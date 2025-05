Unikátní dílo německého sochaře dotáhnou k dokonalosti vzkazy a přání lidí

Svou novou sochu tvoří z obyčejných dřevěných latí. Hotovo má být 16. května.

Projekt je výjimečný nejen použitým materiálem a tvarem, ale také svou otevřeností. Obyvatelé i návštěvníci města se mohou aktivně zapojit tím, že zanechají na latích své vzkazy, přání či myšlenky, které se tak stanou součástí díla.

„Každá instalace se v daném místě stává jakýmsi manifestem – zrcadlem společenské nálady,“ říká Martin Steinert. „Ve všech městech, kde jsem dosud pracoval – například v Petrohradu, Tiraně, Berlíně, Paříži, Ramalláhu, Praze, Dakaru či Havaně – vyjadřovali lidé především touhu po míru a svobodě,“ dodává.

Instalace v Mariánských Lázních připomíná svým tvarem vlnu, oponu či rozbitou zeď, která se stává prostupnou. Symbolika tak odkazuje na 80. výročí konce druhé světové války, které si letos připomínáme.

„Přál bych si, aby lidé využili tuto příležitost a sdíleli skrze vzkazy své myšlenky a naděje týkající se války a míru. Byl bych velmi rád, kdyby se zapojily i školní třídy a věnovaly se při návštěvě této instalace hlubšímu zamyšlení,“ doplňuje Steinert.

Instalace vzniká z iniciativy města Mariánské Lázně. Cílem je přinést umění i mimo hlavní turistická centra, jako jsou například Kolonáda či známé sady Václava Skalníka.

„Chceme přenést umění co nejblíže k občanům a motivovat turisty k procházkám po dalších částech města. Právě umění je skvělá cesta, jak návštěvníkům ukázat i další zajímavá zákoutí. Navíc dílo nevzniká někde jinde, ale přímo zde, v Mariánských Lázních – v reálném čase a na míru tomuto místu. To je na tom to nejkrásnější,“ říká mariánskolázeňský místostarosta Samuel Zabolotný.

Šedesátiletý německý výtvarník Martin Steinert je známý svými monumentálními dřevěnými instalacemi v městském prostoru. Už více než čtrnáct let vytváří z obyčejných latí dočasné sochy, které reagují na atmosféru daného místa. Kromě uměleckého záměru je jeho cílem i aktivní zapojení veřejnosti – divák se stává účastníkem, spolutvůrcem i nositelem poselství.

Známý umělec, jehož díla se objevují po celém světě, tvoří v Mariánských Lázních bez nároku na odměnu. Jediné, o co město žádal, byly dřevěné latě, z nichž skulptura vzniká. Střechu nad hlavou mu poskytl jeden z mariánskolázeňských hotelů, který sochaře po dobu tvorby zdarma ubytoval.