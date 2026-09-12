Významné i běžné události, podobu dnes už neexistujících staveb, originály městských vyhlášek či nařízení a pokyny z Vídně. Ale i sousedské spory, názory autora a především dosud neznámé historické informace obsahuje rozsáhlá čtyřdílná Kronika města Chebu. Sepsal ji poslední chebský kat Karl Huss na přelomu 18. a 19. století. Ačkoli je psaná starou němčinou, kurentem, dnes už si ji může přečíst každý.
Bývalý kastelán zámku Kynžvart Miloš Říha, který jako jeden z mála kurent ovládá, strávil nad jejím překladem do češtiny rovných šest měsíců. Kronika je uložena v zámecké knihovně, kde Huss na sklonku svého života působil jako kustod zdejších sbírek.
Huss píše například o belgickém pokladu, který na útěku před Napoleonem odváželi přes Cheb a který se kousek za městem ztratil. Prostě ho po cestě rozkradli.
Miloš Říhapřekladatel kroniky