Žena-Bohyně. Hynek Čermák představuje další ze svých uměleckých podob

Třiapadesátiletý Hynek Čermák se fotografii věnuje od roku 2015. Svou první výstavu uspořádal už o rok později v Dejvickém divadle a své práce dosud představil na osmnácti dílčích a komorních výstavách v České republice i v zahraničí.
Fotograf Čermák svým přístupem a cestou, kterou se ve své tvorbě ubírá, navazuje na bohatý odkaz i tradici českého i světového fenoménu černobílé fotografie. Ústřední inspirací je v jeho díle ženská postava, ženský akt.
„Žena je pro něj alegorií tajemné, neuchopitelné bytosti, personifikací bohyně velkého gesta, nositelkou věčného zrození, něhy, touhy, lásky, ale i nevyčerpatelnou studnicí erotu. Svým citlivým přístupem zachycují jeho fotografie-obrazy širokou škálu podob a vůní, které vždy přesně reflektují určitý stav duše a mysli jeho žen-aktů,“ uvedla ředitelka galerie fotografie Galerie 4 Alice Šmídová.
Doplnila, že fotograf Hynek Čermák má dar i cit svým objektivem vnímat a zachytit v propracované kompozici póz a gest svých žen–bohyň atmosféru i napětí jemně odstupňovaných střípků a záblesků světla, nálad i s jeho prudkými kontrasty emocí, které procházejí skrze stíny prostoru siluetou ženského těla.
Kurátorem výstavy je autorův stálý spolupracovník Petr Svoboda. Přehlídka Čermákových fotografií je v chebské galerii k vidění do 29. srpna.