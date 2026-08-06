Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V hlavní roli baroko. Ve Valči začíná jubilejní multižánrový festival Povaleč

Jitka Dolanská
  9:40
Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři...

Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři připravili také besedy, workshopy, divadelní představení nebo program pro děti. | foto: Archiv Festivalu Povaleč

Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři...
Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři...
Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři...
Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři...
16 fotografií
Hudba, sport, divadlo, podcasty, program pro děti, ale i výstavy, workshopy a performance. Takový bude festival Povaleč, letos dvacetiletý. Přestože původně vznikl jako komunitní kulturní akce, postupně se stal jedním z nejvýraznějších festivalů na Karlovarsku.

Valečský festival, který se od čtvrtka koná už podvacáté, si ale zachoval komorní atmosféru. Lví podíl na tom má dramaturgie, ale také prostředí barokního zámku, zahrad, sadu a obce Valeč na Karlovarsku.

„Jubilejní ročník festivalu Povaleč začne už ve čtvrtek a potrvá do soboty 8. srpna. Letošní návrat ke kořenům a genius loci místa konání se promítl i do vizuálu. V hlavní roli je tento rok baroko,“ informuje dramaturgyně Rozka Hájková.

„Povaleč se prokousal přes pubertu.“ Oblíbený festival slaví už osmnáctý ročník

I letos je jedním z hlavních pilířů festivalu hudba. Nabídne bohatý multižánrový program napříč několika scénami a představí výrazná jména současné alternativní scény, ale i interprety, kteří jsou teprve na začátku své cesty.

Účast potvrdili například Aneta Langerová, Ventolin, Fvck_Kvlt, LVMEN, Miss Petty, Tolstoys, Meluzína a mnozí další. Rovněž elektronická scéna nabídne setkání několika generací. Na Béčkové stagi se za legendární stěnou od Kinetix vystřídají mimo jiné povalečská ikona Akira, Yukimura, Magenta či Zazitech a Adelight.

Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři připravili také besedy, workshopy, divadelní představení nebo program pro děti.
Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři připravili také besedy, workshopy, divadelní představení nebo program pro děti.
Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři připravili také besedy, workshopy, divadelní představení nebo program pro děti.
Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři připravili také besedy, workshopy, divadelní představení nebo program pro děti.
16 fotografií

Tradiční místo v programu má také klasická hudba. V pátek zazní v kostele Nejsvětější Trojice koncert houslistky Ludmily Pavlové v houslovo-kytarovém Duu Affettico, v sobotu zde vystoupí přední česká sopranistka Irena Troupová v doprovodu varhanice Jiřiny Marešové.

Řada akustických vystoupení se uskuteční i na zahradní busker stagi.

„Zámecké nádvoří se letos promění v divadelní stage. Je libo Geisslers Hofcomoedianten, Blackout Paradox nebo God save the drama queen? Chybět nebude ani filmový sál se snímky Pan Nikdo proti Putinovi, Co s Péťou? nebo Holy Motors. Chystá se projekce krátkometrážních filmů a tradiční pásmo Roztomilých koťátek. Letos se poprvé naplno rozjede i Podcastová stage. Naživo nabídne epizody Vyhonit ďábla, RANT, Startér nebo Podhoubí,“ vypočítává dramaturgyně Hájková a připomíná, že po letech se na festival vrací opera. Němý zpěv Orfeův je možné zhlédnout na zámeckém teatronu.

Světové války vzaly zámku ve Valči zvony, památkáři vyhlásili sbírku na nové

Návštěvníci se mohou těšit i na přednášku hrobníka Adama Vokáče o přírodním pohřbívání, na informace o základech akrobacie s CIRQUEONem v zahradě, debatu s Re-setem o budování komunit a strategickém uvažování či na maškarní rej, inspirovaný barokními plesy.

Chybět nebudou ani sporty a program pro děti. Softballový a fotbalový turnaj už patří mezi festivalové stálice, ale ale zaujmou jistě i pétanque, jóga smíchu, spike-ball, frisbee, volejbal nebo slacklajny. Rodiče a děti se kromě divadýlek mohou těšit na pouťovou střelnici nebo výtvarné workshopy.

Zámek ve Valči vzplál před půl stoletím od komína, vyvracejí fámu archivy

A kdo by se nudil, může vyrazit na zámek, který nabízí po dobu festivalu speciální kastelánské prohlídky, nebo do blízkého okolí. Zdejší Valečská pálenice otevře v rozsáhlých sklepeních bývalé lesní správy své kvasírny a nabídne komentované prohlídky.

„Povaleč i letos zůstává festivalem bez plotů. Vstup do areálu ale není zdarma. Výši příspěvku, který je důležitou součástí festivalového rozpočtu a pomáhá udržet Povaleč otevřený, dostupný a nezávislý, však necháváme na návštěvnících,“ doplňuje Hájková. Podrobné informace o programu jsou dostupné na webu festivalu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lov na nahé dívky přímo ve škole. Jak asistentka v Březové zneužívala žákyně

Premium
ilustrační snímek

Lidé v Březové na západě Čech jsou otřeseni. Oblíbená pracovnice školy tam zneužila desítky žákyň. Dívkám namluvila, že si můžou vydělat zajímavé peníze. Chtěla po nich intimní fotografie, kde budou...

To, co se dělo s dlažbou v Plzni, je barbarství, říká architekt

Někdejší pracovník Národního památkového ústavu, architekt Petr Domanický, na...

V mimořádném rozruchu kolem úpravy západní strany náměstí Republiky v Plzni se podle bývalého pracovníka Národního památkového ústavu, architekta Petra Domanického, neřeší podstatné porušení zásad...

Kolem dálniční policie prosvištěl řidič luxusního SUV téměř dvoustovkou

Policisty předjel téměř dvoustovkou. Závodník na místě přišel o řidičák

Vysoko nad rychlostním limitem se po dálnici D6 u Lubence řítil řidič luxusního SUV. Ke své velké smůle předjel hlídkující dálniční policisty. Ti jej neprodleně zastavili, z kontroly už musel...

VIDEO: Řidič předjížděl náklaďák na dvojité plné čáře, přímo před policejní hlídkou

Řidič BMW nerespektoval dvojitou plnou čáru

Přímo před očima policistů se závažného dopravního přestupku dopustil čtyřicetiletý řidič vozu BMW. Nedaleko Dolního Žandova na Chebsku předjížděl nákladní auto v místech, kde to zapovídá značka i...

Obchodníky s drogami zadrželi policisté krátce po předávce na benzince

Drogy zajištěné při domovní prohlídce. Byly jich více než dva kilogramy.

Dvojici recidivistů zadrželi 25. července policisté kvůli obchodům s drogami. V rukou mužů zákona skončil dvaapadesátiletý muž z Karlovarska a pětašedesátiletý muž z Chebska jen chvíli poté, co na...

V hlavní roli baroko. Ve Valči začíná jubilejní multižánrový festival Povaleč

Festival Povaleč nabídne opět program na několika scénách. Organizátoři...

Hudba, sport, divadlo, podcasty, program pro děti, ale i výstavy, workshopy a performance. Takový bude festival Povaleč, letos dvacetiletý. Přestože původně vznikl jako komunitní kulturní akce,...

6. srpna 2026  9:40

Cyklista u Puppu spadl z výšky do koryta Teplé, kde nyní teče jen minimum vody

Cyklista spadl v Karlových Varech do Teplé, kde byly jen tři centimetry vody

S lehkými zraněními skončil v úterý na Emergency karlovarské nemocnice cyklista, který havaroval v lázeňském centru Karlových Varů. Přímo před Grandhotelem Pupp spadl z několikametrové zdi do koryta...

5. srpna 2026  12:31

Lidé dočasně přišli o parkovací místa, po skončení rekonstrukce jich přibude

Krymská ulice v Karlových Varech bude kvůli rekonstrukci zavřená půl roku.

O 35 parkovacích míst dočasně přišli lidé v karlovarské městské části Tuhnice. Může za to rekonstrukce části Krymské ulice, která začala v pondělí. Prozatím mohou využít improvizované parkoviště,...

5. srpna 2026  10:37

Na Sokolovsku hořela skládka. Nevětrejte, doporučovali lidem kvůli kouři hasiči

Z požáru skládky odpadů u Tisové stoupá hustý dým, hasiči proto varují lidi v...

Hasiči od úterního odpoledne bojovali s požárem skládky odpadů u Tisové na Sokolovsku. Na místě jich zasahovalo několik desítek s technikou. V podvečer, po 19:00, se podařilo požár uhasit, skládku...

4. srpna 2026  16:09,  aktualizováno  20:57

Možná inspiroval Karla Kryla, teď se anděl s polámaným křídlem vrací na své místo

Starosta Ostrova Pavel Čekan se soškou. Veřejnosti ji město poprvé představí...

Do Ostrova na Karlovarsku se po desetiletích vrátila soška anděla, která byla součástí oltáře v klášterním kostele. Anděl s ulomeným křídlem byl dlouhá léta uchováván u kastelána zámku Červená Lhota...

4. srpna 2026  15:58

Nová střecha za 58 milionů. Začala dlouho očekávaná oprava Alžbětiných lázní

V pondělí předalo město Alžbětiny lázně firmě, která za 24 měsíců položí novou...

Pod lešení se zanedlouho schová historická budova Alžbětiných lázní v centru Karlových Varů. Důvodem je dlouho avizovaná oprava střechy objektu, která oficiálně začala v pondělí. Práce na ní potrvají...

4. srpna 2026  13:42

Rajská zahrada nebo Adam s Evou. Chebské niky ožívají pod rukama umělců

Miloslav Svoboda chebský dům vyzdobil biblickými motivy. (3. srpna 2026)

Bájná zahrada Eden s anděly, strom poznání, jablka i had našeptávač. Řada biblických motivů zdobí obří nástěnné obrazy z keramických kachlů, nově umístěných ve výklencích domu na rohu chebských ulic...

4. srpna 2026  8:49

Zloděj v restauraci odcizil dva příruční trezory, třetí vypáčil ze zdi směnárny

Šestadvacetiletý muž odcizil hned tři trezory. Hrozí mu za to až pět let vězení.

Pět let za mřížemi hrozí šestadvacetiletému muži z Karlových Varů, který při dvou zlodějských výpravách odcizil hned tři trezory. Jejich majitelům způsobil škodu za více než 280 tisíc korun.

3. srpna 2026  11:47

Mladé ve městě udrží také dostupné bydlení, Ostrov nabídne snížené nájemné

Jedním z posledních projektů bytové výstavby v Ostrově je Rezidence Vančurova. Je to ovšem projekt soukromého investora.

Odliv mladých lidí je problém, s nímž se potýká nejedno město v Karlovarském kraji. Nepříznivý trend se snaží zvrátit v Ostrově, kde jsou k mání byty s dočasně sníženým nájemným. O dva, které město...

3. srpna 2026  10:15

Dostihy Karlovy Vary dnes (2. 8.) živě: Program, výsledky, vstupenky

Druhý letošní mítink ve Slušovicích proběhl bez komplikací. Před třemi týdny...

Neděle 2. srpna 2026 patří dalším dostihovým závodům, tentokrát na závodišti v Karlových Varech. Sledujte vše v přímých přenosech, hlavním tahákem je 81. ročník Oaks.

2. srpna 2026  11:31

To, co se dělo s dlažbou v Plzni, je barbarství, říká architekt

Někdejší pracovník Národního památkového ústavu, architekt Petr Domanický, na...

V mimořádném rozruchu kolem úpravy západní strany náměstí Republiky v Plzni se podle bývalého pracovníka Národního památkového ústavu, architekta Petra Domanického, neřeší podstatné porušení zásad...

2. srpna 2026  7:31

Mezinárodní obnova rybníka Trojmezí pomůže i přísně chráněným perlorodkám

Obnova a odbahnění rybníka Trojmezí je jedním z cílů česko-německého projektu...

Město Hranice na Chebsku spolu s německým městem Rögnitzlosau připravilo projekt Společně za vodu a klima. Je zaměřený na opatření k udržení vody v krajině i v intravilánu města, ale i na osvětu mezi...

1. srpna 2026  8:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.