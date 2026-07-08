Od foukače po rytce. Jesse Eisenberg si v Moseru vyzkoušel práci sklářů

„Během prohlídky huti i navazujících dílen si Jesse Eisenberg vyzkoušel foukání skla, broušení i rytí. Zajímalo ho, jak náročná je každá část výroby, a proto si do rukou vzal také sklářskou píšťalu, aby pocítil její váhu. S každým z mistrů vedl rozhovory o tom, jak se ke své profesi dostali, jak dlouho se jí věnují a co pro ně znamená být součástí sklárny Moser,“ popsala návštěvu hollywoodského herce a režiséra Barbora Vondalová, mluvčí sklárny Moser.
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Podle ředitele sklárny Martina Dvořáka byla jeho návštěva plná zájmu i pokory. „Neobdivoval jen krásu křišťálu, ale především lidi, jejich zkušenosti a celoživotní řemeslnou práci. Právě naši mistři jsou srdcem Moseru a jejich příběhy dávají našemu sklu skutečnou hodnotu. Je pro nás velkou ctí, že si Jesse odvážel nejen obdiv k našemu řemeslu, ale především hluboký respekt k lidem, kteří jej každý den vytvářejí,“ řekl Dvořák.
V rytecké dílně se Jesse Eisenberg setkal s rytířem francouzského Řádu umění a literatury Tomášem Lesserem.
„Byla to neuvěřitelná čest navštívit sklárnu Moser, setkat se s mistrem svého oboru, jakým je Tomáš Lesser, a vidět, jak tolik lidí společně pracuje na jednom uměleckém díle, přičemž každý do něj přispívá svým jedinečným řemeslem,“ neskrýval Eisenberg obdiv k mistrům.
Na památku návštěvy si Jesse Eisenberg odvezl set whisky sklenic s brusem evokujícím kameny a jeho manželka obdržela ikonickou růžovou Hrušku z dílny Moser. „Jsou to ty nejkrásnější věci, které nyní vlastníme,“ vysekl herec poklonu sklárně.