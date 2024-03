Zájem Číňanů o Společenský dům povadl, nejspíše je nahradí německá firma

Velkolepé plány na opětovné vzkříšení Společenského domu, se kterými přišla do Františkových Lázní firma New Crown Entertainment and Tourism Ltd Company, nevyšly. Firma s čínskými vlastníky sice podepsala smlouvu o pronájmu, ale nezaplatila kauci. Ujednání tak nezačalo platit.