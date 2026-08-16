Nejdřív práce, potom zábava. Přípravy na letošní festival Königsmühle vrcholí

Landart festival Königsmühle je každoročním tradičním přeshraničním setkání milovníků umění, hudby, přírody a kreativity. Dobrovolníci, kteří do zaniklé osady přijedou, budou uklízet okolí bývalé osady, sekat louky, opravovat starší landartová díla a vytvářet nové umělecké instalace.
„Když jsem před více než dvaceti lety začal chodit po Krušných horách, fascinovalo mě, kolik krásných míst zmizelo z mapy. Königsmühle na mě zapůsobila úplně výjimečně,“ říká iniciátor a organizátor festivalu Petr Mikšíček.
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Krušnohorský spolek DoKrajin míří mezi elitu českých a německých organizací
Na bývalé osadě ho fascinoval fakt, že není jen souborem ruin. „Je místem, kde bylo stále cítit, že tu ještě nedávno žili lidé. Přemýšlel jsem, jak takovým místům vrátit život, aniž bychom je zastavěli nebo z nich udělali skanzen. Umění se ukázalo jako ideální jazyk,“ vysvětluje pozadí vzniku festivalu.
Jeho návštěvníky letos čeká dosud nejrozsáhlejší program. Vedle koncertů, divadel, landartových instalací, workshopů, přednášek a diskusí nabídne festival také pestrý doprovodný program pro děti i dospělé.
Festival organizuje spolek DoKrajin společně s německými partnery Lichtfabrik a Lazarus. Finanční prostředky letos organizátoři získali od Česko-německého fondu budoucnosti a také od Euroregionu Krušnohoří. Spolupracují také s Destinační agenturou Krušnohoří.
„Nechci, aby se z festivalu stal masový podnik. Jeho síla spočívá v autenticitě místa. Ostatně na každý festival musíme žádat tři výjimky ze zákona o ochraně přírody, protože setkání se nachází uprostřed Národní přírodní rezervace,“ tvrdí Petr Mikšíček.
Jak majitelé pozemků, tak odbor životního prostředí si však podle něj uvědomují, že organizátoři o krajinu pečují perfektně. „Výjimku tak máme aktuálně udělenou do roku 2030,“ naznačuje Mikšíček, že letošní festival rozhodně nebude poslední.
Spolek DoKrajin organizuje festival od roku 2013. Kvůli Königsmühle tehdy vznikl. Stará se o celoroční péči o bývalou osadu. Jeho členové organizují brigády, opravují ruiny či podávají granty na financování.
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Zaniklá německá obec Königsmühle se proměnila v umělecké dílo
„Nikdo z nás to nedělá kvůli penězům. Spojuje nás přesvědčení, že to má smysl. Mnozí jsou s festivalem spojeni deset i více let. Vznikla přátelství, která přesahují samotný festival,“ dodává Petr Mikšíček.
Hlavní program 15. ročníku festivalu se uskuteční od pátku 21. srpna do neděle 23. srpna, přičemž vrcholem bude tradičně sobotní večerní program. V neděli po skončení festivalu začne okamžitě úklid celého areálu, aby se Königsmühle opět proměnila v tiché místo uprostřed přírody a jedinečnou galerii pod širým nebem.
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24. srpna 2019