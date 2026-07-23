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Jedno velké šapitó. Chebská Krajinka hostí tradiční festival Letní bláznění

Martin Polívka
  10:22
Už po třinácté žije Cheb festivalem nového cirkusu a pouličního divadla Letní bláznění. Začal ve středu a potrvá do soboty. Je tradiční součástí letního programu města a Karlovarského kraje a spojuje historii, výjimečné umění a zábavu.

Akci tradičně hostí areál Krajinka pod chebským hradem a nabízí program pro celou rodinu. Do Chebu se sjíždějí soubory a jednotlivci patřící k tuzemské špičce novocirkusového, pouličního a nonverbálního divadla.

Letos návštěvníky čeká hned sedm představení, jedna performance a varieté. Nebude chybět akrobacie na zemi i ve vzduchu, clownerie, pohádka, pantomima, exkurze do světa slovanských mytologických postav a nabídne i zamyšlení nad otázkou klimatické změny.

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Vedle ucelených inscenací jsou připraveny interaktivní projekty – Arény pro bláznění, Kočovná herna. V rámci těchto programů se diváci mohou aktivně zapojit a naučit nové věci.

Záměrem pořadatelů je přivést návštěvníky k aktivnímu odpočinku. Aby rodiče mohli se svými dětmi vyzkoušet něco nevšedního. Tradičně je to žonglovaní, základy párové akrobacie, pantomima a loutkové divadlo.

„Po loňské zkušenosti jsme rozšířili nabídku workshopů cirkusových technik. Připraven bude workshop závěsné a párové akrobacie a hula hoop,“ říká ředitelka pořádajícího Kulturního centra Svoboda Monika Filingerová.

Cílem organizátorů festivalu Letní bláznění je přivést návštěvníky k aktivnímu odpočinku. Nové dovednosti se učí především děti. (22. července 2026)
Tradičním místem konání festivalu Letní bláznění je areál Krajinka v Chebu. (22. července 2026)
Tradičním místem konání festivalu Letní bláznění je areál Krajinka v Chebu. (22. července 2026)
Tradičním místem konání festivalu Letní bláznění je areál Krajinka v Chebu. (22. července 2026)
9 fotografií

„Velký úspěch mělo také naše pojetí chill-out zóny. Prostor pro relaxaci a odpočinek posloužil jeden večer k setkání s účinkujícími. Návštěvníci se dozvěděli něco o práci souboru AirGym Art Company a především o tvorbě eventů pro velké kulturní a sportovní akce. Letos budou hosty členové souboru Kozel ve fraku! “ doplňuje.

Festival je situován do příjemného prostředí u řeky Ohře na hranici historického centra pod chebským hradem. Prostor je bezbariérový a stejně tak všechna představení.

Jako účinkující se představí Sládkovna, Kozel ve fraku, AirGym Art Company, TUTOcirk, Pavlína Podzimková a Tomáš Brt, Vim kolektiv, Sacra Circus, Lenka Švolíková, Veronika Smolkovä, Lukáš Šimon, Aventyr, Pavel Richta a další.

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