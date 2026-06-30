Program zahájí ve středu 1. července česká předpremiéra nového filmu Pedra Almodóvara Hořké svátky. Slavnostní večer v Městském divadle navštíví delegace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kterou budou tvořit Marek Eben, výkonný ředitel Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och.
Jejich návštěva připomene historické kořeny festivalu, jehož první ročník se v roce 1946 uskutečnil právě v Mariánských Lázních. V prvních letech se navíc festival střídal mezi Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary, než se natrvalo usadil v Karlových Varech.
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Ve čtvrtek večer se kolonáda promění v letní kino. Diváci se mohou těšit na pořad Momenty filmového festivalu v Karlových Varech, kterým je provede Miroslav Horníček, a následně na projekci kultovní komedie Rozmarné léto režiséra Jiřího Menzela z původní šestnáctimilimetrové filmové kopie.
Závěr mariánskolázeňské přehlídky bude patřit Jacku Nicholsonovi. V pátek se představí v oscarovém dramatu Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra Miloše Formana, v sobotu pak v kultovním hororu Osvícení režiséra Stanleyho Kubricka.
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Na každé projekci v Mariánských Lázních bude vylosována akreditace pro dva lidi na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.
Po dobu konání festivalu bude navíc možné po předložení vstupenky z projekce využít zvýhodněné vlakové spojení mezi Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary přes Bečov nad Teplou. Jednosměrná jízdenka bude stát 20 Kč, zpáteční 40 Kč.