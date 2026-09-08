Jako papírový filmový festival. Mattoni chce dostat Knižní lázně na výsluní

„Knižní lázně jsou podle mého takovým papírovým KVIFFem,“ řekl generální ředitel Mattoni 1873 Ondřej Postránský. I když jako partner chce pozvednout důležitost, tak ne na úkor atmosféry mariánskolázeňské akce. „Nechceme nic hektického. Věřím, že propojení literatury, kultury a duševního zdraví v současné podobě má smysl,“ vysvětlil Postránský.
Společnost Mattoni 1873 podporuje literaturu i jinými způsoby. Je tradičním partnerem ankety Magnesia Litera. Jedna z kategorií oceňuje i začínající autory. „V rámci Knižních lázní pak podporujeme letní školu psaní, která je určená pro ty, kteří s literární činností teprve začínají,“ dokumentoval generální ředitel.
Vlastní „stáj“ mladých spisovatelů, které by podporovala nad rámec těchto aktivit, však zatím společnost nemá. „Ale není to špatný nápad,“ naznačil jeden z dalších možných směrů Ondřej Postránský.
Vedle podpory Knižních lázní a Magnesie Litery letos producent nápojů vstoupil do oblasti literatury i jinými dveřmi. V rámci nedávno skončeného filmového festivalu v Karlových Varech totiž podepsal memorandum o spolupráci s Národní knihovnou České republiky.
Ta se tak stala dalším partnerem projektu Mattoni 1873 for the Future a zařadila se jako Mattoni 1873 Icons po bok Národního muzea, Národního divadla či karlovarského mezinárodního filmového festivalu.
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„Více než 150 let jsme součástí české společnosti a věříme, že úspěšná firma by měla aktivně přispívat k jejímu rozvoji. Ať už jde o ochranu přírodních zdrojů, podporu mladých talentů nebo spolupráci s institucemi, které nesou kulturní odkaz naší země, všechny tyto aktivity mají společný cíl, vytvářet hodnoty, které mají smysl i pro další generace,“ řekl k projektu pro budoucnost Alessandro Pasquale, výkonný prezident Mattoni 1873.
Spolupráce se zaměří na popularizaci historických materiálů, podporu čtenářství, vzdělávací aktivity a větší zapojení vysokoškolských studentů do práce s kulturním dědictvím a historickými prameny.
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Národní knihovna České republiky patří k nejvýznamnějším evropským kulturním a vzdělávacím institucím. Je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky. Její rozsáhlé sbírky zahrnují nejen starověké papyrové rukopisy, středověké manuskripty, tištěnou produkci, ale i digitální data či webové zdroje.
„V péči o národní paměť nehledí jen do minulosti, ale aktivně se věnuje i dnešním myšlenkám a zdrojům, které chce předat dalším generacím. Právě tato provázanost mezi minulostí, současností a budoucností patří mezi její největší přednosti. Je tak přirozenou oporou všem, kteří se chtějí neustále rozvíjet,“ shrnul význam Národní knihovny České republiky její generální ředitel Tomáš Foltýn.
Mezi partnery platformy Mattoni 1873 Icons již dnes patří například Národní divadlo, Národní muzeum, Česká filharmonie, Smetanova Litomyšl, KVIFF, Mercedes-Benz Prague Fashion Week, Magnesia Litera nebo Knižní lázně. Národní knihovna České republiky se tak stává dalším významným partnerem, který pomůže rozvíjet a zpřístupňovat české kulturní dědictví.