Hurvínek slaví stovku. Stopu nechal i v Chebu, kde pro něj chystají výstavu

Jitka Dolanská
  8:25
Významné jubileum oslaví v květnu dřevěný rošťák Hurvínek. Bude mu rovných sto let. Slavit se bude i v Chebu. Právě tady prožil poslední část svého života řezbář a loutkář Augustin Nosek, který Hurvínka vyřezal. Pro divadlo Nosek vytvořil několik stovek loutek. Například Máničku, podle Trnkova návrhu stvořil i psa Žeryka. Toho také vodil a propůjčil mu svůj hlas.
Postavu Hurvínka připomíná v Chebu socha.

Postavu Hurvínka připomíná v Chebu socha. | foto: Jiří Dolanský

Postavu Hurvínka připomíná v Chebu socha.
Postavu Hurvínka připomíná v Chebu socha.
Postavu Hurvínka připomíná v Chebu socha.
Postavu Hurvínka připomíná v Chebu socha.
12 fotografií

„Byl to výjimečný člověk. I když v Chebu prožil jen posledních čtrnáct let svého života, zanechal tady nesmazatelnou stopu. Pro nás to byl Gusta,“ řekl o něm před lety nadšený loutkář Václav Soukup, který měl to štěstí, že Augustina Noska osobně znal. A naučil se od něj, jak špalku dřeva vdechnout život.

Nosek žil s rodinou svého syna, učitele, v Dlouhé ulici. Na domě, ve kterém pobýval, je dnes pamětní deska s bustou loutkáře. Jejím autorem je významný sochař Milan Vácha. Jen pár kroků odsud bývalo loutkové divadlo. V prostoru, který dnes Chebané znají jako Myšárnu, působil i Nosek.

Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek

Jako pocta duchovnímu otci rozpustilého Spejblova synka vznikla před několika lety pod Chebským hradem Hurvínkova lavička. Autorem je slovenský umělec Miroslav Žáčok. Navrhl dva kamenné půlkruhy proti sobě a do jejich středu umístil jako stolek kamenný válec. Na něm stojí bronzová socha Hurvínka. Toho tvořil asi devět měsíců.

„Hurvínek je odlitý v Bratislavě, pískovec pochází z jižních Čech. Původně to měla být žula, ale přišla válka na Ukrajině, všechno podražilo, takže jsme nakonec zvolili jiný materiál,“ vysvětlil autor nápadu, řezbář Igor Kukučka. Chtěl tak připomenout, že legendární rošťák a Cheb patří k sobě.

Za celý život Nosek vytvořil pro loutkové divadlo na 650 loutek. Vedle Hurvínka, který je specifický tím, že umí obrátit oči v sloup a zpochybnit tak řeč svého taťky Spejbla, to byl například Piškot, Čaplín, hmyzí kapela či kobyla Derby. Jeho loutky nesou specifický rukopis a jsou lehce čitelné. Řada jeho děl dnes patří do sbírek Muzea Cheb.

Hurvínek dostal na zimu slušivou čapku, rukavice i šálu.
Socha Hurvínka zdobí už dva roky nábřeží Ohře pod hradem. Je vzpomínkou na duchovního otce oblíbené postavičky Gustava Noska.
Plastika Spejbla a Hurvínka z pozůstalosti Gustava Noska
V Chebu byla slavnostně odhalena Hurvínkova lavička i s jeho bronzovou sochou.
12 fotografií

Je mezi nimi i druhá kopie Spejbla a Hurvínka. A právě Muzeum Cheb se na Hurvínkovy kulatiny pečlivě chystá. Připravuje jubilejní výstavu a další doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Při té příležitosti muzejníci vyzývají Chebany, aby zapátrali v komorách, ve sklepích a na půdách a pomohli objevit vše, co se vztahuje k Hurvínkovi.

Tedy loutky, figurky, plakáty, knihy, gramodesky, hračky, suvenýry a další předměty s „hurvínkovskou“ tematikou. Ty nejzajímavější nálezy se mohou stát součástí připravované výstavy, věnované stoletému nezbedovi.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....

Do konce března začne výstavba třináctikilometrové stezky kolem jezera Medard na Sokolovsku. Pro Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP tím začne důležitý projekt, na jehož konci bude proměna bývalé...

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

Tady byste jíst nechtěli. Potravinářské inspektory překvapila špína i živý hmyz

Restaurace v Mariánských je kvůli špíně a hmyzu uzavřená na neurčito.

Hmyz, plíseň, špína, zrezlé regály či nevhodně uskladněné potraviny. Pohled, při kterém se citlivějším povahám obrací žaludek, se naskytl inspektorům Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)...

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

Obec nabízí odměnu za dopadení traviče psů. Podobné problémy už tam řešili

Ženská vražedkyně nejčastěji používá k dosažení svého cíle jed nebo léky.

Odměnu 20 tisíc korun za dopadení traviče psů nabízí obec Milíkov na Chebsku. Uvedl to starosta Jan Benka s tím, že v posledních měsících nacházeli lidé na svých pozemcích kusy zřejmě otráveného masa.

6. února 2026  11:56

Tady byste jíst nechtěli. Potravinářské inspektory překvapila špína i živý hmyz

Restaurace v Mariánských je kvůli špíně a hmyzu uzavřená na neurčito.

Hmyz, plíseň, špína, zrezlé regály či nevhodně uskladněné potraviny. Pohled, při kterém se citlivějším povahám obrací žaludek, se naskytl inspektorům Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI)...

6. února 2026  9:24

První kotel na Sokolovsku už dodává teplo. Elektrárnu vyřadila z provozu porucha

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Elektrárna Tisová spustila po 18:30 první ze dvou kotlů, které dodávají teplo do Sokolova a obcí v okolí. Domácnosti i firmy na Sokolovsku, napojené na centrální zásobování teplem z Tisové, by měly...

5. února 2026  11:03,  aktualizováno  22:21

Vrah babičky u soudu jako oběť. Spoluvězni mě bili a nutili k sexu, tvrdí

Na lavici obžalovaných usedli dva vězni, Mário S. a Václav N. (zleva). Státní...

Bití, oholení hlavy včetně obočí a přinucení k homosexuálním praktikám od spoluvězňů. Takovým přivítáním prošel v září 2022 v káznici ve Vykmanově na Karlovarsku vrah babičky, když ho tam přivezla...

5. února 2026  14:20

Přímotopy a angličtina hrou. Kvůli výpadku vytápění musely učitelky improvizovat

Třeťáci si pod vedením Štěpánky Plavcové (zcela vlevo) zábavnou formou...

Halas více než čtyř stovek žáků se v běžné dny nese chodbami Základní školy Pionýrů v Sokolově. Kvůli trvajícímu výpadku dodávek tepla, který zapříčinila středeční porucha kotlů Elektrárny Tisová,...

5. února 2026  13:13

Jsi alkoholik, brečeli rodiče. Mistr světa Grof zkrotil démony a dnes vinaří

Povrly, 31. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, Povrly Outdoor Hockey Games....

Až do oběda ležel po noční jízdě opilý před obchoďákem, svět se točil, tvář spálená od sluníčka. Poslední kapka, která přiměla mistra světa Jakuba Grofa nastoupit do léčebny. V minulosti zachraňoval...

5. února 2026

Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, školy plánují náhradní program či volno

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne dodavatel přerušit dodávku tepla a teplé vody na Sokolovsku. Bez těchto služeb se rázem ocitlo 12 tisíc...

4. února 2026  12:15,  aktualizováno  16:50

Děti se otrávily technickým konopím, zneužily volně dostupné výrobky

ilustrační snímek

Desítku případů zdravotních problémů dětí, které požily výrobky ze sušeného technického konopí, řeší od začátku roku policisté v Karlovarském kraji. Volně dostupné výrobky obsahovaly syntetický...

4. února 2026  13:32,  aktualizováno  16:21

Fyzické testy u přijímaček. Chebská škola bude vychovávat nové hasiče

Hořící trosky letadla představovala zapálená auta.

Nový obor Požární ochrana chystá na příští rok Integrovaná střední škola v Chebu. Jako jediná v Karlovarském kraji nabídne vzdělávání budoucím profesionálním hasičům. Čtyřletý studijní obor...

4. února 2026  9:52

Střídání v čele chebské G4. Otěže galerie od pondělka pevně třímá žena

Symbolický klíč od chebské galerie G4 převzala od jejího zakladatele Zbyňka...

Chebská galerie fotografie G4 změnila vedení. Poté, co její zakladatel a dlouholetý ředitel Zbyněk Illek rezignoval, stojí nově v čele instituce Alice Šmídová. Ta v pondělí od Zbyňka Illka symbolicky...

3. února 2026  16:15

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zásah policistů a hasičů kvůli nálezu sypké látky ve škole. Mluví se o kratomu

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Nález podezřelé zelené látky na záchodcích Základní školy jazyků Karlovy Vary odstartoval v úterý před půl jedenáctou akci policie a hasičů. Látku podle informací redakce iDNES.cz na toaletách...

3. února 2026  14:20

Dej peníze, nebo něco jiného! Muž vystartoval na skupinku s nožem v ruce

Ilustrační snímek

Z loupeže se bude zodpovídat jedenačtyřicetiletý muž ze Sokolovska. V Chodově se pokusil násilím získat peníze od třiadvacetileté oběti. Nakonec sice jenom prořízl bundu napadeného muže, i tak mu ale...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.