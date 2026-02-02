Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Autor: ,
  8:55aktualizováno  9:42
Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a kolonád (SPLZAK) a Lázeňské lesy a parky. Podle ředitele SPLZAK Václava Benedikta má pilotní projekt prověřit, zda by mohla kolonáda sloužit i pro podobně velké společenské akce.

„Ten objekt je připravený na pořádání kulturních společenských akcí a teď je to premiéra největší akce, co může být. Takže si testujeme, jak se to dá zvládnout,“ řekl Benedikt.

Vřídelní kolonáda za běžných podmínek slouží jako místo, kde mohou lázeňští hosté užívat léčebnou kůru vřídelní vodou nebo se podívat se na výtrysk Vřídla v jedné z hal kolonády.

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali myslivci (31. ledna 2026).
Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali myslivci (31. ledna 2026).
Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali myslivci (31. ledna 2026).
Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali myslivci (31. ledna 2026).
Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali myslivci (31. ledna 2026).
17 fotografií

Běžná provozní doba kolonády je od 7:00 do 18:00. Rozsáhlé prostory kolonády by ale podle Benedikta mohly nabídnout prostory i pro další akce. Zatím se kolonáda nárazově využívala například v době Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary nebo jako koncertní místo při hudebně-filmovém festivalu Variace, který na podzim pořádá rovněž karlovarský filmový festival.

Dnešní kolonáda, jejímž autorem byl Jaroslav Otruba, byla vybudována v letech 1969 - 1975 a předána do užívání v květnu 1975. V posledních letech prošla zásadními opravami zejména technického zázemí jímání vřídelní vody, kostry stavby a okolí. V plánu jsou i úpravy interiérů, aby mohla kolonáda nabídnout širší využití než dnes.

Oživení okolí Vřídelní kolonády řeší hned dvě studie, vybere si město

Podle Benedikta vzniklo několik studií rekonstrukce interiérů a využití objektu, ale ne všechny jsou realizovatelné v plném rozsahu. Navíc rekonstrukce bude stát desítky milionů korun. SPLZAK proto podle svého ředitele dál chystá úpravy interiérů, ale bude je naplňovat postupně podle finančních možností města.

Sobotní premiérový ples v prostorách kolonády navštívilo na pět stovek lidí. Akce také zahájila pravidelnou technologickou odstávku, která potrvá do 16. února, kdy se Vřídelní kolonáda znovu otevře veřejnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Žena na Chebsku spadla do výtahové šachty a zemřela

Ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku spadla do výtahové šachty devětašedesátiletá žena, na následky pádu zemřela. Další okolnosti případu policie odmítla komentovat. Vyloučila však cizí zavinění. Na místě zasahovali...

Přeplácel stavební firmu. Vrchní soud potvrdil vězení pro bývalého starostu

Abertamský starosta Zdeněk Lakatoš u vstupního portálu dolu Mauricius.

Šestiletý trest, který Krajský soud v Plzni vloni v červnu vyměřil bývalému starostovi Abertam Zdeňku Lakatošovi, beze zbytku platí. Státní zastupitelství jej v souvislosti s přestavbou bývalého...

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

Zatěžkávací zkoušku zařídili myslivci. Vřídelní kolonáda se chce otevřít plesům

Vřídelní kolonáda hostila historicky první ples. O premiéru se postarali...

Vřídelní kolonáda v Karlových Varech se chce více otevřít společenským akcím. První testem byl sobotní myslivecko-lázeňský ples Karlovarský jelen, který pořádají Správa přírodních léčebných zdrojů a...

2. února 2026  8:55,  aktualizováno  9:42

Učí děti, ne předměty. NEOnová škola v Aši vzdělává po britském vzoru

Martina Mariana Štadlmajerová, ředitelka, zřizovatelka a zakladatelka ašské...

Tak trochu jiná škola funguje už třetí rok v Aši. Důraz tamní učitelé dávají na propojené učení. Jak říká ředitelka, zřizovatelka a zakladatelka ašské NEOnové školy Martina Mariana Štadlmajerová,...

1. února 2026  9:45

Rezervováno pro netopýry. Důl Jeroným kvůli nim v zimě návštěvy nepřijímá

Důl Jeroným v Čisté na Sokolovsku je přes zimu pro návštěvníky uzavřený. Zimují...

Rozlehlé sály, komory a chodby s pozůstatky hornické práce s želízkem a mlátkem, křišťálově čistá jezírka v zatopených prohlubních. Takový pohled se otevře návštěvníkům středověkého cínového dolu...

31. ledna 2026  8:35

Psycholožka dělala posudky pro autoškoly, aniž by viděla klienty. Stíhá ji policie

Autoškola

Akreditované psychologické služby pro autoškoly v Karlových Varech a Plzni poskytovala velmi nezodpovědně šedesátiletá žena z Plzně. Práci, která spočívala ve vystavování psychologických posudků na...

30. ledna 2026  12:49

Chebští drážní hasiči mají novou základnu. Podívejte se do areálu

V garážích nové základny drážních hasičů v Chebu parkuje 14 zásahových vozidel.

Novou, plně vybavenou základnu včetně zázemí k trénování nebezpečných zásahů mají od čtvrtka k dispozici drážní hasiči v Chebu. Stavba trvala dva roky, náklady dosáhly téměř čtvrt miliardy korun....

30. ledna 2026  11:15

Snad ho to srovná, řekl soudce a potrestal muže na vyhození psa z pátého patra

Stafordšírský teriér

Za týrání zvířete potrestal ve čtvrtek Krajský soud v Plzni třemi lety čtyřicetiletého muže z Karlových Varů. Podle obžaloby usmrtil svého psa tím, že ho vyhodil z okna v pátém patře.

30. ledna 2026  8:40

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Žena na Chebsku spadla do výtahové šachty a zemřela

Ilustrační snímek

V Lubech na Chebsku spadla do výtahové šachty devětašedesátiletá žena, na následky pádu zemřela. Další okolnosti případu policie odmítla komentovat. Vyloučila však cizí zavinění. Na místě zasahovali...

29. ledna 2026  20:32

Smrt po svatbě i útok motorovou pilou. Kriminalistům z vražd loni pomníček nezbyl

Ilustrační snímek

Dvě dokonané a dva pokusy o ni. Čtyři případy vražd řešili vloni kriminalisté v Karlovarském kraji. Všechny se podařilo objasnit, pachatel té úplně první ovšem nakonec zůstal bez trestu. Krátce po...

29. ledna 2026  9:45

Učitel, který osahával spící studentku, na škole končí. Akce s dětmi ale povede dál

ilustrační snímek

Šestašedesátiletý pedagog chebského gymnázia, který i po pravomocném odsouzení za sexuální útok na studentku setrvával na místě učitele, nakonec ze školy odejde. Dnes o tom informovala mluvčí...

28. ledna 2026  15:30

Advantage Consulting, s.r.o.
SERVISNÍ TECHNIK - CHLAĎAŘ S §6 (45-60.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Karlovarský kraj
nabízený plat: 45 000 - 60 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nový trend. Vařiče pervitinu v kraji přebila levnější konkurence ze zahraničí

ilustrační snímek

O jeden trestný čin klesl oproti roku 2024 počet policisty řešených případů v Karlovarském kraji. Vloni jich registrovali 4 955. Výrazně ovšem ubylo drogových deliktů, kterých v uplynulém roce...

28. ledna 2026  14:18

Přeplácel stavební firmu. Vrchní soud potvrdil vězení pro bývalého starostu

Abertamský starosta Zdeněk Lakatoš u vstupního portálu dolu Mauricius.

Šestiletý trest, který Krajský soud v Plzni vloni v červnu vyměřil bývalému starostovi Abertam Zdeňku Lakatošovi, beze zbytku platí. Státní zastupitelství jej v souvislosti s přestavbou bývalého...

28. ledna 2026  13:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.