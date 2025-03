V Krásně opravují ikonickou rozhlednu, unikátními schody připomíná Babylonskou věž

Její rekonstrukce začala v březnu. „Ideálně bychom ji chtěli stihnout do konce května,“ naznačil harmonogram prací krásenský starosta Josef Havel.

Rozhledna v Krásně prošla zásadní rekonstrukcí v roce 1996. V té době byla ve stavu, který neumožňoval návštěvu této památky. Za téměř tři desítky let se ovšem na stavu stavby podepsaly povětrnostní vlivy.

„Spáry na venkovním plášti popraskaly, a místy se začaly uvolňovat kameny. To by mohlo být pro návštěvníky nebezpečné,“ vysvětlil zásadní důvod k současným opravám Havel. Do května proto řemeslníci kompletně přespárují venkovní plášť rozhledny. „Upraví také výšku kamenného zábradlí schodiště,“ doplnil starosta. Nová bude rovněž podlaha vyhlídkové plošiny, do níž zatékalo.

Rozpočet rekonstrukce je podle Havla čtyři miliony korun. „Prostřednictvím MAS Sokolovsko jsme na ni získali dotaci 95 procent,“ řekl starosta k financování akce.

Rozhledna v Krásnu je volně přístupná. Na tom nehodlá radnice nic měnit. Kvůli bezplatnému přístupu ovšem nemá město statistiku návštěvnosti. „Lidí ale na rozhlednu chodí skutečně hodně. Ve všední dny desítky, o víkendech a prázdninách stovky za den,“ odhaduje Josef Havel.

Krásenská rozhledna letos oslaví devadesátiny. Podle plánu Fritze Hoffmanna a sochaře Willyho Russe vyrostla v letech 1933 až 1934. „Oficiálním datem jejího vysvěcení a předání do provozu je 23. červen roku 1935,“ podotkl starosta.

Krásenskou rozhlednu v roce 2011 vyhlásili čtenáři iDNES v anketě nejhezčí rozhlednou České republiky.

Stavba je 25 metrů vysoká a na její vrchol vede 120 schodů. U základny je průměr kruhové stavby 11 metrů, vyhlídkové terasa má pak třímetrový průměr.

Unikátní je i schodiště, které se vine po venkovní straně rozhledny. Připomíná tak biblickou Babylonskou věž. Cesta na její vrchol odmění návštěvníky výhledy na Krušné a Doupovské hory, Tepelskou vrchovinu i Slavkovský les. Orientaci návštěvníkům pomáhají porcelánové tabulky na ochoze rozhledny.

Výročí si v Krásnu připomenou už 14. června. Radnice připravila program, na který naváže letošní ročník hudebního festivalu Rozhledna fest.