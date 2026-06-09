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Invaze žravých kobylek i kosmické mezníky. Nová kniha odhaluje záhady Ašska

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  9:45
Kde přesně leží kamenné mezníky s astrologickými symboly Slunce, Měsíce a Jupitera u obce Výhledy na Ašsku, zajímavosti o invazi žravých kobylek, které napadly Ašsko 15. srpna 1693, nebo jaký poklad vlastnil syn majitele ašské barvírny Ernst Adler? Odpovědi nabídne nová kniha spisovatele a historika Aleše Česala Za skrytou krásou Ašska.
Autor knihy o záhadách Ašska Aleš Česal

Autor knihy o záhadách Ašska Aleš Česal | foto: Archiv Aleše Česala

Mezní kámen se symbolem Jupiter u obce Výhledy
Invaze žravých kobylek na Ašsku v roce 1693. Kresba z kroniky města Chebu...
Mezní kámen s motivem Slunce u obce Výhledy
Invaze žravých kobylek na Ašsku v roce 1693. Kresba z kroniky města Chebu...
6 fotografií

Křest publikace se uskuteční v úterý v rámci vernisáže výstavy výtvarníka Vladimíra Kiseljova a Aleše Česala nazvané Faustův labyrint – Faust, Goethe a… Aš. „Výstava bude skutečným kulturním bonbonkem. Vernisáž začíná v 17 hodin,“ zve na ni Aleš Česal.

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Základem výstavy, která v Muzeu Ašska potrvá do 15. července, jsou výtvarná díla českého malíře Vladimíra Kiseljova, jehož obrazy a nástěnné malby jsou zastoupeny ve sbírkách po celé Evropě. Umělec se ve své tvorbě dlouhodobě zaměřuje na velké postavy dějin.

Díla Vladimíra Kiseljova doplní bibliofilská vydání Goethových spisů, zejména Fausta v nejrůznějších vzácných i kuriózních vydáních, historické pohlednice, plakety, minerály a další objekty ze sbírky Aleše Česala, znalce a sběratele Goethova díla, který je i autorem textové části výstavy.

Autor knihy o záhadách Ašska Aleš Česal
Mezní kámen se symbolem Jupiter u obce Výhledy
Invaze žravých kobylek na Ašsku v roce 1693. Kresba z kroniky města Chebu Pankráce Engelharta z Haselbachu.
Mezní kámen s motivem Slunce u obce Výhledy
6 fotografií

Vladimír Kiseljov je performer, scénograf, režisér a spisovatel. Má za sebou už více než stovku samostatných výstav svých maleb. Vystavoval v Praze, ve Florencii, v Berlíně, Vídni, Lipsku, Edinburghu, Kodani, Mnichově i jinde. Věnuje se také tvorbě nástěnných maleb. V roce 2015 vytvořil obraz na ploše 600 metrů čtverečních v Tišnově u Brna.

V rámci unikátních malířsko-hudebních performancí spolupracuje se známými hudebníky, jako jsou například varhaníci Hansjörg Albrecht, Michael Bártek či Petr Kolař, houslisté Milan Al-Ashhab a Jaroslav Svěcený či hudební skladatel Jan Ryant Dřízal.

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Invaze žravých kobylek i kosmické mezníky. Nová kniha odhaluje záhady Ašska

Autor knihy o záhadách Ašska Aleš Česal

Kde přesně leží kamenné mezníky s astrologickými symboly Slunce, Měsíce a Jupitera u obce Výhledy na Ašsku, zajímavosti o invazi žravých kobylek, které napadly Ašsko 15. srpna 1693, nebo jaký poklad...

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