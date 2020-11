Online vysílání kontakt s publikem nenahradí, zkusily orchestry v kraji

„Na jaře řada hráčů točila různé hudební pozdravy z domova, často za účasti celé rodiny, a ty jsme nahrávali na naše sociální sítě. Bylo to, myslím, velmi zábavné a milé. K tomu se plánujeme nyní vrátit, hráči už dostali za úkol, ať si promyslí nové koncepty svých videí. Nicméně ne všichni naši posluchači tráví čas na sociálních sítích a se všemi tímto způsobem kontakt neudržíme,“ přiznává manažerka Karlovarského symfonického orchestru Vlasta Vodičková.



Při květnovém rozvolnění Karlovarský symfonický orchestr ihned vyrazil do venkovních lokací a stal se zřejmě prvním orchestrem v republice, který začal hrát v plném symfonickém obsazení – během května a června odehrál desetkrát Novosvětskou symfonii na téměř všech karlovarských sídlištích a v červnu zároveň začal s pravidelnými kolonádními koncerty, které se v minulých sezonách díky vytíženosti orchestru většinou odehrávaly jen během letních prázdnin.

Díky tomu orchestr za květen a červen, alespoň co do počtu, odehrál zrušené koncerty z jarního lockdownu.

Hektické léto

„Během prázdnin jsme na kolonádách i dalších místech odehráli téměř 100 koncertů, z toho 58 na Tržní kolonádě. Návštěvnost byla skvělá, poslouchat chodili abonenti i turisté a hráči byli opravdu šťastní, že mohou opět vystupovat. Nyní nás zastihlo další uzavření a my jsme tentokrát již frustrovaní z bezvýchodnosti této situace. V zimě ani na podzim totiž vyrazit do ulic už nemůžeme,“ vysvětluje Vodičková.

Symfonický orchestr tedy musí čekat na uvolnění opatření pro vnitřní prostory, které mohou ale znamenat mnoho komplikací (omezení kapacity, povinné rozestupy diváků i hudebníků apod.), které bude potřeba řešit.

I když orchestr aktuálně nevystupuje, každý hráč musí povinně několik hodin denně věnovat domácí přípravě hry na svůj nástroj. Jinak by se po pauze nebyl schopný vrátit do plného zápřahu a zahrát složité party.

Situace je pro orchestr nešťastná také po ekonomické stránce. Chybí mu příjmy z koncertů i z dalších komerčních aktivit.

„Každý rok u nás pracují zahraniční vysoké školy z Německa a Švýcarska se svými studenty na dirigentských kurzech, pokud ale budou omezeny cesty přes hranice, tuto spolupráci budeme muset po mnoha letech přerušit. Po rozvolnění nás čeká velmi náročné období, budeme se totiž snažit nahradit co nejvíc ze zrušených koncertů. Jakkoli náročné období s výjimečným objemem práce je ovšem rozhodně lepší než současná paralýza a nejistota,“ dodala Vodičková.

Chybí optimismus

Podobně vnímá podzimní situaci také Západočeský symfonický orchestr. „V rámci možností zkoušíme a čekáme na to, až ministerstvo a epidemiologové vyhodnotí situaci příznivě a budeme moci zase hrát. Streamování videí už neplánujeme. Jaro bylo v tomto ohledu velmi vyčerpávající a už nemáme sílu ani kapacitu,“ vysvětlil za Západočeský symfonický orchestr jeho ředitel Milan Muzikář.

Po uvolnění opatření se prý bude v první řadě snažit nahradit zrušené abonentní koncerty. Na rozdíl od jara však začíná vedení orchestru chybět optimismus.

„Za léto máme opravdu čisté svědomí, za tři měsíce jsme toho odehráli tolik, co jindy za půl roku. Troufám si říci, že jsme byli v čele všech českých orchestrů, a to díky tomu, že sídlíme v Mariánských Lázních, které byly hojně navštěvované a opravdu bylo pro koho hrát. Podzim je ale daleko víc frustrující,“ řekl Muzikář.

K streamování videí se zatím neplánuje vrátit ani šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru, který na jaře sklidil velký úspěch se svým pořadem Honzovy hudební hádanky. Návrat těchto zábavně-edukativních videí však zatím ani nevyloučil, a to v závislosti na délce uzavření koncertních síní.

Umělci se chtějí předvést

„Nápady by ještě byly. Filmová hudba je nevyčerpatelná studnice inspirací. Na jaře jsem se věnoval převážně filmové hudbě české, nyní bych si možná udělal více času na hudbu světovou. Ale uvidíme,“ uvedl Kučera.

Sám zatím tráví čas hlavně komponováním nové muziky. „To je velmi asociální práce, na kterou stejně potřebujete klid. Jsem tedy zavřený a komponuji. Něco na objednávku, něco do šuplíku. Rekreačně jsem začal také malovat. Zkouším různé styly a techniky, tam ale profesionální ambice opravdu nemám,“ glosuje dirigent a skladatel.

Jemu samotnému v současné době nejvíce chybí živý kontakt s publikem. Ten podle něj žádné natáčení videí nenahradí.

„Na jaře jsme všichni streamovali o sto šest. Přece jen jsme muzikanti, kreativní lidé, a máme v sobě i určitou potřebu exhibice. Proto je vždy skvělé vymyslet aspoň něco, co můžete poslat do světa. Nyní na podzim je ale situace trochu jiná, smutnější. Všichni se soustředíme na to, aby byl návrat do normálu co nejvíce bez problému a hlavně aby se ho všichni ve zdraví dočkali,“ uzavřel Kučera.