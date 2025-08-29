Údery kopyt, velkolepý průvod. Do ulic Chebu se vrací Valdštejnské slavnosti

Jitka Dolanská
  12:30
Údery kopyt, ržání koní, velkolepý průvod a provolávání slávy. Cheb dnes po dvou letech opět slavnostně přivítá vévodu Albrechta z Valdštejna i s jeho družinou a ozbrojeným doprovodem. V průběhu dvoudenních oslav nebudou chybět momenty z doby, kdy Valdštejn v Chebu pobýval, slavnostní průvody, souboje žoldnéřů, historický jarmark a další.
Valdštejnské slavnosti se do Chebu vracejí po dvou letech. Tak vypadaly v roce 2023. | foto: Martin Stolař, MAFRA

„Původní harmonogram slavností jsme zachovali. V pátek okolo 17. hodiny dorazí vévoda z Valdštejna i s doprovodem na náměstí Krále Jiřího a po jeho přivítání následuje program, který bude pokračovat až do sobotního večera. Oslavy zakončíme na Krajince,“ krátce shrnula dvoudenní slavnosti Mirka Pavlíková, dramaturgyně KC Svoboda, které oslavy chystá.

Doplnila, že na rozdíl od předchozích ročníků jsou letos akce více rozprostřené po městě. „Chceme, aby návštěvníci, kteří jsou zde poprvé a neznají potenciál Chebu, navštívili co nejvíc zajímavých míst ve městě. Vedle hlavních zón, kde se budou odehrávat nejrůznější akce programu, vytvoříme i klidnější odpočinkovou zónu v Klášterní zahradě. Pokud bude slunečné počasí, lidé by tak nemuseli trávit veškerý čas na rozpáleném náměstí. Plánujeme zde nejrůznější klidnější aktivity a menší projekty, které nejsou na náměstí právě komfortní. Například workshopy či pohádky,“ uvedla Pavlíková.

Cheb ožil historickými Valdštejnskými slavnostmi. Nechyběl jarmark a tanec

Do oslav se zapojí i Muzeum Cheb. To přichystalo vlastní program pro děti a zároveň tamní archeolog Michal Beránek provede návštěvníky objektem muzea. Tentokrát ovšem místy, kudy výpravy běžně nechodí.

V rámci komentované prohlídky půjde skupina po stopách vrahů, kteří se pod rouškou tmy vydali v roce 1634 do tehdejšího Pachelbelova domu s cílem známého vojevůdce sprovodit ze světa.

Na skutečnost, že právě za těmito zdmi slavný vojevůdce a jedna z nejvýraznějších osobností třicetileté války vydechl naposledy, odkazuje od letošní Muzejní noci i více než metr vysoká loutka Albrechta z Valdštejna. Zdobí okno v prvním patře muzea, kde 25. února probodl Walter Deveroux generalissima partyzánou, a současně připomíná bohatou loutkářskou tradici, která se k Chebu neodmyslitelně váže. Loutku vytvořil chebský řezbář Igor Kukučka, který s muzeem dlouhodobě spolupracuje.

Žoldnéři rozbijí ležení pod Chebským hradem

Do Chebu vedle samotného Valdštejna s doprovodem přijede na osm desítek žoldnéřů jeho ozbrojené družiny. Ležení rozbijí na Krajince pod Chebským hradem. Podle Pavlíkové je to komfortnější pro diváky i účinkující než na hradě, kde bývala ležení v minulých letech.

Žoldnéře na hradě vystřídají herci Západočeského divadla v Chebu v komedii s názvem Velká mela aneb Francouzská kuchyně. Diváci se mohou těšit na kus o vůni provensálských bylinek, chuti lahodného vína, politických čachrech a nerozhodné Josefíně.

V podhradí nebude chybět rytířský turnaj na koních, který se uskuteční v sobotu dopoledne i odpoledne. Na břehu Ohře budou přistavené lodičky, na kterých bude možné absolvovat romantickou plavbu. Tradiční součástí slavností je řemeslná vesnička a jarmark s přibližně čtyřmi desítkami stánků, od pátku se bude v Chebu konat přehlídka regionálních pivovarů.

V sobotu se na náměstí Krále Jiřího uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže Regionální potravina Karlovarského kraje.

Cheb je Evropským městem sportu 2026, titul oslaví řadou sportovních akcí

Navazují na slavnosti z doby Rakouska-Uherska

„Snažili jsme se tak trochu navázat na koncept původních slavností, které zde fungovaly za Rakouska-Uherska. Tehdy se veřejnosti představovaly různé spolky, které ve městě fungovaly. Nebyla to tedy striktní oslava Valdštejna, ale spíše oslava města a lidí, kteří zde tehdy žili a s radostí se do nejrůznějších aktivit a akcí zapojovali,“ konstatovala Pavlíková s tím.

Do města v době slavností zavítají delegace z dalších míst, které jméno Valdštejn spojuje. Žezlo valdštejnských měst, které si Chebští přivezli z Frýdlantu, tu předají představitelům města Jičína. Přijedou i zástupci města Altdorf u Norimberka, kde se Valdštejnské slavnosti konají každé tři roky. Na místní univerzitě totiž mladý Valdštejn studoval poté, co ji norimberští radní kvůli studentským kouskům vykázali z města.

Slavnosti vyvrcholí v sobotu večer, kdy se na náměstí Krále Jiřího uskuteční slavnostní ceremonie povyšování vojáků a důstojníků před nastoupenými jednotkami. Vojáci budou následně přísahat svému vojevůdci věrnost a poté se v průvodu odeberou na Krajinku, kde slavnosti završí pouliční tanečně akrobatické představení Stvoření o vzniku veškeré existence očima Chárona.

