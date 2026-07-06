„Na trávnících leží peníze.“ Odborníci mapovali tuny odpadků po hostech ve Varech

K nejsledovanějším patřili o uplynulém víkendu hollywoodští herci Dustin Hoffman, Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel. Festival ovšem ukázal i tvář, která není na první pohled vidět. Tuny odpadků, které vyprodukují jeho návštěvníci.
Jenom ve Dvořákových a Smetanových sadech, v nichž má pořádek na starosti společnost Kärcher, nasbírali pracovníci úklidové firmy a dobrovolníci v neděli sto pytlů odpadků. Dobrou polovinu z nich přitom našli mimo odpadkové koše, kterých je jenom v těchto dvou sadech pět desítek.
Analýzu sesbíraných odpadků si vzali na starosti odborníci ze společnosti Augiášův chlév. Jejich doporučení může do budoucna posloužit samotnému festivalu. Podle Miroslava Punčocháře z Augiášova chléva bude analýza hotová na konci festivalu.
„Nejlepší je ovšem vzniku odpadu předcházet,“ řekl Punčochář s poukazem na aktivity směřující k zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky od nápojů. Tyto obaly přitom tvořily většinu ze sesbíraných odpadků mimo odpadkové koše. „Jsou využitelné. Vlastně by se dalo říct, že na trávnících leží peníze,“ podotkl Punčochář.
Výsledky analýzy poskytnou důležitou zpětnou vazbu pro ještě efektivnější plánování tras úklidové techniky, optimální logistiku sběru a nasazení inovativních čisticích technologií v reálném čase.
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„Udržet v perfektním stavu vnitřní prostory, červený koberec i samotné ulice města během takto dynamické akce vyžaduje špičkovou techniku a precizní logistiku. Jako dlouhodobý partner čistoty jsme se do této iniciativy zapojili velmi aktivně. Chceme totiž přinést naše reálné zkušenosti z terénu přímo do rozhodovacích procesů,“ vysvětlila Martina Chalupecká, PR specialistka společnosti Kärcher.