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V katově kronice našel překladatel informace, které nemají ani odborníci

Jitka Dolanská
  13:00

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Karl Huss svou kroniku doplnil i řadou ilustrací. Napsaná je kurentem, který překladatel Miloš Říha dokáže přečíst. (10. září 2026) | foto: Zámek Kynžvart

Významné i běžné události, podobu dnes už neexistujících staveb, originály městských vyhlášek či nařízení a pokyny z Vídně. Ale i sousedské spory, názory autora a především dosud neznámé historické informace obsahuje rozsáhlá čtyřdílná Kronika města Chebu. Sepsal ji poslední chebský kat Karl Huss na přelomu 18. a 19. století. Ačkoli je psaná starou němčinou, kurentem, dnes už si ji může přečíst každý.

Bývalý kastelán zámku Kynžvart Miloš Říha, který jako jeden z mála kurent ovládá, strávil nad jejím překladem do češtiny rovných šest měsíců. Kronika je uložena v zámecké knihovně, kde Huss na sklonku svého života působil jako kustod zdejších sbírek.

Huss píše například o belgickém pokladu, který na útěku před Napoleonem odváželi přes Cheb a který se kousek za městem ztratil. Prostě ho po cestě rozkradli.

Miloš Říhapřekladatel kroniky

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