Odešel velikán, smutní Pupp i celé Karlovy Vary. Zřídí pietní místo k uctění Bartošky

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová s Jiřím Bartoškou spolupracovala řadu let. Zpráva o jeho úmrtí je pro ni velice bolestivá. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Zpráva o úmrtí pana Jiřího Bartošky je nesmírně bolestivá. S jeho odchodem ztrácíme nejen prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, ale také velikána české kulturní scény a muže s šarmem a noblesou,“ uvedla krátce po oznámení Bartoškova skonu primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Jak tvrdí, měla obrovské štěstí setkávat se s Jiřím Bartoškou po mnoho let. Spolupracovala s ním jak z pozice ředitelky Grandhotelu Pupp, tak jako primátorka města.

Ředitel Puppu Krausz pro iDNES.cz zavzpomínal na nezapomenutelnou auru, kterou Bartoška oplýval. „Když jsme věděli, že k nám přijede, tak bylo cítit zvláštní očekávání. Nebyla to jen pracovní událost,“ vylíčil.

„Pro zaměstnance to bylo i něco lidského. Každý, kdo mohl, se s ním snažil alespoň na chvíli potkat na chodbě, pozdravit nebo prohodit pár slov,“ popsal ředitel. „Nikdy to nebylo jen tak na efekt, vždy to vycházelo z respektu a sympatie. Byl jedinečný.“

„Bylo mi ctí mu v roce 2024 udělit titul Čestný občan města Karlovy Vary a poděkovat mu tak za jeho nesmazatelný podpis na věhlasu města a filmové přehlídky, která byla po tři desetiletí jeho vrcholným životním dílem,“ doplnila Pfeffer Ferklová.

Zpráva podle Krausze zarmoutila i zaměstnance, kteří dnes mají volno. „Byl pro nás neskutečná osobnost vším, co dokázal,“ uvedl s tím, že mu pracovníci píšou, jak je jim smrti Bartošky líto. Nejvíce si oblíbil film Teorie tygra, který je nyní pro něj osobně vzpomínkový.

Úmrtí Jiřího Bartošky v Karlových Varech zatím připomíná jen černý prapor vyvěšený na budově magistrátu. Primátorka ovšem počítá s tím, že město v pátek zřídí pietní místo, kde lidé budou moct vzdát Jiřímu Bartoškovi hold.