Rusko byl nářez, vzpomíná muzikant, jehož kariéru nakopl Festival politické písně

Jitka Dolanská
  10:24
Zajímavé hudební souvislosti odhaluje nová výstava v chebském Retromuseu, která se věnuje Festivalu politické písně Sokolov. Ten byl v době hluboké totality významnou kulturní akcí, která na západ Čech přivedla špičkové interprety tehdejší pop music. Navíc byla pro řadu talentů vstupenkou do světa šoubyznysu.
Kurátor výstavy v Retromuzeum Aleš Palán.

Kurátor výstavy v Retromuzeum Aleš Palán. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Výstava v Chebu mapuje historii Festivalu politické písně v Sokolově.
Michael Rund a Aleš Palán, kurátoři výstavy „Jen řekni Sokolov... Festival...
Festival politické písně odstartoval kariéru ašského skladatele, zpěváka a...
Současný projekt Miroslava Chrástky se jmenuje Turbo disel.
5 fotografií

Jedním z těch, kterým Sokolov otevřel dveře, byl ašský skladatel, zpěvák a kytarista Miroslav Chrástka. Spolu se skupinou Skelet získal v roce 1986 cenu Kytara míru za píseň Volá Hirošima. Řadí se tak k dalším nositelům této ceny, jako jsou třeba Michal David, Vašo Patejdl, Peter Nagy, Václav Neckář, Richard Müller, Petr Janda, skupina Argema či Petra Janů.

„Zatímco dnes se začínající talent může prosadit v pořadu Česko hledá superstar, nám tehdy zcela nepochybně pomohl v rozletu právě sokolovský festival. Dostali jsme se do povědomí různých agentur, manažerů a samozřejmě začaly přicházet nabídky. Dá se říct, že Sokolov vlastně odstartoval moji profesionální hudební kariéru,“ ohlíží se zpátky Miroslav Chrástka.

Obnovený Festival politické písně Sokolov podpoří „vajíčkáři“ i Kočičková

Skupina bodovala s písní Volá Hirošima, pro kterou Chrástka složil hudbu, text je dílem dalšího člena skupiny Míry Všetečky. Když Skelet zanikl, spojil Chrástka své působení se skupinou Triumf.

„Tady už v té době hráli legendární bratři Rajtmajerové, kteří měli Extra Band, Automat Band a Elegii, což byly v té době velice známé a populární formace. Se skupinou Triumf jsem dokonce projel i část Ruska. Dodnes vzpomínám, jak hrozná to byla zkušenost. Kdo tam nebyl, neumí si představit, jak tam tehdy lidé žili a jak vše fungovalo. Byl to nářez,“ vzpomíná Chrástka, který po zániku Triumfu založil v Aši společně s Mírou Všetečkou skupinu MacBeth.

Kurátor výstavy v Retromuzeum Aleš Palán.
Výstava v Chebu mapuje historii Festivalu politické písně v Sokolově.
Michael Rund a Aleš Palán, kurátoři výstavy „Jen řekni Sokolov... Festival politické písně 1973-1988" v chebském Retromuzeu.
Festival politické písně odstartoval kariéru ašského skladatele, zpěváka a kytaristy Miroslava Chrástky, V roce 1986 získal v Sokolově cenu Kytara míru.
5 fotografií

Devadesátky však podle jeho slov hudbě nepřály. Lidé přestali na živé koncerty chodit, řada kapel se rozpadla. Oživení přišlo až na přelomu milénia.

„V roce 1999 utvořili členové bývalé kapely MacBeth novou skupinu 0609, která byla na Chebsku velmi úspěšná, vyhráli jsme řadu soutěží a hitparád. A pak přišla nabídka od Turba, kam jsem po chvíli váhání naskočil za Richarda Kybice. Kapelu jsem postupně dostával nahoru a působil jsem zde 22 let,“ konstatuje bývalý frontman známé skupiny Turbo.

To jsme měli doma, budou si moci říct lidé v chebském retromuzeu

Pak to ale mezi členy kapely začalo skřípat. „Chtěl jsem tvořit, skládat nové písničky, jít nahoru. Jenže jsem měl pocit, že kapela to chce jinak. Postupně mezi námi narůstalo napětí, které vyústilo v to, že se kluci z kapely za mými zády domluvili s někým jiným, začali zkoušet a pak mi jen oznámili, že ukončují spolupráci,“ popisuje hořkou zkušenost Chrástka, který to, co se stalo, půl roku vydýchával.

Pak ale zvednul hlavu, založil novou kapelu Turbo diesel a začal znovu koncertovat. „Pokračuju v tom, co jsem dělal 22 let. Podařilo se mi dát dohromady výborné muzikanty. Ve skupině působí klávesák Zdeněk Vlč, který je s Petrem Jandou v jeho Souseďance, na bicí hraje David Bartošek, absolvent konzervatoře Jaroslava Ježka. Máme ostříleného basáka Lukáše Varaju, který sbíral zkušenosti například u Petra Koláře. A podařilo se mi získat ke spolupráci zkušeného manažera Zdeňka Sedláčka, který dělal například pro Aleše Brichtu nebo Petra Koláře,“ představuje členy kolem nového uskupení Chrástka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

Lidi na Chebsku probudilo zemětřesení. Může jít o začátek roje, míní odborníci

Magnitudo 2,8 mělo zemětřesení, které ve čtvrtek ráno zaznamenali lidé na Chebsku. Epicentrum otřesů seismologové lokalizovali severně od Nového Kostela. Podle odborníků z Geofyzikálního ústavu...

Rusko byl nářez, vzpomíná muzikant, jehož kariéru nakopl Festival politické písně

Zajímavé hudební souvislosti odhaluje nová výstava v chebském Retromuseu, která se věnuje Festivalu politické písně Sokolov. Ten byl v době hluboké totality významnou kulturní akcí, která na západ...

3. října 2025  10:24

Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla

Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve Zlíně. Přestože byl zlínským rodákem, příliš známý tady nebyl. Proslul především jako majitel...

2. října 2025  16:11

Nevzhlednou zeď mění sprejer už třetím rokem v galerii historie Sokolova

Již neexistující židovská synagoga, starověká tvrz i zámek, který vyrostl na jejích základech. Velkoplošné obrazy významných staveb města Sokolov spolu s texty nově zdobí zeď kapucínského kláštera v...

2. října 2025  10:23

Keramka v novém. Začala stavba moderního komplexu karlovarské střední školy

V Karlových Varech ve středu oficiálně začala stavba nového komplexu Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠKS) a rekonstrukce její původní budovy. S náklady 1,17 miliardy korun...

1. října 2025  16:09

Připravili nejlepší dobrotu. Chebští uzenářští učni porazili i zkušené kolegy

Desítky let proniká Petr Utíkal do výroby uzenin a masných výrobků. Pracoval v Česku i za hranicemi, podnikal v oboru. A přitom zjistil, že kvalita se nedá ošidit. Teď to, co se naučil, předává mladé...

1. října 2025  11:25

Evropa si kope hrob a chce, abychom u toho tleskali, říká lídryně ANO Oulehlová

Pro Renatu Oulehlovou ze Sokolova je nejdůležitější rodina. Sedmapadesátiletá politička je vdaná, má dva syny s velkým věkovým rozmezím a radost jí dělají i dvě vnučky. Od října 2021 je poslankyní...

30. září 2025  16:30

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště...

30. září 2025  15:21

Na průtahu se bude jezdit pomaleji. Po skončení všech oprav sedmdesátkou

Na 70 kilometrů v hodině sjednotí Ředitelství silnic a dálnic maximální rychlost na celém průtahu Karlovými Vary. Stane se tak do konce roku poté, co správce komunikace dokončí opravy povrchů a další...

30. září 2025  13:11

Majitelé zvířat se dočkali, v kraji začne sloužit víkendová veterinární pohotovost

Veterinární služba první pomoci začne po dlouhých jednáních od 1. října fungovat v Karlovarském kraji. Zajišťovat ji budou veterináři po celém regionu. Kontakty najdou zájemci na krajském webu.

30. září 2025  9:41

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V Karlovarském kraji se v lednu otevře komplexní onkologické centrum. Vznikne v Karlovarské krajské nemocnici ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce. Pro onkologicky nemocné...

29. září 2025  14:24

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Nákupy ve dne i v noci. V kraji otevřela první hybridní prodejna pro mazlíčky

V Chodově funguje první hybridní prodejna v Karlovarském kraji. Otevřeno má nonstop. Firma Ráj mazlíčků místního podnikatele Daniela Grigara zde nabízí krmiva a chovatelské potřeby, nikoli však živá...

28. září 2025  9:25

Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u...

27. září 2025  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.