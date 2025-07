Byla tváří značky Versace i andílkem Victoria‘s Secret. V Česku ji proslavila dnes už kultovní reklama na minerálku Mattoni, kde je oděná do šatů z vody.

Do Karlových Varů přijela hvězdná rodačka spolu se svými dětmi ve věku 6, 9 a 12 let ze slunné Mallorky, kde už několik let žije. „Vlastně jsme na prázdninách, na návštěvě u mých rodičů. Na festivalu jsem letos jako host a docela si to užívám. Pozvala mne Mattoni,“ uvádí sympatická kráska a prozrazuje, že ačkoli mají její ratolesti prázdninový program, zahájení festivalu si ujít nenechaly.

„V pátek se rodiče s dětmi společně přišli k Thermalu podívat, jak jdu po červeném koberci. Ale museli čekat, nějak se vše zpozdilo,“ říká modelka, která podle svých slov jezdí z Mallorky do Varů za rodiči docela často.

A líbí se jí, jak Vary v době festivalu ožívají. „Město včetně lázeňského centra je běžně velmi poklidné. Ale o festivalu se probouzí. Všichni se sem nahrnou, ulicemi proudí davy, na každém rohu se něco děje. Vary začnou žít a to je super,“ rozhlíží se s úsměvem kolem sebe.

Miluje festivalové znělky. Na ty se pokaždé celý rok těší. A ty letošní považuje zatím za nejlepší, jaké viděla. Přijela hlavně odpočívat a chtěla by stihnout i několik festivalových filmů.

„Ráda bych viděla Dokonalou shodu s Dakotou Johnson a Perlu režisérky Alexandry Makarové. Také vyhlížím nějaký film, na který bych mohla vzít děti. Pak chceme společně vyrazit na raftech na Ohři. Jen nevím, jestli nebudeme muset loď tlačit, vody je málo,“ směje se s tím, že pro své děti musí vymyslet prázdninový program, aby se zabavily.

Ačkoli jí prarodiče pomáhají, je na ně sama. „Už nemám manžela. Je to rok, co jsme se rozvedli. Brala jsem si ho hodně mladá, bylo mi devatenáct, a neviděla jsem, že jsme oba jiní. To je prostě život,“ krčí rameny.

Protože miluje módu, nenechá si ujít některou z mnoha přehlídek, ý které se ve Varech konají. Pokud by si ale někdo myslel, že se neustále obléká do trendů, je mimo. Jejím nejoblíbenějším outfitem jsou rifle a bílé tričko. Tak je prý možné ji na Mallorce potkat nejčastěji.

Na otázku, zda ji lidé poznávají jako dívku z reklamy na minerálku, oblečenou jen v šatech z vody, odpovídá, že občas ano. „Není to ale nijak často. Přece jen už od natáčení uběhl nějaký ten pátek. Ale stává se mi, že si například sednu do restaurace, přijde číšník a říká Mattoni už není,“ směje se. Je ráda, že se mohla podílet na projektu, který se Čechům vryl pod kůži.

Jak říká, pokaždé je hezké pracovat na věcech, které mají úspěch. Na natáčení dodnes vzpomíná. „Bylo to zvláštní. Já byla tehdy takřka nahá… jen s titěrnými tangy a přelepenými bradavkami. Zpočátku jsem se cítila trochu nekomfortně, kolem byla spousta lidí, další nahlíželi zvenku… jenže pak se začalo točit a jak se to točí stále dokola, člověku to už ani nepřijde. Jen se soustředí na to, aby byl záběr co nejlepší,“ vysvětluje s tím, že její spolupráce s Mattoni trvá už dlouhou dobu.

Na otázku, zda se chystá nějaký podobný projekt, který by na úspěch „vodní“ reklamy navázal, odpovídá tajemně s úsměvem Mony Lisy: „Uvidíme.