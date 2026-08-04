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Možná inspiroval Karla Kryla, teď se anděl s polámaným křídlem vrací na své místo

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  15:58
Starosta Ostrova Pavel Čekan se soškou. Veřejnosti ji město poprvé představí...

Starosta Ostrova Pavel Čekan se soškou. Veřejnosti ji město poprvé představí symbolicky 21. srpna. | foto: ČTK

Soška v minulosti zdobila postranní oltář klášterního kostela v Ostrově.
Soška v minulosti zdobila postranní oltář klášterního kostela v Ostrově.
Soška v minulosti zdobila postranní oltář klášterního kostela v Ostrově.
Soška anděla z ostrovského kláštera mohla inspirovat Karla Kryla k napsání...
5 fotografií
Do Ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrátila soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem byl dlouhá léta uchováván u kastelána zámku Červená Lhota Tomáše Horyny.

Podle jeho vyprávění možná právě socha anděla z Ostrova mohla inspirovat písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uvedl starosta města Pavel Čekan (nez., zvolen za Místní).

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„Protože polychromovaná socha je částečně poškozená, projde i nějakým restaurováním,“ řekl starosta. Restaurátor Jiří Pavlík nyní pro anděla připravuje speciální podstavec ve vitríně, jelikož socha byla původně součástí postranního oltáře a byla konstruována tak, aby navozovala dojem letu. Město se rozhodlo ponechat plastiku v jejím poškozeném stavu, aby zůstal zachován její silný historický příběh.

Na Červené Lhotě anděla objevil režisér Josef Císařovský, který připravuje dokument o Karlu Krylovi. Od zdejšího kastelána Horyny se dozvěděl, odkud anděl pochází. A protože má známé v Ostrově, nakonec se cenná sakrální plastika vrací zpátky. Horyna sochu dostal kdysi od manželů Martincových, kteří byli spolužáky Karla Kryla.

Starosta Ostrova Pavel Čekan se soškou. Veřejnosti ji město poprvé představí symbolicky 21. srpna.
Soška v minulosti zdobila postranní oltář klášterního kostela v Ostrově.
Soška v minulosti zdobila postranní oltář klášterního kostela v Ostrově.
Soška v minulosti zdobila postranní oltář klášterního kostela v Ostrově.
5 fotografií

„Martincovým anděla předtím svěřil kamarád, který byl kdysi v Ostrově na vojně. A bývával u toho, jak vojáci do andělů na oltářích stříleli jako do terčů. Tak aspoň jednoho z nich sbalil, a když měl opušťák, propašoval ho přes plot z kasáren a přivezl do Bechyně. Na sraz dorazil i Karel Kryl. Brzy nato napsal onu slavnou písničku,“ uvedl Horyna.

Poškozená plastika s polámanými křídly, pocházející z poničeného kostela uprostřed tehdejšího sídla vojenské posádky, sama o sobě propojuje příběh kostelů v pohraničí, které v 50. letech minulého století často obsadila armáda nebo zemědělská družstva, s Krylovou slavnou písní o andělovi z polámanými křídly.

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Krylovy písně bude na akci 21. srpna zpívat Milan Krejsa, pozvání přijal také Pavel Hošek, autor knihy Jako anděl s polámanými křídly. Během celé akce bude přímo v lodi kostela natáčet režisér Císařovský záběry pro svůj dokument o Krylovi.

Historie Klášterního areálu sahá do roku 1644, kdy byl položen základní kámen k první stavbě. Od padesátých let 20. století sídlil v areálu vojenský útvar, za jehož trvání barokní stavby zchátraly a byly téměř zničeny. Rozsáhlá rekonstrukce v letech 2001 až 2007 začala psát novou historii celého areálu, uvedla jeho vedoucí Petra Šístková.

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