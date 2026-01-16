Vietnamci z celé Evropy budou slavit ve Varech, město shání řidiče rikš

Autor: ,
  11:43
V Karlových Varech budou v červnu evropské Dny vietnamské kultury a gastronomie. Oslava, kterou pořádají zejména Vietnamci žijící v Evropě, by měla podle vedení města přilákat velké množství návštěvníků. Radnice v té souvislosti hledá desítky řidičů rikš, malých vozíků, kteří budou vozit lidi v lázeňském centru.
Fotogalerie1

Rikši jako dopravní prostředek znají hosté karlovarského filmového festivalu, jehož součástí jsou už několik let. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Ve dnech 4. až 7. června letošního roku bude v Karlových Varech probíhat Den vietnamské kultury a gastronomie a v rámci tohoto dne se bude také volit Miss Vietnam z evropských zemí. Očekáváme, že přijede do Karlových varů i velké zastoupení této vietnamské komunity, ať už z různých evropských zemí, tak také samozřejmě z České republiky. Město Karlovy Vary nabízí spolupráci a v rámci této spolupráci je taková perlička, že začínáme shánět rikši,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

„Ten požadavek byl poměrně vysoký, až 100 rikš, tak doufám, že se nám jich dejme tomu alespoň 50, tedy polovinu, podaří zajistit,“ dodala.

Rikši by měly vozit návštěvníky festivalu mezi hotelem Ambassador – Národní dům, který bude centrem dění, k Mlýnské kolonádě, tedy do centra lázeňského území.

Bezmotorová vozítka, poháněná většinou řidičem na kole, jezdí v Karlových Varech například v době mezinárodního filmového festivalu. Proto se chce vedení města s pořadateli festivalu spojit a získat tak kontakty na řidiče, kteří by tuto službu zajistili i v době dnů vietnamské kultury.

Slavnosti vietnamské kultury se podle primátorky konají na různých místech v Evropě, v posledních letech například ve Varšavě, Drážďanech nebo Praze. Jde o místa, kde žije silná vietnamská komunita, která se do těchto zemí dostala už za socialismu. V Karlových Varech by se měl konat čtvrtý ročník této akce.

Součástí oslav bude i soutěž Miss Vietnam, ve které soutěží vietnamské dívky a ženy, které žijí v Evropě. Na rozdíl od tradičních soutěží krásy je soutěž Miss Vietnam zaměřená zejména na vietnamské tradice a jejich prezentace soutěžícími.

Martin Chodounský, Robert Černý a Vojtěch Šik vozí návštěvníky festivalu v

V Karlových Varech budou v červnu evropské Dny vietnamské kultury a gastronomie. Oslava, kterou pořádají zejména Vietnamci žijící v Evropě, by měla podle vedení města přilákat velké množství...

