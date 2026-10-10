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Začíná festival Oty Hofmana. Ocení Zdeňka Svěráka i Veroniku Freimanovou

Jitka Dolanská
  13:01
Při slavnostním zahájení festivalu Oty Hofmana si pro cenu hejtmana přijde nestor divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.

Při slavnostním zahájení festivalu Oty Hofmana si pro cenu hejtmana přijde nestor divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Při slavnostním zahájení festivalu Oty Hofmana si pro cenu hejtmana přijde nestor divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.
Při slavnostním zahájení festivalu Oty Hofmana si pro cenu hejtmana přijde nestor divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.
Při slavnostním zahájení festivalu Oty Hofmana si pro cenu hejtmana přijde nestor divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.
Při slavnostním zahájení festivalu Oty Hofmana si pro cenu hejtmana přijde nestor divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák.
6 fotografií
Více než čtyřicet soutěžních snímků, premiéry a předpremiéry, setkání s výraznými osobnostmi českého filmu i bohatý vzdělávací a doprovodný program nabídne letošní v pořadí už 58. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Začíná v neděli v ostrovském domu kultury.

Slavnostní slavnostní zahájení přinese hned dvě významná ocenění. Cenu hejtmana Karlovarského kraje převezme Zdeněk Svěrák a Zlatou buřinku Oty Hofmana si odnese herečka Veronika Freimanová.

Jedním z hlavních témat letošního ročníku bude legendární Pan Tau. Festival připomene 60 let od vzniku prvního scénáře k jednomu z nejvýraznějších děl scenáristy Oty Hofmana.

Při této příležitosti se představí rozsáhlá výstava na Staré radnici v Ostrově, která návštěvníky provede světem Pana Tau, jeho vznikem, historií i odkazem. Fenomén, který oslovil několik generací diváků doma i v zahraničí, se tak stane jednou z hlavních dramaturgických linií letošního festivalu.

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Filmový svátek tradičně nabídne vedle soutěžních projekcí také řadu premiér, předpremiér a osobních setkání s herci, režiséry, scenáristy a dalšími tvůrci. Jen v Ostrově organizátoři počítají s více než čtyřiceti promítanými snímky. Program doplní také několik exkluzivních předpremiér. Hned v pondělní se představí premiéra filmu Pitomá příroda.

Soutěžní projekce uvidí diváci v Ostrově, Karlových Varech a Sokolově. Soutěžit se bude v kategoriích filmů, seriálů a animované tvorby, chybět nebude ani tradiční soutěž studentských filmů.

Festival Oty Hofmana bude pokračovat v tradici otevírání důležitých společenských témat. Letos se zaměří na alopecii, tedy onemocnění způsobující ztrátu vlasů. Pro děti, školy i širokou veřejnost budou připraveny přednášky a vzdělávací aktivity, jejichž cílem je přispět k většímu porozumění tomuto onemocnění a pomoci odbourávat předsudky i projevy šikany.

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Veronika Freimanová
Pan Tau v podání Oty Šimánka
V brněnských Žabovřeskách mají nově Most Adama Bernaua, hrdiny ze seriálu Návštěvníci. Právě tam se totiž před více než 40 lety natáčel slavný televizní seriál Návštěvníci. Dům, kde vyrůstal geniální chlapec, připomíná mural na stěně konstrukce. Osobně dorazil Josef Dvořák, který se v seriálu ujal role Emila Karase, nezapomenutelného technika výpravy. (12. června 2026)
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Součástí programu bude vystoupení skupiny Fun Corporation vedené moderátorem Tomášem Drahoňovským, známým z České televize a televize Prima. Sám má s alopecií osobní zkušenost a o své cestě bude s návštěvníky festivalu otevřeně hovořit.

Nové členy přivítá festivalová porota. Vedle producenta Roberta Plavce a Oty Hofmana ml. zasedne v porotě například Pavlína Moskalyková, dcera režiséra Antonína Moskalyka.

Významnou součástí festivalu bude také vzdělávací program zaměřený na mediální a filmovou gramotnost. Učitelé se budou moci zúčastnit seminářů věnovaných využití filmu ve výuce a přípravě na nové vzdělávací požadavky. Ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách vznikne speciální program věnovaný využívání online her a moderních médií při vzdělávání.

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Novinkou letošního ročníku je spolupráce s Dismanovým rozhlasovým dětským souborem. Jeho členové návštěvníkům přiblíží, jaké je vyrůstat v prostředí profesionálního rozhlasu a podílet se na tvorbě médií už od dětství. Součástí jejich programu bude také divadelní vystoupení.

„Festival pokračuje v mediálním a filmovém vzdělávání. Máme radost, že už neoslovuje pouze děti z Karlovarského kraje, ale i školy z Ústeckého kraje. Festival tak získává širší regionální význam a potvrzuje, že podobné projekty mají budoucnost,“ doplňuje ředitel festivalu Vladimír Keblúšek.

Do programu se zapojí Česká televize, která připraví blok věnovaný historii a významu veřejnoprávního vysílání. Chybět nebude ani beseda Fenomén štědrovečerní pohádky, během níž budou představeny ukázky z připravované letošní vánoční pohádky České televize.

Festival nabídne také setkání s řadou známých osobností českého filmu, televize a hudby. Účast přislíbili například Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, Zdeněk Zelenka nebo skladatel Zdeněk Barták, který návštěvníkům přiblíží vznik filmové a seriálové hudby. Hudební program doplní mimo jiné Michaela Nosková a další hosté.

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