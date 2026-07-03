Opravy zhruba za 100 milionů korun budou rozděleny do několika etap a let kvůli konání Mezinárodního filmového festivalu a dalších akcí, které především prostranství před Thermalem využívají. Financování chce hotel zajistit z vlastních zdrojů.
„Náš plán je mít do konce letošního roku připravený projekt. Očekáváme, že první část by měla být příchozí nebo příjezdová rampa, protože v příštím roce se chystá i rekonstrukce řečiště říčky Teplé, a ta je přístupná pouze z našich pozemků. V příštím roce se proinvestuje řádově zhruba 50 milionů korun,“ uvedl generální ředitel Thermalu Vladimír Novák.
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Nábřeží Jiřího Bartošky. Prostor před Thermalem by mohl nést hercovo jméno
Součástí plánů je také řešení bezbariérovosti nebo příjezdu techniky do velkého sálu. Zahájení stavebních prací podle ředitele bude záviset mimo jiné na stavebním povolení a stanoviscích památkářů.
Podle Nováka hotel pokračuje v rekonstrukcích průběžně od roku 2019, kdy začala největší obnova objektu od jeho otevření. Po opravách pokojů, kde hotel modernizuje jednotlivá patra, bazénu a technologií se nyní práce přesouvají na venkovní prostory před Thermalem.
„Po festivalu se budeme bavit s jeho organizátory, jaké jsou jejich představy, a jsou tady další partneři, jako je triatlon, půlmaraton a další velké akce, které se ve Varech odehrávají. Tohle všechno se zahrne do projektu,“ řekl ředitel.
Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) uvedla, že město o úpravě prostoru jednalo s Thermalem i ministerstvem financí, které státem vlastněný hotel spravuje, několik let. Podle ní město v minulém roce intenzivně usilovalo o posun jednání také kvůli záměru pojmenovat prostranství po prezidentovi filmového festivalu Jiřím Bartoškovi, který loni zemřel.
K tomu chce ale město podle primátorky přikročit až v okamžiku, kdy bude plocha vypadat důstojně. Primátorka dodala, že město chce s ministerstvem financí a hotelem hledat kompromisní podobu budoucí úpravy prostoru.
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Rekonstrukce Thermalu měla začít na konci roku, opět se ale odkládá
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) počátkem týdne na síti X uvedla, že není spokojena s dosavadní rychlostí revitalizace Thermalu za předchozího vedení ministerstva. „Rekonstrukce postupovala pomalu a okolo hotelu se neudělalo prakticky nic. Osobně dohlédnu, aby se venkovní prostor hotelu během následujících tří let proměnil v důstojný a reprezentativní prostor,“ napsala.
V minulosti město kritizovalo technický stav prostranství a nabízelo i převzetí nebo odkup plochy, aby mohlo rekonstrukci urychlit. Podle Nováka je ale takzvané plato neodmyslitelnou součástí hotelu a mělo by to tak zůstat.
„Chceme, aby se zejména ten povrch opravil, protože to prostranství jako takové je opravdu už několik let v dezolátním stavu. Půjde samozřejmě také o úpravu směrem k řece Teplé, protože tam by se ten prostor měl trošičku otevřít a více pracovat s tou řekou,“ řekla Pfeffer Ferklová.