak přišla nabídka od Turba, kam jsem po chvíli váhání naskočil za Richarda Kybice. Kapelu jsem postupně dostával nahoru a působil jsem zde 22 let,“ konstatuje bývalý frontman známé skupiny Turbo.
|
To jsme měli doma, budou si moci říct lidé v chebském retromuzeu
Pak to ale mezi členy kapely začalo skřípat. „Chtěl jsem tvořit, skládat nové písničky, jít nahoru. Jenže jsem měl pocit, že kapela to chce jinak. Postupně mezi námi narůstalo napětí, které vyústilo v to, že se kluci z kapely za mými zády domluvili s někým jiným, začali zkoušet a pak mi jen oznámili, že ukončují spolupráci,“ popisuje hořkou zkušenost Chrástka, který to, co se stalo, půl roku vydýchával.
Pak ale zvednul hlavu, založil novou kapelu Turbo diesel a začal znovu koncertovat. „Pokračuju v tom, co jsem dělal 22 let. Podařilo se mi dát dohromady výborné muzikanty. Ve skupině působí klávesák Zdeněk Vlč, který je s Petrem Jandou v jeho Souseďance, na bicí hraje David Bartošek, absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka. Máme ostříleného basáka Lukáše Varaju, který sbíral zkušenosti například u Petra Koláře. A podařilo se mi získat ke spolupráci zkušeného manažera Zdeňka Sedláčka, který dělal například pro Aleše Brichtu nebo Petra Koláře,“ představuje členy kolem nového uskupení Chrástka.