Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Nejdřív práce, potom zábava. Přípravy na letošní festival Königsmühle vrcholí

Petr Kozohorský
  9:15
Petr Mikšíček, objevitel Königsmühle a jeho popularizátor

Petr Mikšíček, objevitel Königsmühle a jeho popularizátor | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Zaniklá obec Königsmühle se stala jakousi výkladní skříní spolku DoKrajin. Ten...
Okolí zaniklé obce Königsmühle je plné uměleckých děl zasazených do krajiny. Na...
Pohled na hlavní budovu, nejzachovalejší objekt
Parta nadšenců už od roku 2016 při pravidelných brigádách oživuje zaniklou...
10 fotografií
V termínu od 21. do 23. srpna se v zaniklé osadě Königsmühle nedaleko Loučné pod Klínovcem uskuteční už 15. ročník stejnojmenného landartového festivalu. Osada se však začne hemžit lidmi už 17. srpna, kdy do ní přijedou desítky dobrovolníků z Česka i Německa.

Landart festival Königsmühle je každoročním tradičním přeshraničním setkání milovníků umění, hudby, přírody a kreativity. Dobrovolníci, kteří do zaniklé osady přijedou, budou uklízet okolí bývalé osady, sekat louky, opravovat starší landartová díla a vytvářet nové umělecké instalace.

„Když jsem před více než dvaceti lety začal chodit po Krušných horách, fascinovalo mě, kolik krásných míst zmizelo z mapy. Königsmühle na mě zapůsobila úplně výjimečně,“ říká iniciátor a organizátor festivalu Petr Mikšíček.

Krušnohorský spolek DoKrajin míří mezi elitu českých a německých organizací

Na bývalé osadě ho fascinoval fakt, že není jen souborem ruin. „Je místem, kde bylo stále cítit, že tu ještě nedávno žili lidé. Přemýšlel jsem, jak takovým místům vrátit život, aniž bychom je zastavěli nebo z nich udělali skanzen. Umění se ukázalo jako ideální jazyk,“ vysvětluje pozadí vzniku festivalu.

Jeho návštěvníky letos čeká dosud nejrozsáhlejší program. Vedle koncertů, divadel, landartových instalací, workshopů, přednášek a diskusí nabídne festival také pestrý doprovodný program pro děti i dospělé.

Festival organizuje spolek DoKrajin společně s německými partnery Lichtfabrik a Lazarus. Finanční prostředky letos organizátoři získali od Česko-německého fondu budoucnosti a také od Euroregionu Krušnohoří. Spolupracují také s Destinační agenturou Krušnohoří.

Petr Mikšíček, objevitel Königsmühle a jeho popularizátor
Zaniklá obec Königsmühle se stala jakousi výkladní skříní spolku DoKrajin. Ten teď hledá nové nadšené lidi.
Okolí zaniklé obce Königsmühle je plné uměleckých děl zasazených do krajiny. Na snímku Marzebilla
Pohled na hlavní budovu, nejzachovalejší objekt
10 fotografií

„Nechci, aby se z festivalu stal masový podnik. Jeho síla spočívá v autenticitě místa. Ostatně na každý festival musíme žádat tři výjimky ze zákona o ochraně přírody, protože setkání se nachází uprostřed Národní přírodní rezervace,“ tvrdí Petr Mikšíček.

Jak majitelé pozemků, tak odbor životního prostředí si však podle něj uvědomují, že organizátoři o krajinu pečují perfektně. „Výjimku tak máme aktuálně udělenou do roku 2030,“ naznačuje Mikšíček, že letošní festival rozhodně nebude poslední.

Spolek DoKrajin organizuje festival od roku 2013. Kvůli Königsmühle tehdy vznikl. Stará se o celoroční péči o bývalou osadu. Jeho členové organizují brigády, opravují ruiny či podávají granty na financování.

Zaniklá německá obec Königsmühle se proměnila v umělecké dílo

„Nikdo z nás to nedělá kvůli penězům. Spojuje nás přesvědčení, že to má smysl. Mnozí jsou s festivalem spojeni deset i více let. Vznikla přátelství, která přesahují samotný festival,“ dodává Petr Mikšíček.

Hlavní program 15. ročníku festivalu se uskuteční od pátku 21. srpna do neděle 23. srpna, přičemž vrcholem bude tradičně sobotní večerní program. V neděli po skončení festivalu začne okamžitě úklid celého areálu, aby se Königsmühle opět proměnila v tiché místo uprostřed přírody a jedinečnou galerii pod širým nebem.

24. srpna 2019
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Školačky měly rodit děti pro jiné. Obviněný pár z Březové skončil ve vazbě

Premium
ilustrační snímek

Ve vazbě v pátek skončila dvojice aktérů šokujícího případu zneužívání desítek žákyň na základní škole v Březové na Sokolovsku. V kauze, která už řadu měsíců hýbe městem, jsou obvinění bývalá...

V Česku ráno mrzlo. V Krušných horách teplota klesla na minus 2,8 stupně

ilustrační snímek

Na několika místech v Česku ve středu ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo...

Budova má špatnou statiku, zdůvodnila firma odstoupení od rekonstrukce školy

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

Dlouhodobě nevyřešená statika objektu je důvodem, proč společnost PKS odstoupila od zakázky rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav budovy je podle...

Řeší vrtulník i chybějící signál. Kolik stojí Czech Tour? Jen přenos vyjde na 17 milionů

Cyklisté ve 4. etapě Czech Tour do Šternberku.

Největší cyklistický závod České republiky se blíží. Čtyřdenní Czech Tour, jež startuje ve čtvrtek, každým rokem láká víc a víc cyklistických hvězd, což se odráží i na jejím zařazení do vyšší...

Drobná stavba? Ale jděte. Bradáčová žaluje dodatečné povolení kácení na Klínovci

Úsek lesní cesty označované jako rondo, která je propojkou mezi lyžařskými...

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, které dodatečně povolilo rozšíření skiareálu na Klínovci. Rozhodnutí podle ní...

Nejdřív práce, potom zábava. Přípravy na letošní festival Königsmühle vrcholí

Petr Mikšíček, objevitel Königsmühle a jeho popularizátor

V termínu od 21. do 23. srpna se v zaniklé osadě Königsmühle nedaleko Loučné pod Klínovcem uskuteční už 15. ročník stejnojmenného landartového festivalu. Osada se však začne hemžit lidmi už 17....

16. srpna 2026  9:15

Najdou poselství z minulosti? Františkolázeňský chrám se dočká nové věžičky

Duchovní správce chrámu, otec Metoděj Vít Kout, u věžičky kostela sv. Olgy ve...

Věžičku na vrcholu kostela sv. Olgy ve Františkových Lázních, nejstaršího pravoslavného chrámu v Česku, čeká oprava. Je v havarijním stavu. Práce na konstrukci a poškozených nosných prvcích hlavní...

15. srpna 2026  8:55

Školačky měly rodit děti pro jiné. Obviněný pár z Březové skončil ve vazbě

Premium
ilustrační snímek

Ve vazbě v pátek skončila dvojice aktérů šokujícího případu zneužívání desítek žákyň na základní škole v Březové na Sokolovsku. V kauze, která už řadu měsíců hýbe městem, jsou obvinění bývalá...

14. srpna 2026  15:27

Poslední rozloučení s Vladimírem Páralem bude příští týden v Mariánských Lázních

Vladimír Páral na snímku z roku 1990

Smuteční obřad se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských lázních ve středu 18. září v 11:00 hodin. Spisovatel Vladimír Páral zemřel v noci na 10. srpna, kdy měl oslavit 94....

14. srpna 2026  11:05

Rozdává světlo všem. V Mariánských Lázních požehnají křišťálové soše Panny Marie

Děkovný sloup na Goethově náměstí v Mariánských Lázních.

Někdy splývá s okolím tak, že není téměř vidět, jindy zazáří do daleka. Křišťálová socha Panny Marie na vrcholku děkovného sloupu je novou dominantou mariánskolázeňského Goethova náměstí. Nedávno ji...

14. srpna 2026  10:15

Do Prahy na dovolenou, pak pro vítězství z Czech Tour. A Vary? Americké město

Fanoušci podporují peloton Czech Tour.

Před pěti lety si americký cyklista Riley Sheehan po sezoně zaletěl do Prahy na dovolenou. „Úžasné město s krásnými památkami,“ velebil ji. Ve čtvrtek se tu na „Kulaťáku“ postavil i na start...

14. srpna 2026  8:40

Vrcholí samosběr kanadských borůvek, i přes sucho je letošní úroda bohatá

V současnosti roste v Libé asi 7 tisíc keřů borůvek na ploše 3,5 hektaru. A už...

Už několik let nabízí plantáž v Libé na Chebsku samosběr kanadských borůvek. Stačí zajít na pole, kde trsy plodů modrají a sládnou na přibližně sedmi tisících keříků. Ale i tady už zasáhlo sucho....

13. srpna 2026  13:35

Budova má špatnou statiku, zdůvodnila firma odstoupení od rekonstrukce školy

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

Dlouhodobě nevyřešená statika objektu je důvodem, proč společnost PKS odstoupila od zakázky rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav budovy je podle...

13. srpna 2026  11:03

Páral měl v Mariánských Lázních druhý domov, městu dal láskyplnou přezdívku

Vladimír Páral na snímku z roku 1990

Jako blesk z čistého nebe zapůsobila na mnohé zpráva, že v den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Řada místních vzpomíná na usměvavého galantního muže, kterého donedávna běžně...

12. srpna 2026  15:50

Drobná stavba? Ale jděte. Bradáčová žaluje dodatečné povolení kácení na Klínovci

Úsek lesní cesty označované jako rondo, která je propojkou mezi lyžařskými...

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, které dodatečně povolilo rozšíření skiareálu na Klínovci. Rozhodnutí podle ní...

12. srpna 2026  11:23,  aktualizováno  12:06

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Česku ráno mrzlo. V Krušných horách teplota klesla na minus 2,8 stupně

ilustrační snímek

Na několika místech v Česku ve středu ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo...

12. srpna 2026  8:13

Místo lékárníků lékaři. V Chebu otevřeli ordinaci praktického pediatra

ilustrační snímek

Do zrekonstruovaných prostor bývalé lékárny v chebské nemocnici se přestěhovala ambulance praktického lékaře pro děti a dorost. Ta pomůže zlepšit situaci v regionu, kde pediatři chybí. S tímto...

11. srpna 2026  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×