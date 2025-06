15:35

Snad každý, kdo něco znamenal, se chtěl dostat na zámek Kynžvart v době, kdy tam pobýval císař Ferdinand V. Majitel sídla, kníže Clemens von Metternich, na počest urozeného hosta pořádal slavnostní hostinu. Co jedli hosté při honorárním banketu Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda, je dobře známé. Ačkoli to letos bude rovných 190 let, jeden z jídelních lístků, který tehdejší menu podrobně popisuje, se do dnešních dnů zachoval.