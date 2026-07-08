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Od foukače po rytce. Jesse Eisenberg si v Moseru vyzkoušel práci sklářů

Petr Kozohorský
  15:09
Herec a režisér Jesse Eisenberg si v Moseru vyzkoušel i práci rytce. Měl při...

Herec a režisér Jesse Eisenberg si v Moseru vyzkoušel i práci rytce. Měl při tom průvodce z nejpovolanějších, rytíře Řádu umění a literatury Tomáše Lessera. | foto: Moser

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Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF (4. července 2026)
Jesse Eisenberg pózuje s Cenou prezidenta MFF (4. července 2026)
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5 fotografií
Americký herec a režisér Jesse Eisenberg nejenže dostal Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ve volných chvílích si našel čas i i na návštěvu renomované karlovarské sklárny Moser. Vyzkoušel si všechny profese.

„Během prohlídky huti i navazujících dílen si Jesse Eisenberg vyzkoušel foukání skla, broušení i rytí. Zajímalo ho, jak náročná je každá část výroby, a proto si do rukou vzal také sklářskou píšťalu, aby pocítil její váhu. S každým z mistrů vedl rozhovory o tom, jak se ke své profesi dostali, jak dlouho se jí věnují a co pro ně znamená být součástí sklárny Moser,“ popsala návštěvu hollywoodského herce a režiséra Barbora Vondalová, mluvčí sklárny Moser.

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Podle ředitele sklárny Martina Dvořáka byla jeho návštěva plná zájmu i pokory. „Neobdivoval jen krásu křišťálu, ale především lidi, jejich zkušenosti a celoživotní řemeslnou práci. Právě naši mistři jsou srdcem Moseru a jejich příběhy dávají našemu sklu skutečnou hodnotu. Je pro nás velkou ctí, že si Jesse odvážel nejen obdiv k našemu řemeslu, ale především hluboký respekt k lidem, kteří jej každý den vytvářejí,“ řekl Dvořák.

V rytecké dílně se Jesse Eisenberg setkal s rytířem francouzského Řádu umění a literatury Tomášem Lesserem.

Herec a režisér Jesse Eisenberg si v Moseru vyzkoušel i práci rytce. Měl při tom průvodce z nejpovolanějších, rytíře Řádu umění a literatury Tomáše Lessera.
Jesse Eisenberg pózuje s Cenou prezidenta MFF před zaplněným Velkým sálem (4. července 2026).
Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF (4. července 2026)
Jesse Eisenberg pózuje s Cenou prezidenta MFF (4. července 2026)
5 fotografií

„Byla to neuvěřitelná čest navštívit sklárnu Moser, setkat se s mistrem svého oboru, jakým je Tomáš Lesser, a vidět, jak tolik lidí společně pracuje na jednom uměleckém díle, přičemž každý do něj přispívá svým jedinečným řemeslem,“ neskrýval Eisenberg obdiv k mistrům.

Na památku návštěvy si Jesse Eisenberg odvezl set whisky sklenic s brusem evokujícím kameny a jeho manželka obdržela ikonickou růžovou Hrušku z dílny Moser. „Jsou to ty nejkrásnější věci, které nyní vlastníme,“ vysekl herec poklonu sklárně.

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