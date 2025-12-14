Rudou věž smrti povede k záchraně a oživení nový správce Dominik Jandl

Národní památkový ústav vybral správce kulturní památky Rudá věž smrti v Ostrově. Obnovu připomínky uranových lágrů v Jáchymově bude spravovat Dominik Jandl. I když pracuje už od 8. prosince, oficiálně bude do funkce jmenovaný 1. ledna.
Novým správcem Rudé věže smrti se stal Dominik Jandl.

Novým správcem Rudé věže smrti se stal Dominik Jandl.

Rudou věž smrti převzal 5. září 2025 do správy Národní památkový ústav.
Rudá věž smrti v Ostrově
Rudá věž smrti v Ostrově je od roku 2019 zapsaná na seznamu památek UNESCO.
Rudá věž smrti v Ostrově připomíná utrpení vězňů v jáchymovských lágrech.
„Dominik Jandl splnil všechny požadované předpoklady a dle rozhodnutí Komise Národního památkového ústavu pro výběr nového správce objektu byl nejvhodnějším kandidátem,“ informuje Národní památkový ústav (NPÚ) v tiskové zprávě.

Nový správce někdejšího mlýna na uranovou rudu působil jako konzultant a projektový manažer v oblasti datových migrací, retenčních kampaní či vedení analytických týmů.

Nová šance pro věž smrti. Symbol utrpení politických vězňů převzali památkáři

„Má dlouholeté zkušenosti s řízením projektů na mezinárodní úrovni – mimo jiné stál u realizace největších participativních projektů na světě pro město New York,“ uvedla Alena Michálková, PR pracovnice NPÚ.

„Velkou část své pracovní kariéry jsem strávil ve spojení technologií a občanské společnosti. Ať šlo o platební či fundraisingové nástroje, dohled nad rozvojem online platformy pro občanskou participaci, či využití moderních komunikačních prostředků pro atraktivizaci rodného kraje mezi lidmi, kteří jej v minulosti opustili,“ řekl o své dosavadní praxi Dominik Jandl, který je absolventem politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Novým správcem Rudé věže smrti se stal Dominik Jandl.
Rudou věž smrti převzal 5. září 2025 do správy Národní památkový ústav.
Rudá věž smrti v Ostrově
Rudá věž smrti v Ostrově je od roku 2019 zapsaná na seznamu památek UNESCO.
Nyní bude zodpovědný za první klíčové kroky směřující k záchraně a oživení památky.“ Mezi jeho první úkoly bude patřit zejména sanace zastřešení a řešení celkově špatného technického stavu objektu, dále příprava zasíťování a technického zázemí pro budoucí návštěvnický provoz,“ naznačila Michálková. Hlavním cílem je podle ní umožnit bezpečné zpřístupnění kulturní památky.

5. září 2025
