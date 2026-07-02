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Začátek a konec filmového festivalu zalije slunce, mezitím bude proměnlivé počasí

Petr Kozohorský
  13:00
Změna počasí batůžkářům ve stanovém městečku na Rolavě radost z filmového...

Změna počasí batůžkářům ve stanovém městečku na Rolavě radost z filmového festivalu nekazí. (1. července 2024) | foto: Petr Kozohorský, MF DNES

Stanové městečko Rolava na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Stanové městečko Rolava na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Stanové městečko Rolava na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Stanové městečko Rolava na filmovém festivalu v Karlových Varech.
10 fotografií
Slunce a teplo, ale i déšť a chlad se podle pozorovatele počasí Rudolfa Kovaříka vystřídají v Karlových Varech během jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. Při pátečním zahájení a na konci festivalu se ale podle něj mohou lidé těšit na vymetenou oblohu.

„Počasí bude velmi proměnlivé. Teplo už jsme si vybrali, takže na festivalové hosty zbude spíš oblačno s přeháňkami, místy slunečno. Ale stálé letní počasí rozhodně nečekejme,“ řekl pro iDNES.cz Rudolf Kovařík.

Festival ovšem začne krásným počasím. „V pátek a sobotu bude jasno až polojasno s teplotami 21 až 26 stupňů,“ předpověděl pozorovatel počasí.

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Zlom přijde v neděli. Den začne ještě s polojasnou oblohou, později ale nastoupí přeháňky prvního z frontálních systémů. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni. Podobný ráz počasí bude podle Kovaříka pokračovat i v následujících dnech.

„Budou přes nás přecházet jednotlivé frontální poruchy. Do čtvrtka bude počasí spíš skoro aprílové,“ říká.

Závěrečný festivalový víkend ale opět doprovodí slunečné počasí, kdy se teploty vyšplhají až ke 28 stupňům.

Předpověď počasí bedlivě sledují zejména baťůžkáři, kterými je karlovarský festival proslulý. Pro ně se i letos otevírá stanové městečko v areálu přírodního koupaliště Rolava. To je otevřené ode dneška až do neděle 15. července.

Změna počasí batůžkářům ve stanovém městečku na Rolavě radost z filmového festivalu nekazí. (1. července 2024)
Stanové městečko Rolava na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Stanové městečko Rolava na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Stanové městečko Rolava na filmovém festivalu v Karlových Varech.
10 fotografií

Podle webových stránek filmového festivalu není nutná předběžná rezervace pro ty, kteří chtějí přespávat pod stanem. Areál koupaliště je pod permanentním dohledem kamer, ubytovaní mají non stop k dispozici sprchy, občerstvení, nabíjení mobilů a notebooků, úschovnu zavazadel či úložné skříňky.

V areálu koupaliště jsou už tradičně i pokladny pro nákup vstupenek na festivalové projekce.

Ve festivalovém stanovém městečku ubývá batůžkářů, noví se moc nehrnou

Pro ty, kteří mají rádi větší pohodlí, ale nechtějí utrácet peníze za hotely, jsou letos k dispozici dva hostely. Po loňském roce, kdy město provádělo opravu elektroinstalace, je opět k dispozici Základní škola Dukelských hrdinů vedle karlovarského magistrátu.

„Město pak pronajalo soukromníkovi i někdejší kancelářské prostory v podkroví knihovny v ulici I. P. Pavlova. Jejich kapacita je ale jen kolem pěti desítek lidí,“ doplnil Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

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