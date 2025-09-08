Tak chutná exotika. Sokolovské náměstí provoněla jídla ze všech koutů světa

O úvod se postarala podmanivými rytmy romská hudební kapela. V tradičních krojích vystoupila skupina egerlandských lidových tanců, předvedli se ruští a ukrajinští pěvci, vietnamské, srbské či banátské taneční soubory, afro bubeníci nebo mongolský soubor s unikátním hrdelním zpěvem.
Závěr dne patřil temperamentní romské cimbálovce. Nechyběly stánky s tradičními specialitami, od voňavé vietnamské kuchyně přes romské, maďarské či slovenské speciality až po dobroty z Ukrajiny nebo Ruska.
Šašlik, burek, borovička. Sokolov provoněly speciality od Slováků i Mongolů
„Tohle jsou svatební koláčky,“ ukazuje barevné kousky, plněné sladkou směsí kokosu a luštěnin obsluha vietnamského stánku. Malé polštářky pečlivě zabalené do fólie prý nesmí chybět na žádných zásnubách.
„Chystá je rodina ženicha, která je s ostatními dary nese rodině nevěsty. Mezi dary ale nesmí chybět peníze. Hodně peněz. A samozřejmě auto,“ říká s úsměvem muž a skládá koláčky zájemcům do igelitových sáčků.
Několik žen, které za ním chystají typické jarní závitky, mu se smíchem přikyvují. Kolem poledne náměstím prošel průvod zástupců hornických měst ve slavnostních uniformách, který mířil od Klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na náměstí Budovatelů, což bylo místo hlavních oslav.
Den národnostních menšin se v kraji konal už po sedmnácté. Organizuje ho Výbor pro národnostní menšiny Karlovarského kraje, který v regionu působí rovné dvě desetiletí.