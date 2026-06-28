Šarlotu k saxofonu přilákal miliardový hit. Na nástroj se jí složili muzikanti

Ale Šarlota chtěla víc. Chtěla hrát na saxofon. Na vysněný nástroj si však musela počkat.
„V naší třídě se všichni žáci od prvního do pátého ročníku vzdělávají společně a na flétničku tu hraje každý. Šarlotě se však líbil saxofon. Protože to není jednoduchý nástroj, dostala ve třetí třídě jako předstupeň klarinet, aby si natrénovala nátisk a ostatní dovednosti. Já jsem jí ukázal, jak na něj hrát – sám jsem na saxofon přešel z klarinetu,“ popsal ředitel školy Martin Vlasák.
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Sám hraje na několik hudebních nástrojů a Šarlotu postupně zapojoval do výuky, aby doprovázela ostatní flétnisty. „Rodiče Šarlotky provozují Rock'n'Roll Café v Lázních Kynžvart. Každý pátek se tu scházejí muzikanti na zpívané a padl návrh, že by si Šarlotka zkusila zahrát a já ji doprovodil na kytaru. Vystoupení se povedlo. Následně jeden z muzikantů navrhl, aby se všichni na saxofon složili, aby ho mohla mít a cvičit. Podařilo se – díky muzikantům na něj hraje už několik měsíců,“ přiblížil Vlasák.
Saxofon Šarlota piluje ve škole i doma, písničky se učí nejčastěji podle internetu. „Sleduju, jak muzikanti mačkají klapky, a snažím se to dělat stejně. Když se mi písnička líbí, naučím se ji, i když neumím noty. Nejtěžší jsou nízké tóny a správné dýchání. Oproti klarinetu je hra na saxofon o dost obtížnější. Ale baví mě to,“ řekla s tím, že by jednou chtěla vystupovat s ostatními muzikanty v kavárně rodičů.
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K saxofonu ji zlákala skladba Despacito. Snad nejznámější píseň s miliardami přehrání, kterou v roce 2017 vydal portorický zpěvák Luis Fonsi s raperem Daddym Yankeem, interpreti hrají právě na saxofon.
„Táta mi tu píseň hodně pouštěl a já ji moc chci zvládnout. Už ji skoro umím. A proč saxofon? Prostě se mi líbí,“ řekla školačka, která zvládá hrát na tři nástroje, i když noty jí příliš neříkají.
To se však po prázdninách změní. Hru na saxofon i hudební nauku se Šarlota od září začne učit na Základní umělecké škole Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních. Čeká ji i další změna – protože škola ve Staré Vodě vzdělává žáky jen do páté třídy, nastoupí Šarlota do dalšího ročníku už v Lázních Kynžvart.