Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Žena-Bohyně. Hynek Čermák představuje další ze svých uměleckých podob

Autor:
  9:15aktualizováno  10:38
Herec Hynek Čermák představuje v chebské galerii G4 akty.

Herec Hynek Čermák představuje v chebské galerii G4 akty. | foto: David Kurc

V chebské galerii G4 budou Čermákovy akty k vidění do 29. srpna 2026.
Hynek Čermák na vernisáži
Vernisáž výstavy přilákala desítky hercových příznivců.
Výstava aktů Hynka Čermáka
15 fotografií
Žena-Bohyně, Světlo-Stín je název výstavy fotografií Hynka Čermáka, kterou je možné v těchto dnech navštívit v chebské Galerii 4. Jádro expozice tvoří volné fotografické řady z dřívější tvorby, kterou fotograf představil na svých posledních velkých výstavách v Jízdárně teplického zámku, sále Regionálního muzea v Teplicích a v loňském roce v rozsáhlé expozici v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.

Třiapadesátiletý Hynek Čermák se fotografii věnuje od roku 2015. Svou první výstavu uspořádal už o rok později v Dejvickém divadle a své práce dosud představil na osmnácti dílčích a komorních výstavách v České republice i v zahraničí.

Fotograf Čermák svým přístupem a cestou, kterou se ve své tvorbě ubírá, navazuje na bohatý odkaz i tradici českého i světového fenoménu černobílé fotografie. Ústřední inspirací je v jeho díle ženská postava, ženský akt.

Herec Hynek Čermák představuje v chebské galerii G4 akty.
V chebské galerii G4 budou Čermákovy akty k vidění do 29. srpna 2026.
Hynek Čermák na vernisáži
Vernisáž výstavy přilákala desítky hercových příznivců.
15 fotografií

„Žena je pro něj alegorií tajemné, neuchopitelné bytosti, personifikací bohyně velkého gesta, nositelkou věčného zrození, něhy, touhy, lásky, ale i nevyčerpatelnou studnicí erotu. Svým citlivým přístupem zachycují jeho fotografie-obrazy širokou škálu podob a vůní, které vždy přesně reflektují určitý stav duše a mysli jeho žen-aktů,“ uvedla ředitelka galerie fotografie Galerie 4 Alice Šmídová.

Doplnila, že fotograf Hynek Čermák má dar i cit svým objektivem vnímat a zachytit v propracované kompozici póz a gest svých žen–bohyň atmosféru i napětí jemně odstupňovaných střípků a záblesků světla, nálad i s jeho prudkými kontrasty emocí, které procházejí skrze stíny prostoru siluetou ženského těla.

Kurátorem výstavy je autorův stálý spolupracovník Petr Svoboda. Přehlídka Čermákových fotografií je v chebské galerii k vidění do 29. srpna.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalého šéfa mordparty našli nedaleko bydliště mrtvého, spáchal sebevraždu

Kriminalista Rudolf Flaška popisuje na přednáškách zajímavé vraždy spáchané v...

Rudolf Flaška, bývalý šéf takzvané mordparty kriminalistů Karlovarského kraje, spáchal sebevraždu. Redakci to potvrdil důvěryhodný zdroj, podle něhož Flašku dnes ráno našli policisté mrtvého nedaleko...

Woodcrafteři postavili v Krušných horách jedinečnou chatu, jakou nikdo nemá

Klenova bouda. Uprostřed krušnohorských lesů kousek od Božího Daru vyrostla...

Liga lesní moudrosti postavila unikátní udržitelnou základnu v Krušných horách i díky štědrému odkazu muže, který prožil celý život v kanadských lesích.

Abertamy mluví o zázraku. Po 30 letech se kostelu vrátily ukradené sochy

Sochy ukradené v Abertamech v roce 1992 jsou zpátky v českém městě. Sochy...

Zázrak. Tak označují lidé v Abertamech na Karlovarsku skutečnost, že se do tamního kostela Čtrnácti svatých pomocníků po více než třech desetiletích podařilo vrátit všechny čtyři ukradené sošky...

Depp, Crowe, Dakota i Reno. Podívejte se, kdo zavítal do Varů před Hoffmanem

Johnny Depp přichází do Městského divadla, kde následně uvedl snímek Minamata...

Dustin Hoffman patřil mezi vysněná festivalová jména Jiřího Bartošky. Jeho přání se splní až letos, kdy bude tento hvězdný herec hlavní tváří MFF Karlovy Vary. Velká jména ale hostil festival vždy....

OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu...

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu Thermal, postavený podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, se chystá na jubilejní 60. ročník filmové...

Žena-Bohyně. Hynek Čermák představuje další ze svých uměleckých podob

Herec Hynek Čermák představuje v chebské galerii G4 akty.

Žena-Bohyně, Světlo-Stín je název výstavy fotografií Hynka Čermáka, kterou je možné v těchto dnech navštívit v chebské Galerii 4. Jádro expozice tvoří volné fotografické řady z dřívější tvorby,...

5. července 2026  9:15,  aktualizováno  10:35

Při havárii na D6 Sokolova začal vůz hořet. Zranilo se pět mladých lidí

Pro chodce sraženého na dálnici D2 přiletěl vrtulník (23. dubna 2023).

Kvůli dopravní nehodě je u Sokolova od rána omezen průjezd po dálnici D6 ve směru na Cheb. Při havárii osobního auta se zranilo pět lidí, Čtyři zranění byla lehká a jedna dívka se středně těžkým...

4. července 2026  10:38

Po červeném koberci rovnou za sestřičkou. Dětští pacienti jako filmové hvězdy

Chantal Poullainová se při otevření dětského nemocničního oddělení potkala se...

Ve filmový svět se proměnilo dětské oddělení nemocnice Karlovy Vary. Malí pacienti mohou kráčet po červeném koberci, stát se součástí filmového štábu a objevovat svět filmu prostřednictvím...

4. července 2026  8:45

Dlouhé zbraně, kontrola krve, voda pro psy. Policie se na MFF ve Varech připravila

Filmoví fanoušci čekají a příjezdy hvězd (3. července 2026).

Policie chystá po dobu filmového festivalu v Karlových Varech mimořádná bezpečnostní opatření. Dohlížet bude na veřejný pořádek, bezpečnost v dopravě, ochranu majetku a plynulost v silničním provozu....

3. července 2026  16:58

Za prodej drog dohromady půl století vězení. Soud potrestal osm dealerů

Dva z osmi souzených přivedla eskorta, protože si aktuálně odpykávají trest za...

Dohromady na půl století poslal Krajský soud v Plzni za mříže osmičlennou partu lidí, která na přelomu let 2022 a 2023 vyráběla a distribuovala kilogramy drogy pervitin na Karlovarsku. Rozsudek není...

3. července 2026  15:36

Na karlovarský filmový festival autobusem. V kraji to půjde dokonce i zadarmo

Zapůjčený elektrobus MAN Lion‘s City 12 E v uplynulých dnech testoval...

Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary mohou letos opět na největší filmový svátek vyrazit autobusy. A mnohdy zdarma. Například z Chebu jezdí festivalový spoj ode dneška do soboty...

3. července 2026  13:10

Prostranství před hotelem Thermal prokoukne, dohlédne na to i ministryně

Hotel Thermal během festivalu (8. července 2025)

Státní hotel Thermal v Karlových Varech intenzivně připravuje modernizaci prostranství před hotelem včetně náplavky, fontán a ploch přilehlých k parkovišti. Současný stav takzvaného plata, které by...

3. července 2026  10:33

Vary special year. Hrnky, ponožky, ale i parfém. Čím lákají festivalové suvenýry?

60. ročník karlovarského filmového festivalu přináší kromě vybraných snímků...

Vedle nepřeberného množství snímků nabízí 60. ročník karlovarského filmového festivalu opět i speciální merch. A kromě obvyklých kousků se najdou i speciální novinky. Třeba batohy a ledvinky od firmy...

3. července 2026

Míříte z Prahy na filmový festival do Varů? Jeďte bez přestupu a celkem levně

Hotel Thermal během festivalu (8. července 2025)

Chystáte se na mezinárodní filmový festival do Karlových Varů? Využijte přímý autobus. Pražská integrovaná doprava nabízí svezení, které trvá necelé dvě a půl hodiny. Jedna cesta stojí kolem stovky.

3. července 2026  8:16

OBRAZEM: Velký sál Thermalu není jen velký, ale taky unikátní. Podívejte se

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu...

Mezinárodní filmový festival se blíží. A i srdce festivalu, Velký sál hotelu Thermal, postavený podle návrhu architektů Věry a Vladimíra Machoninových, se chystá na jubilejní 60. ročník filmové...

3. července 2026

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Začátek a konec filmového festivalu zalije slunce, mezitím bude proměnlivé počasí

Změna počasí batůžkářům ve stanovém městečku na Rolavě radost z filmového...

Slunce a teplo, ale i déšť a chlad se podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka vystřídají v Karlových Varech během jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Při pátečním zahájení a...

2. července 2026

Na karlovarský filmový festival zamíří Klempíř i prezident, Macinka nedorazí

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Ministr kultury Ota Klempíř pojede příští týden na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Pořadatelé nepočítají s žádným vystoupením ministra na pódiu, jako tomu bylo minulý týden na...

1. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.