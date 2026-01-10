Kapli, která vydala relikviář, budou návštěvníci obdivovat už letos

V Bečově nad Teplou na Karlovarsku končí práce na záchraně horního hradu. Poslední částí je konzervace hradní kaple, kde byl před 40 lety objeven relikviář svatého Maura. Restaurátoři pracovali na zachování a obnově omítek, které na stěnách původně gotické kaple zbyly. Letos by se měla kaple otevřít i pro veřejnost.
Obnova hradu stála celkem téměř 100 milionů korun. „Nyní je už skoro vše hotové, dokončuje se jen restaurování kaple,“ uvedl kastelán Státního hradu a zámku Bečov Tomáš Wizovský.

Hrad i hradní kaple bude zpřístupněny první víkend v dubnu. „Otevření bude součástí hlavní kampaně Národního památkového ústavu (NPÚ) k zahájení sezony hradů a zámků ve správě NPÚ,“ dodal kastelán.

Už je to 40 let. Bečov si připomíná výročí objevení jedné z nejvzácnějších památek

Hlavní restaurátor Václav Stochl řekl, že v kapli restaurátoři pracovali na záchraně omítek, restaurování kamene i dřevěných prvků. Cílem nebylo nahradit poškozené nebo chybějící části, ale zachovat to, co z výzdoby bylo možné zachránit.

„Kaple je natolik vzácná, že jakékoliv třeba doplňování, sjednocování je v tomto případě skoro zakázané. A principem je prostě zachovat, co se dochovalo, očistit, zajistit. Velká část prací byla hlavně na injektáži a statickém zajištění omítek. Bylo nutné zajistit i statiku klenby kaple,“ popsal práci restaurátorů Stochl.

Velkým problémem byla vlhkost, kterou odborníci zhruba rok a půl sledovali. Právě vlhkost je jedním z příčin postupné degradace omítek hradní kaple. Do budoucna tak bude nutné kapli v zimě mírně vytápět.

Podle Stochla jsou práce v kapli už zhruba z 95 procent hotové. V lednu restaurátoři postupně sundají vnitřní lešení a dokončí drobné nedodělky. Konzervované zdivo s omítkami a malbami bude však třeba minimálně několik měsíců sledovat, aby se ověřila funkčnost konzervační techniky.

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Obnova hradu a okolních objektů v Bečově získala ocenění nejen za záchranu kulturního dědictví, ale i za způsob provedení prací. Soustředily se totiž na zachování historických postupů, a obnova bečovského hradu tak může sloužit nejen jako cíl pro běžné návštěvníky, ale i jako vzdělávací místo, kde je možné naučit se postupy historického stavitelství pro jejich využití při obnově jiných památek.

