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Širší červený koberec, stejná cena vstupenek. Filmový festival zahájí dronová show

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  13:19
Pocity, jaké zažívají hvězdy festivalu, si letos na červeném koberci bude moct...

Pocity, jaké zažívají hvězdy festivalu, si letos na červeném koberci bude moct vychutnat každý se vstupenkou do Velkého sálu hotelu Thermal. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Lenka Krobotová na červeném koberci zakončení festivalu (12. července 2025)
Marek Taclík a Jakub Žáček na červeném koberci zakončení festivalu (12....
Oskar Hes na červeném koberci závěrečného večera (12. července 2025)
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13 fotografií
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos zahájí show 1 300 dronů. Červený koberec do velkého sálu hotelu Thermal bude nově širší. Diváky potěší fakt, že se nemění cena vstupenek.

„Chtěli jsme mít hlavně větší a lepší prostor pro záběry, fotografie,“ řekl k širšímu koberci šéf festivalové produkce Petr Lintimer. Dodal, že chtěli využít koberec i pro veřejnost. „Každý, kdo bude mít vstupenku do Velkého sálu do hotelu Thermal, tak se po tom koberci bude moct projít, vyfotit se tam,“ dodal.

Stejnou možnost podle něj nabízejí návštěvníkům i festivaly v Cannes nebo Benátkách. Prostor před vstupem do Thermalu se tak rozšíří o čtyři metry a samotný koberec bude měřit 30 metrů.

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Prodej vstupenek na projekce začne ve čtvrtek v 9 hodin ráno. Cena se proti loňsku nezměnila. Jednorázový vstup na film vyjde na 140 korun, při nákupu akreditace se podstatně sníží.

V pátek večer budou návštěvníky před Thermalem bavit hudební vystoupení několika umělců přímo z Karlových Varů. Hudební koncept připravil DJ a producent NobodyListen. Na pódiu se vystřídají Matěj Ruppert, Roman Holý, Lenka Dusilová, Dan Bárta, Yzomandias, Vladimir 518, Akira, Annet X a sbor Vocal Crew by Unique.

Pocity, jaké zažívají hvězdy festivalu, si letos na červeném koberci bude moct vychutnat každý se vstupenkou do Velkého sálu hotelu Thermal.
Lenka Krobotová na červeném koberci zakončení festivalu (12. července 2025)
Marek Taclík a Jakub Žáček na červeném koberci zakončení festivalu (12. července 2025)
Oskar Hes na červeném koberci závěrečného večera (12. července 2025)
13 fotografií

Zahajovací večer festivalu v pátek 3. července zakončí dronová show. Na Sokolském vrchu se vznese 1 300 dronů, budou na základě více než desítky povolení létat ve výšce až 200 metrů nad prostranstvím před Thermalem.

Show potrvá deset minut a kromě tématu jubilejního ročníku festivalu přinese poselství, že každý životní příběh je unikátní, nejen ty filmové. Obrazce budou široké až 220 metrů a drony učiní devět milionů pohybů, uvedl za produkci David Zaorálek. Repríza bude v úterý ve 22:30.

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Podle Lintimera zůstává počet festivalových kin včetně kina Čas. „Zůstala zachována i všechna prodejní místa vstupenek, jak v hotelu Thermal, tak ve stanovém městečku na Rolavě, tak i u grandhotelu Pupp. Akreditace se prodávají i online,“ řekl.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech uvede od 3. do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků, z toho 37 v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní.

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