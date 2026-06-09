Invaze žravých kobylek i kosmické mezníky. Nová kniha odhaluje záhady Ašska

Křest publikace se uskuteční v úterý v rámci vernisáže výstavy výtvarníka Vladimíra Kiseljova a Aleše Česala nazvané Faustův labyrint – Faust, Goethe a… Aš. „Výstava bude skutečným kulturním bonbonkem. Vernisáž začíná v 17 hodin,“ zve na ni Aleš Česal.
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Základem výstavy, která v Muzeu Ašska potrvá do 15. července, jsou výtvarná díla českého malíře Vladimíra Kiseljova, jehož obrazy a nástěnné malby jsou zastoupeny ve sbírkách po celé Evropě. Umělec se ve své tvorbě dlouhodobě zaměřuje na velké postavy dějin.
Díla Vladimíra Kiseljova doplní bibliofilská vydání Goethových spisů, zejména Fausta v nejrůznějších vzácných i kuriózních vydáních, historické pohlednice, plakety, minerály a další objekty ze sbírky Aleše Česala, znalce a sběratele Goethova díla, který je i autorem textové části výstavy.
Vladimír Kiseljov je performer, scénograf, režisér a spisovatel. Má za sebou už více než stovku samostatných výstav svých maleb. Vystavoval v Praze, ve Florencii, v Berlíně, Vídni, Lipsku, Edinburghu, Kodani, Mnichově i jinde. Věnuje se také tvorbě nástěnných maleb. V roce 2015 vytvořil obraz na ploše 600 metrů čtverečních v Tišnově u Brna.
V rámci unikátních malířsko-hudebních performancí spolupracuje se známými hudebníky, jako jsou například varhaníci Hansjörg Albrecht, Michael Bártek či Petr Kolař, houslisté Milan Al-Ashhab a Jaroslav Svěcený či hudební skladatel Jan Ryant Dřízal.