Festival Oty Hofmana ocenil i snímek Máma. Zlatou buřinku dostal Petr Štěpánek

Autor:
  14:01
Hlavní cenu Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově na Karlovarsku získal film Cukrkandl, ten uspěl v kategorii pro diváky do 12 let. V kategorii 13 až 18 let si pak stejné ocenění odnesli tvůrci snímku Tichá pošta. Dětská porota vybrala jako nejlepší snímky Cukrkandl a Máma.
Režisér Jiří Strach a herečka Sophia Šporclová převzali cenu za snímek Máma.

Režisér Jiří Strach a herečka Sophia Šporclová převzali cenu za snímek Máma. | foto: ČTK

Herec Theo Schaefer (vlevo) zaujal hned ve dvou snímcích - Cukrkandl a Tichá...
Herečka Milada Vyhnálková a scénárista Tomáš Feřtek zastupovali na festivalu...
Petr Štěpánek v dokumentu Lásky Petra Štěpánka (2023)
Karel Smyczek
6 fotografií

Film Cukrkandl režiséra Pavla Jandourka získal ocenění i v dalších kategoriích, získal také cenu dětského diváka.

Herec Theo Schaefer získal čestné uznání za výkon v Cukrkandlu, ale i ve filmu Tichá pošta. Promítání a akce festivalu letos navštívilo na 15 tisíc diváků, hlavně dětských. Dnes 57. ročník festivalu skončil předáváním cen.

Dětská porota na filmu Cukrkandl oceňovala originální výběr lokací, výpravu, hudbu a nápaditou kombinaci hraného a animovaného filmu.

Tereza Ramba pozve do zubařského křesla v rodinném filmu Cukrkandl

„Neustálé překvapivé situace podtrhují tajemnost příběhu a činí ho poutavým až do posledního okamžiku,“ uvedla porota s tím, že ocenila i nenásilné sdělení o škodlivosti cukru. Odborná porota filmu udělila Ostrovského dudka zejména za žánr rodinného příběhu s pohádkovými prvky a inscenační kvalitu díla.

V kategorii od 13 do 18 let zvítězil u dětské poroty film Máma režiséra Jiřího Stracha. Porota vyzdvihla neobvyklé zpracování aktuálního tématu, hudební a zvukovou složku filmu, kontrastní střihy a uvěřitelné herecké výkony.

Režisér Jiří Strach a herečka Sophia Šporclová převzali cenu za snímek Máma.
Herec Theo Schaefer (vlevo) zaujal hned ve dvou snímcích - Cukrkandl a Tichá pošta. Na fotografii s herečkou Eliškou Dytrychovou a režisér Jánem Sebechlebským s cenou za Tichou poštu.
Herečka Milada Vyhnálková a scénárista Tomáš Feřtek zastupovali na festivalu seriál Ratolesti.
Petr Štěpánek v dokumentu Lásky Petra Štěpánka (2023)
6 fotografií

Odborná porota se přiklonila ve stejné kategorii k filmu Tichá pošta režiséra Jána Sebechlebského. Ocenila zdařilé zpracování závažného dobového tématu z pohledu dítěte a výborné herecké výkony dětských představitelů.

Herec Theo Schaefer si odnesl dvě ocenění – čestné uznání odborné poroty za herecký výkon ve filmech Cukrkandl a Tichá pošta a cenu dětské poroty za nejlepší chlapecký herecký výkon v Tiché poště. Dětská porota vyzdvihla jeho přirozený a živý projev, schopnost vtisknout postavě autenticitu a vyvážit vážné situace jemným humorem.

Jinak to nešlo, musela jsem si to odžít, říká Judit Pecháček o adopci

Cenu za nejlepší dívčí herecký výkon získala Sophia Šporclová za film Máma. „Za hluboké a opravdové ztvárnění postavy, v níž dokázala rozehrát celou škálu emocí – od jemných odstínů citu až po silné dramatické momenty,“ znělo odůvodnění.

Čestné uznání odborné poroty za herecký výkon dostala i Elizaveta Maximová, také za film Máma.

V seriálové tvorbě hlavní cenu festivalu získal seriál Ratolesti za silný společenský a psychologický dopad. Čestné uznání za režii získal seriál Zrození Alchymistky, který zvítězil také v hlasování dětí.

V devíti bojuje za rodinu a svobodu, popsal Jiří Strach hrdinku Mámy

Porota vyzdvihla vizuálně atraktivní zpracování fantasy prostředí s motivačním poselstvím, že i obyčejné dítě může být výjimečné. V kategorii animované tvorby děti ocenily seriál Bob a Bobek ve filmu: Na stopě Mrkvojeda.

Festival nabídl 40 projekcí filmů a seriálů, čtyři divadelní představení, čtyři koncerty a šestnáct seminářů a přednášek. Zlatou buřinku za přínos v oblasti dětského filmu převzal v úvodu festivalu Petr Štěpánek, cenu hejtmanky Karlovarského kraje získal režisér Karel Smyczek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských...

Festival Oty Hofmana ocenil i snímek Máma. Zlatou buřinku dostal Petr Štěpánek

Hlavní cenu Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově na Karlovarsku získal film Cukrkandl, ten uspěl v kategorii pro diváky do 12 let. V kategorii 13 až 18 let si pak stejné...

17. října 2025  14:01

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

16. října 2025  13:49,  aktualizováno  17.10 11:43

Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Prezident Petr Pavel se možná začne učit hrát na saxofon. Jeden se speciálním gravírováním totiž při zahájení středoevropské rallye dostal od majitele Amati Kraslice Romana Staňka. Po bývalém...

17. října 2025  10:51

Prim při obnově lázní v Kyselce hrál letos Ottův pavilon a Mattoniho vila

Rozsáhlé stavební a restaurátorské práce v areálu bývalých lázní Kyselka na Karlovarsku se letos soustředily zejména na Ottův pavilon, jehož původní měděný plášť v minulosti rozkradli zloději. Obnova...

16. října 2025  12:41

Zazvonil zvonec, ale co bylo dál? Peprná pohádka je přístupná až od 14 let

Hned dvě premiéry pohádkové komedie A žili šťastně až do smrti připravuje na pátek 17. a sobotu 18. října Západočeské divadlo v Chebu. Originální hříčku, která odkryje osudy pohádkových postav poté,...

16. října 2025

Zprošťující verdikt v kauze pašování mobilů do věznice, soud trvá už šest let

Osvobozující rozsudek si ve středu u Okresního soudu v Karlových Varech vyslechl bývalý vychovatel věznice v Ostrově Lukáš Kislinger. Státní zástupce jej vinil z toho, že za mříže pomáhal pašovat...

15. října 2025  15:01

A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských...

15. října 2025  12:03

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

15. října 2025  10:32

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

14. října 2025  16:01,  aktualizováno  18:02

Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

14. října 2025  16:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nákupy bez tendru, pochybné smlouvy. Hospodaření nemocnice prošetří policie

Hospodaření Karlovarské krajské nemocnice bude šetřit policie. Rozhodla o tom rada kraje. Konkrétně jde o zjištění, která se objevila v auditní zprávě společnosti Deloitte Advisory, která se zabývala...

14. října 2025  10:07

Jeden z posledních českých pasířů zachraňuje střechy v lázních Kyselka

Měděné ozdoby na budovách bývalých lázní Kyselka obnovují jedni z posledních pasířů v Česku. Umění téměř zaniklého řemesla, při němž se ručně zpracovávají neželezné kovy do užitkových a dekorativních...

13. října 2025  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.