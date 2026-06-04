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Vietnamci chystají v Karlových Varech svůj festival. Přijedou jich tisíce

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  11:29
Karlovy Vary ožijí vietnamským festivalem. Od pátku do neděle se zde konají Dny vietnamské kultury a gastronomie. V rámci oslav se uskuteční i volba vietnamské královny krásy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Očekáváme, že tato akce do Karlových Varů přiláká velké množství návštěvníků. Přijede i početné zastoupení této komunity z různých evropských zemí a samozřejmě také z České republiky,“ uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Předpokládá, že se akce zúčastní na dva a půl tisíce lidí. Přijet mají i velvyslanci Vietnamu z okolních evropských zemí. Pro ně organizátoři chystají akci v Císařských lázních.

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Centrem festivalu bude hotel Ambassador a jeho okolí. V pátek 5. června vystoupí na venkovním pódiu před hotelem řada evropských i vietnamských umělců. Nebude chybět food street nabídka, která představí tradiční vietnamská jídla, a pestrý doprovodný program.

Ve 14 hodin se účastníci vydají na pochod pěší zónou až ke Grandhotelu Pupp. Průvod městem bude plný barev, zúčastní se ho několik stovek vietnamských žen v tradičních národních šatech.

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V sobotu je na programu od 10 hodin velká módní přehlídka rovněž před Ambassadorem. Slavnostní finále včetně volby královny krásy se uskuteční v sobotu večer a představí vietnamské dívky žijící na evropském kontinentu. Na rozdíl od tradičních soutěží krásy je soutěž Miss Vietnam zaměřená zejména na vietnamské tradice, kulturu, identitu a jejich prezentaci soutěžícími.

Slavnosti vietnamské kultury se konají na různých místech v Evropě, například ve Varšavě, Drážďanech nebo Praze. Jde o místa, kde žije silná vietnamská komunita. V Karlových Varech se uskuteční čtvrtý ročník této akce.

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