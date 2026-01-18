Kam se na západě Čech podívám, najdu nějaké tajemné místo, tvrdí oceněný autor

Jitka Dolanská
  10:20
Jako vystudovaného archeologa a současného muzejníka zajímají Aleše Česala vedle literatury faktu i nejrůznější záhady a tajemství. Své poznatky shrnul do více než tří desítek knih. Za dvě poslední, nazvané Muž bez minulosti a Arigi, získal Polanovu cenu.
Fotogalerie4

Aleš Česal s cenou | foto: Archiv Aleše Česala

V pětadvacetileté historii bylo prestižní ocenění Bohumila Polana, udělované Střediskem západočeských spisovatelů, předáváno především za prózu a poezii. Aleš Česal je tak vůbec prvním držitelem této ceny v oblasti literatury faktu.

Muž bez minulosti. O čem jste se v této knize rozepsal?
V padesátých letech 20. století zadržely československé bezpečnostní orgány poblíž státní hranice s Polskem člověka, který byl hluchoněmý a trpěl ztrátou paměti. Je zajímavé, že celých sedmadvacet let se Státní bezpečnosti nepodařilo zjistit jeho pravou totožnost ani co bylo jeho úkolem.

V občanském průkazu měl sice napsané jméno Karel Novák, ale v odtajněných spisech vystupuje pod krycími jmény „N-44“, „Neznámý“ či „Marťan“. Jeho sousedé a známí mu přezdívali „Karel špion“. Jeho tajemství odolávalo tvrdým výslechům i drogám a vlastně odolává dodnes. Otazníky je obestřena i jeho smrt na počátku osmdesátých let. Dodnes nevíme, zda šlo o agenta nebo válečného zločince. Neví se, odkud přišel a kam vlastně šel, proč se tu najednou objevil, ani zda jeho jméno bylo skutečně Karel Novák.

Prvotina chebské básnířky prorazila mezi evropskou literární smetánku

Druhá oceněná kniha se jmenuje Arigi. Čemu se v ní věnujete?
Julius Arigi, český Němec a letecké eso první světové války, byl známý jako fanfarón i bouřlivák, ale zároveň i podnikatel a inovátor v oblasti letectví. Byla to zajímavá osobnost plná tajemství a protikladů, možná to byl i špion. Pátral jsem v archivech a podařilo se mi zaplnit řadu bílých míst v životopise muže, který stojí za založením prvního letiště v Mariánských Lázních a který ovlivnil nejen místní letectví, ale i legislativu.

Co pro vás ocenění znamená?
Vnímám to jako velký úspěch. Protože když se sešla nezávislá komise tří odborníků, posoudila moji knihu o Arigim a líbila se jim, tak to pro mne znamená hodně a jsem za to rád. Je to takové povzbuzení do další práce. Ono totiž když se něco lidem líbí, většinou to nikam nenapíšou. Obvykle se ozvou ti, kterým se kniha nelíbí a vy pak máte dojem, že třeba píšete blbě.

Ocenění Bohumila Polana, které získal autor více než tří desítek knih.

Fotogalerie

zobrazit 4 fotografie

Vy jste ale napsal mnohem víc knih. Kolik?
Už je jich pětatřicet. Začínal jsem kratšími články, ale zjistil jsem, že mi to nestačí, že chci ta témata rozpracovat do mnohem větší šířky. A tak jsem nakonec skončil u knížek. Hodně mě to baví a doufám, že mé čtenáře taky. Věnuji se především literatuře faktu, zpracoval jsem některé životopisy historických osobností, zajímají mne méně známé či nějakým způsobem atraktivní stránky historie. A vůbec se nebráním tomu, že mne označují za záhadologa. Záhadná místa a nejrůznější tajemství mne doslova přitahují.

Je tady v okolí nějaké takové tajemné místo?
V nejzápadnějším regionu Čech je jich opravdu hodně. Řekl bych, že kam se podívám, tam nějaké najdu. Třeba hned vedle Chebu, v Třebeni, je starý dům, kde prý dodnes straší. Říká se, že se tam hýbe nábytek, protože stojí u bývalého hřbitova. Velice zajímavý dům stojí také v Aši. Působili zde svobodní zednáři. Zvenku je na něm umístěný neobvyklý symbol plný zvláštních znamení, uvnitř nechybí astrologická výzdoba. Spoustu zajímavostí a záhad je možné najít i v místních pověstech. Tajemstvím a legendami je opředená třeba zdejší bájná hora Krudum.

Aleš Česal

Letos padesátiletý Aleš Česal se narodil v Rokycanech, na Západočeské univerzitě v Plzni vystudoval archeologii.

Pracoval v Národním muzeu, v muzeích v Rokycanech, ve Františkových Lázních a v Aši.

Aktuálně působí v Muzeu Sokolov jako projektový pracovník Národního geoparku Egeria a zároveň provozuje vlastní online muzeum Ašska, kde digitalizuje staré fotografie a dokumenty regionu.

Stala se vám osobně nějaká zvláštní záhadná věc?
Bohužel ne. Ale třeba to na mne ještě někde čeká.

Mrzí vás to?
No, nevím, ale určitě to nenahlodává moji víru, že když jsem ještě něco takového nepotkal, tak to snad ještě potkám. Na druhou stranu, možná se to už stalo. Vzpomínám si, že jsem viděl nějaký zajímavý světelný objekt, nějaké UFO. Dodnes nevím, co to bylo.

Co nového chystáte?
Mám připravenou novou knihu Za skrytou krásou Ašska, která bude mapovat zajímavá místa ašského regionu. Chystám také cyklus přednášek o záhadách Ašska, alchymistech a svobodných zednářích. Do toho dokončuji další knihu, která se bude věnovat známému návštěvníkovi západočeských lázní Goethovi. Bude to průvodce po stopách Johanna Wolfganga Goetha v našem regionu.

O Goethovi se traduje, že zdejší region miloval. Tedy snad kromě Aše...
Když tudy jezdil kočárem do lázní, vyjádřil se, že na Ašsku mají strašlivé cesty. A oni mu za to postavili tak krásný pomník. Je snad jediný, který jej znázorňuje jako mineraloga. Říká se, že v ruce drží místní kámen, egeran, ale ten to není, protože vypadá úplně jinak. Goethe v Aši drží v ruce nádherný krystal, takže to vidím spíš na nějaký křemen.

Vyhnání Čechů, rabování po odsunu Němců i tragédie u Nažidel. To jsou Příběhy z pohraničí

Autoři to mají s psaním různě. Někdo píše pravidelně, někdo nárazově. Jak to máte vy?
Já tak nějak uprostřed. Psal jsem, i když jsem jeden čas pracoval v Německu na směny. Bylo to pro mne tehdy vysvobození ze stereotypu. Ale jinak přes týden jsem v práci, to nepíšu, o víkendech se ale snažím psát co nejvíc. Hodně mne to baví. Je to pro mne takový koníček. Vlastně ne, už je to pořádný kůň.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spící studentce sáhl na bradavku. Za sexuální útok dostal učitel u soudu pokutu

ilustrační snímek

Přiznal se, že sáhl studentce pod tričkem na bradavku. Středoškolský pedagog M. S. za to u chebského soudu dostal peněžitý trest ve ve výši 100 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Cyklostezka je hotová, padají však na ni kameny. Sanace svahu projekt dál prodraží

Stavbu náročného úseku cyklostezky mezi Dalovicemi a Všeborovicemi provázejí...

Část páteřní cyklostezky Ohře u Všeborovic na Karlovarsku by se měla otevřít letos v létě. Ačkoli je už povrch dokončený, lidé ji ještě využívat nemohou. Důvodem je nestabilní svah, ze kterého na...

Stovka kamionů a tribuna přístupná jen na lyžích. Pořadatelé poháru velebí oblevu

Premium
Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...

Týden před lyžařským Světovým pohárem už ve Špindlerově Mlýně stojí tribuny i stany pro závodnice a novináře. Do skiareálu navážela celkem dva tisíce tun materiálu stovka kamionů. V záloze byly i...

Do sněmovny se znovu nedostala, Karla Maříková bude náměstkyní ministra

Karla Maříková, zastupitelka Ostrova

V podzimních parlamentních volbách neobhájila post poslankyně za SPD. Teď Karla Maříková míří na ministerstvo zdravotnictví. Zastupitelka kraje i města Ostrova na Karlovarsku se stane náměstkyní...

Kam se na západě Čech podívám, najdu nějaké tajemné místo, tvrdí oceněný autor

Aleš Česal s cenou

Jako vystudovaného archeologa a současného muzejníka zajímají Aleše Česala vedle literatury faktu i nejrůznější záhady a tajemství. Své poznatky shrnul do více než tří desítek knih. Za dvě poslední,...

18. ledna 2026  10:20

Na otevření opravené unikátní lávky chystá Kynšperk městskou slavnost

Dřevěná lávka pro pěší v Kynšperku nad Ohří

V Kynšperku letos začne růst nové předmostí ke kryté dřevěné lávce přes řeku Ohře. Unikátní 130 metrů dlouhá lávka přišla loni o své betonové části poté, co statik zjistil, že jsou staticky narušené...

17. ledna 2026  8:45

Stovka kamionů a tribuna přístupná jen na lyžích. Pořadatelé poháru velebí oblevu

Premium
Stavba tribun pro Světový pohár žen v alpském lyžování, který se koná ve...

Týden před lyžařským Světovým pohárem už ve Špindlerově Mlýně stojí tribuny i stany pro závodnice a novináře. Do skiareálu navážela celkem dva tisíce tun materiálu stovka kamionů. V záloze byly i...

16. ledna 2026  18:25

Vietnamci z celé Evropy budou slavit ve Varech, město shání řidiče rikš

Martin Chodounský, Robert Černý a Vojtěch Šik vozí návštěvníky festivalu v

V Karlových Varech budou v červnu evropské Dny vietnamské kultury a gastronomie. Oslava, kterou pořádají zejména Vietnamci žijící v Evropě, by měla podle vedení města přilákat velké množství...

16. ledna 2026  11:43

Jak dostat splašky do kopce? Kraj řeší modernizaci areálu Svatošských skal

Rekreační a volnočasový areál u Svatošských skal, jehož vlastníkem je...

Karlovarský kraj připravuje rekonstrukci oblíbeného rekreačního areálu u Svatošských skal v romantickém údolí řeky Ohře. Prvním krokem je vybudování chybějících inženýrských sítí a modernizace těch...

16. ledna 2026  9:52

Otřesy na Chebsku kdysi lidi děsily tak, že spali venku v mrazu, říká seismoložka

Premium
Jana Doubravová, seismoložka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Nejprve se ozve zvláštní hukot, pak rána. Země se pod nohama zhoupne, skla zadrnčí. Někdo se lekne, jiný má zvláštní pocit okolo žaludku. Tak nějak se na západě Čech čas od času připomene...

15. ledna 2026

Důchodce viní, že roky znásilňoval děti svých známých. Soud ho poslal do vazby

ilustrační snímek

Ze znásilnění a sexuálního útoku obvinili kriminalisté jednasedmdesátiletého seniora z Chebska. Podle vyšetřovatelů několik let nutil k sexu dívky z okruhu svých známých. Hrozí mu až 15 let vězení.

15. ledna 2026  12:53

Do sněmovny se znovu nedostala, Karla Maříková bude náměstkyní ministra

Karla Maříková, zastupitelka Ostrova

V podzimních parlamentních volbách neobhájila post poslankyně za SPD. Teď Karla Maříková míří na ministerstvo zdravotnictví. Zastupitelka kraje i města Ostrova na Karlovarsku se stane náměstkyní...

15. ledna 2026  11:34

Vloni ubylo tragických nehod. Přesto v západních Čechách zemřelo 48 lidí

Při tragické nehodě u Horního Slavkova zahynuli v pondělí večer tři lidé.

Na silnicích západních Čech během loňského roku policisté řešili přes sedm tisíc dopravních nehod. Dvě nejtragičtější mají jedno společné: za volant usedli mladí řidiči, kteří nezvládli auta v...

15. ledna 2026  9:36

Chata shořela při středečním požáru do základů, okolí hasiči uchránili

Chata ve Žluticích shořela ve středu večer do základů. (14. ledna 2026)

Tři jednotky hasičů vyjížděly ve středu večer k požáru chaty ve Žluticích. V okamžiku, kdy dojely na místo, už stavbu zcela pohltily plameny. Chata byla prázdná.

15. ledna 2026  8:41

Vyšší úroveň autonomní mobility. Chebem může jezdit samořiditelný popelářský vůz

Petr Vašta, garant sekce IT a autonomní mobility krajské hospodářské komory

Samořiditelné vozidlo, které bude na pěší zóně v Chebu zajišťovat vysypávání odpadkových košů, diagnostický vůz pro kontrolu pozemních komunikací, kyvadlová doprava mezi odstavnými parkovišti nebo...

14. ledna 2026  16:27

Cyklostezka je hotová, padají však na ni kameny. Sanace svahu projekt dál prodraží

Stavbu náročného úseku cyklostezky mezi Dalovicemi a Všeborovicemi provázejí...

Část páteřní cyklostezky Ohře u Všeborovic na Karlovarsku by se měla otevřít letos v létě. Ačkoli je už povrch dokončený, lidé ji ještě využívat nemohou. Důvodem je nestabilní svah, ze kterého na...

14. ledna 2026  10:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.