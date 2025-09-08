Tak chutná exotika. Sokolovské náměstí provoněla jídla ze všech koutů světa

Jitka Dolanská
  9:40
Barevné kroje, hudba z různých koutů světa i ochutnávky exotických jídel. Staré náměstí v Sokolově ožilo o víkendu Dnem národnostních menšin. Akce se konala v rámci Dne horníků, kdy si celý region připomínal slavnou hornickou historii. Na pódiu se během dne vystřídali účinkující z nejrůznějších koutů světa.

O úvod se postarala podmanivými rytmy romská hudební kapela. V tradičních krojích vystoupila skupina egerlandských lidových tanců, předvedli se ruští a ukrajinští pěvci, vietnamské, srbské či banátské taneční soubory, afro bubeníci nebo mongolský soubor s unikátním hrdelním zpěvem.

Tak chutná exotika. Sokolovské náměstí provoněla jídla ze všech koutů světa
Ukrajinský stánek.
Dobroty z Veitnamu
Zástupci maďarské menšiny připravovali na sokolovském náměstí tradiční klobásy.
Závěr dne patřil temperamentní romské cimbálovce. Nechyběly stánky s tradičními specialitami, od voňavé vietnamské kuchyně přes romské, maďarské či slovenské speciality až po dobroty z Ukrajiny nebo Ruska.

Šašlik, burek, borovička. Sokolov provoněly speciality od Slováků i Mongolů

„Tohle jsou svatební koláčky,“ ukazuje barevné kousky, plněné sladkou směsí kokosu a luštěnin obsluha vietnamského stánku. Malé polštářky pečlivě zabalené do fólie prý nesmí chybět na žádných zásnubách.

„Chystá je rodina ženicha, která je s ostatními dary nese rodině nevěsty. Mezi dary ale nesmí chybět peníze. Hodně peněz. A samozřejmě auto,“ říká s úsměvem muž a skládá koláčky zájemcům do igelitových sáčků.

Několik žen, které za ním chystají typické jarní závitky, mu se smíchem přikyvují. Kolem poledne náměstím prošel průvod zástupců hornických měst ve slavnostních uniformách, který mířil od Klášterního kostela sv. Antonína Paduánského na náměstí Budovatelů, což bylo místo hlavních oslav.

Den národnostních menšin se v kraji konal už po sedmnácté. Organizuje ho Výbor pro národnostní menšiny Karlovarského kraje, který v regionu působí rovné dvě desetiletí.

Inspirováno Ukrajinou. Hasiči v Karlovarském kraji vybudují centra odolnosti

Živelné pohromy, jako jsou povodně nebo vichřice, i dlouhodobé výpadky proudu představují pro obyvatele i obce v postižených oblastech obrovský problém. Hasiči v Karlovarském kraji proto plánují...

4. září 2025  9:45

Na opravu Chebského mostu si Vary vezmou půlmiliardový úvěr. Opozice je znepokojena

Karlovy Vary si vezmou komerční půlmiliardový úvěr od Národní rozvojové banky na předfinancování oprav Chebského mostu. Úvěr na jednu z nejdůležitějších staveb ve městě za poslední roky schválilo...

3. září 2025  11:19

