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Letní Kino na kolonádě, bonusy a delegace. Filmové Vary ochutnají i v Mariánkách

Jitka Dolanská
  12:03

Kolonáda v Mariánských Lázních se ve čtvrtek promění v letní kino. | foto: město Mariánské LázněMF DNES

Ochutnávku festivalové atmosféry zažije ještě před zahájením karlovarské filmové přehlídky město Mariánské Lázně. Od středy do soboty se tu uskuteční čtyři mimořádné projekce, na kolonádě otevře letní kino a nebude chybět ani řada festivalových bonusů pro návštěvníky.

Program zahájí ve středu 1. července česká předpremiéra nového filmu Pedra Almodóvara Hořké svátky. Slavnostní večer v Městském divadle navštíví delegace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, kterou budou tvořit Marek Eben, výkonný ředitel Kryštof Mucha a umělecký ředitel Karel Och.

Jejich návštěva připomene historické kořeny festivalu, jehož první ročník se v roce 1946 uskutečnil právě v Mariánských Lázních. V prvních letech se navíc festival střídal mezi Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary, než se natrvalo usadil v Karlových Varech.

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Ve čtvrtek večer se kolonáda promění v letní kino. Diváci se mohou těšit na pořad Momenty filmového festivalu v Karlových Varech, kterým je provede Miroslav Horníček, a následně na projekci kultovní komedie Rozmarné léto režiséra Jiřího Menzela z původní šestnáctimilimetrové filmové kopie.

Závěr mariánskolázeňské přehlídky bude patřit Jacku Nicholsonovi. V pátek se představí v oscarovém dramatu Přelet nad kukaččím hnízdem režiséra Miloše Formana, v sobotu pak v kultovním hororu Osvícení režiséra Stanleyho Kubricka.

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Na každé projekci v Mariánských Lázních bude vylosována akreditace pro dva lidi na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

Po dobu konání festivalu bude navíc možné po předložení vstupenky z projekce využít zvýhodněné vlakové spojení mezi Mariánskými Lázněmi a Karlovými Vary přes Bečov nad Teplou. Jednosměrná jízdenka bude stát 20 Kč, zpáteční 40 Kč.

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