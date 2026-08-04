Podle jeho vyprávění možná právě socha anděla z Ostrova mohla inspirovat písničkáře Karla Kryla k napsání známé písně Anděl. Oficiální návrat do kostela se odehraje 21. srpna, symbolicky v den výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uvedl starosta města Pavel Čekan (nez., zvolen za Místní).
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„Protože polychromovaná socha je částečně poškozená, projde i nějakým restaurováním,“ řekl starosta. Restaurátor Jiří Pavlík nyní pro anděla připravuje speciální podstavec ve vitríně, jelikož socha byla původně součástí postranního oltáře a byla konstruována tak, aby navozovala dojem letu. Město se rozhodlo ponechat plastiku v jejím poškozeném stavu, aby zůstal zachován její silný historický příběh.
Na Červené Lhotě anděla objevil režisér Josef Císařovský, který připravuje dokument o Karlu Krylovi. Od zdejšího kastelána Horyny se dozvěděl, odkud anděl pochází. A protože má známé v Ostrově, nakonec se cenná sakrální plastika vrací zpátky. Horyna sochu dostal kdysi od manželů Martincových, kteří byli spolužáky Karla Kryla.
„Martincovým anděla předtím svěřil kamarád, který byl kdysi v Ostrově na vojně. A bývával u toho, jak vojáci do andělů na oltářích stříleli jako do terčů. Tak aspoň jednoho z nich sbalil, a když měl opušťák, propašoval ho přes plot z kasáren a přivezl do Bechyně. Na sraz dorazil i Karel Kryl. Brzy nato napsal onu slavnou písničku,“ uvedl Horyna.
Poškozená plastika s polámanými křídly, pocházející z poničeného kostela uprostřed tehdejšího sídla vojenské posádky, sama o sobě propojuje příběh kostelů v pohraničí, které v 50. letech minulého století často obsadila armáda nebo zemědělská družstva, s Krylovou slavnou písní o andělovi z polámanými křídly.
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Krylovy písně bude na akci 21. srpna zpívat Milan Krejsa, pozvání přijal také Pavel Hošek, autor knihy Jako anděl s polámanými křídly. Během celé akce bude přímo v lodi kostela natáčet režisér Císařovský záběry pro svůj dokument o Krylovi.
Historie Klášterního areálu sahá do roku 1644, kdy byl položen základní kámen k první stavbě. Od padesátých let 20. století sídlil v areálu vojenský útvar, za jehož trvání barokní stavby zchátraly a byly téměř zničeny. Rozsáhlá rekonstrukce v letech 2001 až 2007 začala psát novou historii celého areálu, uvedla jeho vedoucí Petra Šístková.