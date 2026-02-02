Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

„Ten objekt je připravený na pořádání kulturních společenských akcí a teď je to premiéra největší akce, co může být. Takže si testujeme, jak se to dá zvládnout,“ řekl Benedikt.
Vřídelní kolonáda za běžných podmínek slouží jako místo, kde mohou lázeňští hosté užívat léčebnou kůru vřídelní vodou nebo se podívat se na výtrysk Vřídla v jedné z hal kolonády.
Běžná provozní doba kolonády je od 7:00 do 18:00. Rozsáhlé prostory kolonády by ale podle Benedikta mohly nabídnout prostory i pro další akce. Zatím se kolonáda nárazově využívala například v době Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nebo jako koncertní místo při hudebně-filmovém festivalu Variace, který na podzim pořádá rovněž karlovarský filmový festival.
Dnešní kolonáda, jejímž autorem byl Jaroslav Otruba, byla vybudována v letech 1969 - 1975 a předána do užívání v květnu 1975. V posledních letech prošla zásadními opravami zejména technického zázemí jímání vřídelní vody, kostry stavby a okolí. V plánu jsou i úpravy interiérů, aby mohla kolonáda nabídnout širší využití než dnes.
Podle Benedikta vzniklo několik studií rekonstrukce interiérů a využití objektu, ale ne všechny jsou realizovatelné v plném rozsahu. Navíc rekonstrukce bude stát desítky milionů korun. SPLZAK proto podle svého ředitele dál chystá úpravy interiérů, ale bude je naplňovat postupně podle finančních možností města.
Sobotní premiérový ples v prostorách kolonády navštívilo na pět stovek lidí. Akce také zahájila pravidelnou technologickou odstávku, která potrvá do 16. února, kdy se Vřídelní kolonáda znovu otevře veřejnosti.