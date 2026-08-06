V hlavní roli baroko. Ve Valči začíná jubilejní multižánrový festival Povaleč

Valečský festival, který se od čtvrtka koná už podvacáté, si ale zachoval komorní atmosféru. Lví podíl na tom má dramaturgie, ale také prostředí barokního zámku, zahrad, sadu a obce Valeč na Karlovarsku.
„Jubilejní ročník festivalu Povaleč začne už ve čtvrtek a potrvá do soboty 8. srpna. Letošní návrat ke kořenům a genius loci místa konání se promítl i do vizuálu. V hlavní roli je tento rok baroko,“ informuje dramaturgyně Rozka Hájková.
|
„Povaleč se prokousal přes pubertu.“ Oblíbený festival slaví už osmnáctý ročník
I letos je jedním z hlavních pilířů festivalu hudba. Nabídne bohatý multižánrový program napříč několika scénami a představí výrazná jména současné alternativní scény, ale i interprety, kteří jsou teprve na začátku své cesty.
Účast potvrdili například Aneta Langerová, Ventolin, Fvck_Kvlt, LVMEN, Miss Petty, Tolstoys, Meluzína a mnozí další. Rovněž elektronická scéna nabídne setkání několika generací. Na Béčkové stagi se za legendární stěnou od Kinetix vystřídají mimo jiné povalečská ikona Akira, Yukimura, Magenta či Zazitech a Adelight.
Tradiční místo v programu má také klasická hudba. V pátek zazní v kostele Nejsvětější Trojice koncert houslistky Ludmily Pavlové v houslovo-kytarovém Duu Affettico, v sobotu zde vystoupí přední česká sopranistka Irena Troupová v doprovodu varhanice Jiřiny Marešové.
Řada akustických vystoupení se uskuteční i na zahradní busker stagi.
„Zámecké nádvoří se letos promění v divadelní stage. Je libo Geisslers Hofcomoedianten, Blackout Paradox nebo God save the drama queen? Chybět nebude ani filmový sál se snímky Pan Nikdo proti Putinovi, Co s Péťou? nebo Holy Motors. Chystá se projekce krátkometrážních filmů a tradiční pásmo Roztomilých koťátek. Letos se poprvé naplno rozjede i Podcastová stage. Naživo nabídne epizody Vyhonit ďábla, RANT, Startér nebo Podhoubí,“ vypočítává dramaturgyně Hájková a připomíná, že po letech se na festival vrací opera. Němý zpěv Orfeův je možné zhlédnout na zámeckém teatronu.
|
Světové války vzaly zámku ve Valči zvony, památkáři vyhlásili sbírku na nové
Návštěvníci se mohou těšit i na přednášku hrobníka Adama Vokáče o přírodním pohřbívání, na informace o základech akrobacie s CIRQUEONem v zahradě, debatu s Re-setem o budování komunit a strategickém uvažování či na maškarní rej, inspirovaný barokními plesy.
Chybět nebudou ani sporty a program pro děti. Softballový a fotbalový turnaj už patří mezi festivalové stálice, ale ale zaujmou jistě i pétanque, jóga smíchu, spike-ball, frisbee, volejbal nebo slacklajny. Rodiče a děti se kromě divadýlek mohou těšit na pouťovou střelnici nebo výtvarné workshopy.
|
Zámek ve Valči vzplál před půl stoletím od komína, vyvracejí fámu archivy
A kdo by se nudil, může vyrazit na zámek, který nabízí po dobu festivalu speciální kastelánské prohlídky, nebo do blízkého okolí. Zdejší Valečská pálenice otevře v rozsáhlých sklepeních bývalé lesní správy své kvasírny a nabídne komentované prohlídky.
„Povaleč i letos zůstává festivalem bez plotů. Vstup do areálu ale není zdarma. Výši příspěvku, který je důležitou součástí festivalového rozpočtu a pomáhá udržet Povaleč otevřený, dostupný a nezávislý, však necháváme na návštěvnících,“ doplňuje Hájková. Podrobné informace o programu jsou dostupné na webu festivalu.