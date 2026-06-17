„Tady mám nějaký kaz,“ smutně se ušklíbl mistr sklář Milan Man, který letos z tradičního karlovarského křišťálu vyrábí koule pro festivalové ceny. Ryzí čistota je přitom pro koule zásadní. Ve skle nesmějí být bublinky, ani jiné vady.
Tomu také odpovídá počet „zmetků“. „Vyrábíme každoročně na dvě desítky festivalových cen. Na jednu povedenou kouli připadnou asi čtyři nepovedené,“ potvrdil Martin Dvořák, ředitel společnosti Moser.
Základem každé festivalové ceny je křišťálové jádro. Na něj mistr sklář nabírá další hmotu, kterou pak tvaruje do požadovaného tvaru pomocí takzvaných svaláků z tvrdého dřeva. „Mají průměr požadovaných devět centimetrů,“ naznačil Man.
V Moseru působí už 43 let. „Festivalové ceny jsem vyráběl asi patnáctkrát. Když byly koule větší, byla práce náročnější,“ řekl mistr sklář.
Od sklářských pecí míří po vychladnutí polotovary do brusičské dílny. Nepsaný monopol na jejich finálovou úpravu má každoročně mistr kulič Jiří Khás. Už si ale vychovává nástupce, který jednou jeho práci převezme.
|
V Moseru vznikají festivalové glóby, modelku kvůli nim kdysi dost potrápili
„Každý rok mě něco překvapí. Něco příjemně, něco méně příjemně,“ řekl kulič. Letošní novinkou je systém uchycení křišťálové koule v náruči ženy. „Usazujeme ji tam trochu jinak a je to náročnější na přesnost brusu,“ vysvětlil Khás.
Sošku dívky držící křišťálovou kouli navrhl v roce 2000 fotograf Tono Stano. Má evokovat radost a euforii. „Každý rok stojíme před stejnou výzvou. Vytvořit cenu, která je hodna těch, kteří ji dostanou,“ doplnil ředitel sklárny Dvořák.
|
Umění českých sklářů vzdala hold i filmová hvězda Helen Mirrenová
Mistři skláři ale připravili ještě jednu specialitu. Je jí váza z chystané kolekce Václav Havel. Sklárna ji sice představí až na podzim, už o festivalu se ale uskuteční dražba jedné speciální vázy s hrdlem ve tvaru srdce. Výtěžek z dražby půjde na konto nadace Dagmar a Václava Havlových.
Václav Havel by se letos dožil 90 let. Karlovy Vary miloval a byl pravidelným hostem festivalu. Ten letošní se uskuteční ve dnech 3. až 11. července.