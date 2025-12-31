Hradní centrum znovu objevuje zapomenuté příběhy a skoro zaniklá řemesla

Jitka Dolanská
  9:15
Poslední den v roce se na hradě Loket otevírá pro veřejnost kulturní a kreativní centrum. Zaměřené je na tradiční řemesla Loketska. Představuje výrobu a dekorování porcelánu, modrotiskové raznice, bohatě zdobené šátky ke krojům, filigránové vzory loketského šperku. Nechybí ani formy na tvarování perníku.
Hrad Loket

Hrad Loket | foto: Lukáš Kuběna, MF DNES

Jana Těžká, ředitelka loketského hradu
Předměty, které budou k vidění v centru, jsou zatím ve sbírkách hradu.
Cílem je znovu objevit příběhy, symboly a motivy tradičních, téměř zapomenutých řemesel. A také posílit identitu regionu a hrdost na jeho kulturní dědictví.

„Uprostřed historických zdí hradu řemesla ožívají, propojují se s moderními postupy a otevírají prostor pro kreativní rozvoj jednotlivců i celých komunit. Vytváří se tak kombinace kulturní památky a živé tvorby, podporuje kreativní myšlení prostřednictvím vzdělávání pro děti a školy, ale i dospělé. Centrum chce poskytovat atmosféru pro experimentování, nové nápady a umělecké inovace,“ přiblížila kastelánka hradu Jana Těžká.

Archeologové našli předchůdce dnešního hradu v Lokti. Objev je nadchl

Upřesnila, že novinka primárně cílí na rodiny, nadšence pro řemesla, návrháře, kreativce, turisty, ale i místní obyvatele. Poskytne také prostor pro setkávání, sdílení a spolupráci mezi generacemi.

Zdejší kreativní dílny nabídnou návštěvníkům hned několik možností, jak se vrátit v čase a odnést si z hradu na památku vlastnoručně vyrobený suvenýr inspirovaný uměním předků. Po prohlídce expozic, které představují několik tisíc sbírkových předmětů především z porcelánu, centrum každému nabídne šanci vyzkoušet vlastní kreativitu při dekorování porcelánových výrobků či sestavení repliky loketského šperku s granáty a filigránem.

Jana Těžká, ředitelka loketského hradu
Předměty, které budou k vidění v centru, jsou zatím ve sbírkách hradu.
Vyzkoušet je možné zjednodušenou formu modrotisku, batiku či malbu na hedvábí a v perníkové sekci si v replikách jedinečných perníkových forem vytvořit ze samotvrdnoucí hmoty brože či jiné dekorační předměty.

„Ještě před otevřením centra jsme si ověřili, že využívat nápady z dob minulých je správná cesta. To když malířka Lenka Sárová Malíská použila otisk jedné textilní raznice, kterou objevila v našich sbírkách, a přenesla jej na porcelán. Nechala se inspirovat vzorem, který naši předci nanášeli na látku, ale využila jej jinak. A to je přesně účel kreativních center,“ doplnila kastelánka.

Výtvarnice otiskla na porcelán historii regionu, inspiraci našla na hradě

Kreativní kulturní centrum hradu Loket bude otevřeno denně podle otevírací doby hradu. Návštěvníkům bude přístupné prostřednictvím samostatné individuální prohlídky, při které mohou načerpat inspiraci z vystavených předmětů a strávit v centru libovolně dlouhou dobu. Zájemci o vyzkoušení řemesel mohou do centra do workshopových dílen dorazit denně od 13 do 16 hodin nebo na základě předchozí objednávky.

Celkové náklady na vznik centra se vyšplhaly na 50 milionů korun. Projekt podpořil 32 miliony Národní plán obnovy Ministerstva kultury ČR. Vlastník hradu, město Loket, uvolnilo na stavební práce bezmála 10 milionů korun. Zbylou částku uhradil Hrad Loket ze svého rozpočtu.

27. listopadu 2024
31. prosince 2025  9:15

