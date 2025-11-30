Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek

Zima je tady. A také Hurvínek stojící na stole u lavičky pod chebským hradem dobře ví, že nejlépe zahřejí teplé rukavice, šála a čepice. Podobně jako soška Františka, kterou ve Františkových Lázních tamní ženy každoročně oblékají do pletených doplňků, netrpí zimou ani bronzová soška oblíbeného rošťáka v Chebu.
Socha Hurvínka zdobí už dva roky nábřeží Ohře pod hradem. Je vzpomínkou na duchovního otce oblíbené postavičky Gustava Noska. | foto: Jiří Dolanský

Na nábřeží řeky Ohře se objevila lavička s Hurvínkem před dvěma lety. V rámci participativního rozpočtu přišel s nápadem řezbář Igor Kukučka. Chtěl tak vyjádřit poctu Gustavu Noskovi, který je duchovním otcem a tvůrcem Hurvínka a v Chebu dlouhá léta bydlel.

V Chebu pokřtili lavičku s bronzovou sochou Hurvínka, odlili ho v Bratislavě

„A taky připomenout něco z minulosti města. Protože vím, že spoustě Chebanů jméno Gustav Nosek nic neříká, ačkoli si myslí, že historii Chebu dobře znají,“ vysvětlil Igor Kukučka. Nápad mu zrál v hlavě přibližně rok. Jakmile věděl, že s projektem uspěl, začal přemýšlet, koho osloví, aby sošku vytvořil. Autorem se stal nakonec slovenský umělec Miroslav Žáčok, který navrhl vytvořit dvě kamenné lavičky proti sobě a v jejich středu kamenný válec jako stůl.

Na něm stojí bronzová socha Hurvínka. Sochu tvořil asi devět měsíců. „Hurvínek je odlitý v Bratislavě, pískovec pochází z jižních Čech. Původně to měla být žula, ale přišla válka na Ukrajině, všechno podražilo, takže jsme zvolili jiný materiál,“ vysvětlil Kukučka.

Socha Hurvínka zdobí už dva roky nábřeží Ohře pod hradem. Je vzpomínkou na duchovního otce oblíbené postavičky Gustava Noska.
Hurvínek dostal na zimu slušivou čapku, rukavice i šálu.
František na snímku z roku 2002
František na snímku z roku 2005
Na novou lavičku v sousedství Písečné brány pod Chebským hradem se chodí dívat i prapravnuk řezbáře Noska Jaroslav Čaban.

„Moc se mi to líbí,“ řekl Čaban. Přiznal, že jeho předek jej výrazně ovlivnil. Například tím, že v dětství rád a hodně kreslil. „Malovat mne tehdy učil syn Gustava. Jako vzpomínku na něj si doma předáváme z generace na generaci originální návrhy loutek. Máme i zmenšenou loutku Spejbla, vyřezanou přímo Noskem. Hurvínka už nám, bohužel, někdo ukradl,“ dodal.

