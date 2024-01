Natáčela s Radcliffem či Renem. Kvůli filmování si komparzistka i oholila hlavu

Jak vaše účinkování v komparzu začalo? Vždy jste se zajímala o filmy?

Hodně mě baví fotografování, ale byla jsem i velikou fanynkou filmů a seriálů. V devadesátých letech zažívaly Karlovy Vary velký boom, natáčela se zde spousta tuzemských i zahraničních snímků. To jsem ale ještě měla malé děti, takže na podobné účinkování bohužel nebyl čas. Později jsem už byla více flexibilní a zaujal mě nábor v hotelu Thermal, kde se hledal komparz do tehdy nejnovější bondovky s Danielem Craigem. Zkusila jsem tam zajít a vybrali mě pro natáčení v Lokti a Grandhotelu Pupp. Filmové prostředí se mi zalíbilo - čili jsem se postupně účastnila castingů do dalších filmů a seriálů.

Občas se stává, že si vás do komparzu zvolí, ale nakonec ve filmu nefigurujete. Proto raději ani známým předem neříkám, že v některém snímku budu.