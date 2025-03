Modrotisk, porcelán i vyšívané šátky. Nové centrum představí stará řemesla

Podle Jany Těžké, ředitelky společnosti Hrad Loket, která památku patřící městu spravuje, se centrum otevře začátkem příštího roku. Po dokončení obsadí přibližně třetinu středověkého sídla.

Co je možné si představit pod názvem kulturní a kreativní centrum?

Je to prostor, kde se návštěvníkům otevře pohled na řemeslné výrobky z minulosti, typické pro naši oblast. A zároveň zde dostanou příležitost vyzkoušet si, jak výrobky vznikaly, mohou načerpat inspiraci a vymyslet, jak aplikovat vymizelá historická řemesla do současného doby. Je to o návodu, o tom, aby hledali a nacházeli sepětí starých a moderních prvků. Aby objevili cestu, jak oživit tradici v dnešním světě. Ale trochu jinak, moderním způsobem.

Co všechno tu lidé uvidí?

Ve vitrínách představíme například loketský šperk, regionální porcelán, perníkové formy, textil, modrotiskové raznice či vyšívané hedvábné šátky. Předměty pocházejí z takzvané Loketské sbírky, kterou v roce 2013 stát vrátil městu Loket. Správcem sbírek, které čítají až osm tisíc sbírkových předmětů, je právě hrad. My už nyní tyto předměty vystavujeme, tedy jen jejich část. Mnohem víc se jich objeví později v kreativním centru.

Jak vypadal například loketský šperk?

Je to typická regionální záležitost, úzce spjatá s městem. V podstatě se jedná o soubor stříbrných řetízků, které se podomácku různě spojovaly a zdobily. Většinou to bylo tak, že se kupovaly jednotlivé komponenty a každý si je doma spojoval podle svého vkusu. Na řetízky se umisťovaly pamětní mince, křížky, madonky či medailonky, které se většinou získávaly při významných životních událostech, jako bylo třeba narození dítěte nebo svatba. Také se zdobily českými granáty.

Loketský šperk se nosil na krku přes kroj a to jen při významných příležitostech. Například při návštěvě kostela, na oslavy, svatby a podobně. Teď si návštěvníci podobný šperk budou moci sami vyrobit a odnést domů. Samozřejmě ne ze stříbra, ale z bižuterie.

Mluvila jste o tom, že tu vystavíte i ukázky textilu a modrotiskové raznice...

Právě na nich se každý zájemce bude moct inspirovat barvami, vzory či jejich kombinacemi a tu zkušenost pak aplikovat do svého života. Když mám být konkrétní, tak už máme první výrobek kreativního centra, byť jsme jej ještě neotevřeli. Malířka Lenka Sárová Malíská použila otisk jedné textilní raznice, kterou objevila v našich sbírkách, a přenesla jej na porcelán. Nechala se inspirovat vzorem, který naši předci nanášeli na látku, ale využila jej jinak. A to je přesně účel kreativních center.

Zaujaly mne hedvábné šátky. Jak je loketské ženy v minulosti zdobily?

Máme tu unikátní sbírku šátků, které bývaly součástí kroje. Jsou vyšívané půlmilimetrovou jehlou. Když se na ně přijela podívat odbornice na textil, myslela, že tu bude jedno odpoledne, ale nakonec tu strávila dva dny. Byla z nich naprosto unešená. Barevné kombinace a lokální vzory, které na nich najdeme, jsou skutečně jedinečné.

Myslím si, že návštěvníci se budou mít na co těšit. Samozřejmě nebudou šátky vyšívat půlmilimetrovou jehlou, to by bylo nadlouho. Ale budeme na šátky malovat nebo je barvit v lázni. Lidé dostanou možnost kombinovat podobné barvy a vytvářet vzory, jaké uvidí na historických textiliích.

Jak daleko je stavba kreativního centra?

Byla zahájena na konci loňského roku a podle smlouvy o dílo by měla skončit letos v září. Následně se začne prostor vybavovat nábytkem a audiovizuálními prvky. To nám zabere čas do konce letošního roku. Oficiálně bychom měli otevřít na začátku ledna 2026.

Kde přesně centrum vzniká?

Roste hlavně v prostoru, který byl až dosud veřejnosti nepřístupný. Místnosti byly ponechány v původním stavu ze 70. let minulého století. Tuto část hradu propojíme s prostory dřívější, dnes už zrušené restaurace a s místnostmi, kde byla expozice porcelánu. Dá se říct, že centrum obsadí zhruba třetinu hradu.

Nenarušila stavba návštěvnický provoz a fungování hradu?

Vzhledem k tomu, že výstavba kreativního centra probíhá uvnitř, tak návštěvnost ovlivní úplně minimálně. Pouze jsme současnou expozici porcelánu přesunuli do jiných prostor, což se nám podařilo v původním rozsahu, takže návštěvníci o nic nepřijdou.

V současnosti se na hradě ještě opravují střechy a část paláců je tedy zahalená lešením, které je, bohužel, i na nádvoří. Je to ale práce, která se udělat musí. Prostě není zbytí, letos to musíme vydržet. Loni náš hrad navštívilo 161 tisíc lidí, což bylo asi o pět stovek víc než předloni. Dvě třetiny návštěvníků byly z tuzemska a zbytek cizinci a já věřím, že letošní návštěvnosti se opravy nijak významně nedotknou.

Kolik bude kreativní centrum stát?

Když sečtu veškeré náklady, které se k tomu pojí, jsme už na částce 52 milionů. Z toho dotace z Národního plánu obnovy ministerstva kultury je 32 milionů. Dalších přibližně 9 milionů dává město Loket ze svého rozpočtu, zbytek platíme my. Stavbu děláme na 100 procent, nechceme nic ošidit, a tak bychom potřebovali ještě asi 13 milionů na vybavení. Pokud se nám nepodaří peníze sehnat, nebude tu při otevření tolik výstavních skříní, prostor bude takový chudší. Budeme muset vitríny dokupovat postupně, až se nám podaří na nějaký kus našetřit.

Mluvila jste také o opravách střech...

Jde o kompletní rekonstrukci, kdy se stávající šindelová střešní krytina, která postupem let degradovala, nahrazuje pálenými střešními taškami. Celkem bude stát tato oprava přes 38 milionů korun a až na objekt markrabství má být hotovo v prvních měsících příštího roku.

Do toho začneme pracovat na první etapě modernizace expozic. Letos bychom za tím účelem měli proinvestovat asi 10 milionů. V této etapě plánujeme nějaké přípravné práce a nákup materiálu, což na hradě asi moc vidět nebude. V příštím roce pak začneme vše kompletovat, osazovat a do konce roku 2026 bychom už veškeré úpravy, opravy a rekonstrukce měli mít za sebou.