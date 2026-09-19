Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tři vzácné obrazy po náročném restaurování opět zdobí kostel v Pomezí

Jitka Dolanská
  8:55
Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří

Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří | foto: Martin Vogl

Trojice vzácných obrazů prošla náročným procesem restaurování.
Trojice vzácných obrazů prošla náročným procesem restaurování.
Trojice vzácných obrazů prošla náročným procesem restaurování.
Unikátní malba Krista na vinném lisu objevená při rekonstrukci svatostánku.
7 fotografií
Do svatostánku sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který zdobí evropsky unikátní freska Ježíše ve vinném lisu, se vrátily tři vzácné obrazy. Díla se podařilo objevit v církevních depozitářích, po dohodě je církev do kostela zapůjčila. Byly však ve špatném stavu.

Restaurátoři na jejich obnově pracovali přibližně rok. Teď se vrátily na místo, které ještě v polovině minulého století zdobily.

„Když jsem je viděla poprvé, prakticky nebylo možné poznat, co na nich je, jak byly temné. V lepším stavu nebyly ani rámy. Museli jsme je svěřit restaurátorům. Teprve po jejich péči se obrazy znovu rozsvítily,“ řekla Iveta Levová, která má na radnici v Pomezí nad Ohří na starosti kulturu, obrazy v depozitáři objevila a jejich návrat vyjednala.

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Podle odborníků pochází největší oltářní plátno z konce 17. století. Znázorňuje nanebevstoupení Panny Marie. Další dva historické tisky z konce 18. století zachycují sv. Isidora, patrona rolníků, zemědělců a dobré úrody, a sv. Notburgu, která je patronkou služebných a hospodářství.

Oba obrazy jsou zasklené a opatřené honosnými zdobnými rámy. V nich objevili restaurátoři vypodložení, tvořené silnou vrstvou starých německých novin.

„Obrazy se vrátily zpět domů před týdnem. Velkému plátnu jsme našli místo vpravo od oltáře pod dvojicí vitrážových oken. A dva zasklené tisky visí nalevo a napravo od oltáře. Přesně podle dobové fotografie, kterou máme k dispozici,“ upřesnila Iveta Levová s tím, že návrat obrazů je mimořádně cenným momentem celé obnovy objektu.

Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří
Trojice vzácných obrazů prošla náročným procesem restaurování.
Trojice vzácných obrazů prošla náročným procesem restaurování.
Trojice vzácných obrazů prošla náročným procesem restaurování.
7 fotografií

„Nejde jen o restaurovaná umělecká díla, ale o původní součásti kostela, které se po letech opět vracejí do svého historického prostředí. Společně s dalšími zachovanými a obnovenými prvky tak vytvářejí jedinečný celek a pomáhají navracet kostelu jeho původní charakter,“ doplnila.

Kostel sv. Jakuba Většího v někdejší pohraniční obci Mühlbach, dnes Pomezí nad Ohří, má pohnutý osud. Podle dobových zápisů zde byl kostelík už v 10. století. Několikrát byl přestavován a pamatuje i dobu, kdy po odsunu německých obyvatel osiřel a chátral. Po roce 1973 předala římskokatolická církev prázdný a odsvěcený kostel státu.

Vzácná kachlová kamna, o která se vedl spor, se dočkají obnovy

První archeologický výzkum se zde uskutečnil po sametové revoluci v roce 1990, když památku převzalo chebské muzeum. Následně stavbu v dezolátním stavu získala do svého majetku obec. Ta začala s obnovou svatostánku v roce 2005.

V průběhu prací se podařilo odkrýt například unikátní fresku vytvořenou neznámým alsaským autorem. Jedná se o nástěnnou malbu, jejímž motivem je Kristus ve vinném lisu, obklopený vyobrazením sedmi svátostí. Odborníky je datována přibližně na začátek 15. století.

„Malba byla odhalena při kompletní opravě kostela v roce 2007. Co vím, tak freska Krista, který pracuje ve vinném lisu, je v oblasti střední Evropy naprostý unikát,“ konstatovala Levová. Dílo přežilo i díky tomu, že jej překrývalo až čtrnáct vrstev nátěru. Kostel je postupně opravován, dovybavován původním zrestaurovaným mobiliářem i díly současných autorů.

Vilu Vilemína v Kyselce oživují umělecké štuky, vrátí se na ni kopule

„Využíváme jej pro kulturní akce. Ale také chceme, aby sloužil k duchovním účelům. Díky pochopení chebské farnosti se nám to daří. Míváme tu tři mše svaté do roka. Svatojakubskou, protože kostel je sv. Jakuba Většího, pak adventní před Vánoci a velikonoční,“ doplnila Iveta Levová.

Svatostánek se tak stává součástí obecních kulturních a společenských akcí a slouží při významných životních událostech. Konají se tu svatby i poslední rozloučení. Je místem setkávání, slavnostních okamžiků, vzpomínek i klidu a ztišení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá

Apartmá Heritage Suite vzniklo ze tří hotelových pokojů. Sází na nadčasovost,...

Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde...

Pavel navštívil i nadšence na horském nádraží. Máme vás rádi, slyšel na uvítanou

Prezident republiky Petr Pavel si prohlíží hasičskou stanici v průmyslové zóně...

Petr Pavel ráno zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to,...

Pavel navštívil porcelánku Thun a zámek Bečov, vyjádřil se i k sanaci na Šumavě

Manželé Pavlovi u relikviáře sv. Maura, jedné z nejcennějších historických...

Regiony příležitostí. Tak označil prezident Petr Pavel místa, která možná zaostávají za standardy, ale žije v nich mnoho nadšených lidí, kteří dělají vše, aby život v takových místech byl lepší....

V katově kronice našel překladatel informace, které nemají ani odborníci

Premium
Karl Huss svou kroniku doplnil i řadou ilustrací. Napsaná je kurentem, který...

Významné i běžné události, podobu dnes už neexistujících staveb, originály městských vyhlášek či nařízení a pokyny z Vídně. Ale i sousedské spory, názory autora a především dosud neznámé historické...

Vyrazili spolu na houby, měli se sejít u auta. Hledaného muže našli mrtvého

ilustrační snímek

Od neděle pátrala policie po dvaašedesátiletém muži, který se ztratil při houbaření nedaleko Jindřichovic na Sokolovsku. Na houbách byl od dopoledne se svým kamarádem, který na policii ohlásil, že se...

Tři vzácné obrazy po náročném restaurování opět zdobí kostel v Pomezí

Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří

Do svatostánku sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který zdobí evropsky unikátní freska Ježíše ve vinném lisu, se vrátily tři vzácné obrazy. Díla se podařilo objevit v církevních depozitářích, po...

19. září 2026  8:55

Továrna v Plesné vzkřísila český vynález, Retromuseum mu věnovalo výstavu

Kurátorka výstavy KeraVitral. Nový život znojemského fenoménu v Plesné Jana...

Když na konci minulého tisíciletí končila ve Znojmě výroba jídelních a nápojových servisů z keramické hmoty nazvané kera vitral, málokdo tušil, že materiál vyvinutý v Československu v roce 1967 má...

18. září 2026  13:48

Envirocentrum je prošpikované čidly. Napoví, jak čelit klimatický změnám

Odborníci se v Envirocentru věnují mimo jiné i hospodaření s energiemi.

Jak nejlépe zadržet dešťovou vodu na místě, kde spadne? Dokáže zelená fasáda nebo střecha ochladit budovu a její okolí? Jak efektivně propojit fotovoltaiku, větrnou energii, bateriové úložiště a...

18. září 2026  10:54

Pavel navštívil porcelánku Thun a zámek Bečov, vyjádřil se i k sanaci na Šumavě

Manželé Pavlovi u relikviáře sv. Maura, jedné z nejcennějších historických...

Regiony příležitostí. Tak označil prezident Petr Pavel místa, která možná zaostávají za standardy, ale žije v nich mnoho nadšených lidí, kteří dělají vše, aby život v takových místech byl lepší....

17. září 2026,  aktualizováno  18:13

Hledaný muž se policistům schovával pod gaučem, pak na ně vytáhl nůž

ilustrační snímek

V bytě v Bukovanech na Sokolovsku se před spravedlností ukrýval šestatřicetiletý hledaný muž. Před policejní hlídkou se schoval pod gauč. Vzdát se nehodlal, na policisty vytáhl nůž. Zastavilo ho až...

17. září 2026  11:12

Pavel navštívil i nadšence na horském nádraží. Máme vás rádi, slyšel na uvítanou

Prezident republiky Petr Pavel si prohlíží hasičskou stanici v průmyslové zóně...

Petr Pavel ráno zahájil dvoudenní návštěvu Ústeckého a Karlovarského kraje. Řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to,...

16. září 2026,  aktualizováno  17:09

Hladina přehrady Březová je hluboko pod normálem, správci povodí omezí odtok

Hráz vodního díla Březová

Až na 100 litrů za sekundu jsou vodohospodáři z Povodí Ohře připraveni snížit odtok z přehrady Březová. Důvodem je enormně nízká hladina, která je 2,6 metru pod běžnou letní úrovní. Pokud klesne...

16. září 2026  16:06

Firma dostávala miliony na hendikepované, šéfy soudí za padělání dokumentů

Premium
Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Šéfové karlovarské společnosti Skyclean roky zajišťovali práci hendikepovaným a stát jim posílal mnohamilionové dotace. Jenže podle státního zástupce Pavla Hajného firma získávala peníze podvodem na...

16. září 2026  15:39

Karlovy Vary ve společnosti PSG či Interu. Majitel: Konkurovat se dá i Pardubicím

Choreo karlovarských fanoušků v prvním zápase nového ročníku.

Bronz z minulé sezony nemá být jen ojedinělým výstřelem, ale prvním v salvě dalších. Hokejové Karlovy Vary se chtějí uvelebit v extraligové špičce a každoročně patřit mezi kluby, které můžou...

16. září 2026  15:20

Dovolená u moře, nebo jedna noc ve Varech? Pupp odhalil své nejdražší apartmá

Apartmá Heritage Suite vzniklo ze tří hotelových pokojů. Sází na nadčasovost,...

Grandhotel Pupp v Karlových Varech oslavuje 325 let od svého založení ve velkém stylu. K jubileu si dopřál to nejluxusnější a nejdražší apartmá ve své historii s názvem Heritage Suite. Noc zde vyjde...

16. září 2026

Vary - Třinec 0:2. Smolná teč, Slezany na úvod sezony nezastavil ani skvělý Frodl

Třinecký útočník Daniel Kurovský v akci před brankářem Dominikem Frodlem z...

Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce 1. kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2:0. Vítěznou branku dal ve 3. minutě reprízy semifinále...

15. září 2026  18:01,  aktualizováno  20:47

Cyklostezka do Všeborovic je hotová, tunel na ní ale nakonec chybí

Cyklostezka z Dalovic do Všeborovic je zčásti asfaltová, zčásti pak šotolinová....

O dalších 1,7 kilometru povyrostla páteřní cyklostezka Ohře na Karlovarsku. Podařilo se dokončit úsek mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Jeho stavba ale nebyla bez problémů. Kvůli potížím s podložím...

15. září 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet