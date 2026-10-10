Slavnostní slavnostní zahájení přinese hned dvě významná ocenění. Cenu hejtmana Karlovarského kraje převezme Zdeněk Svěrák a Zlatou buřinku Oty Hofmana si odnese herečka Veronika Freimanová.
Jedním z hlavních témat letošního ročníku bude legendární Pan Tau. Festival připomene 60 let od vzniku prvního scénáře k jednomu z nejvýraznějších děl scenáristy Oty Hofmana.
Při této příležitosti se představí rozsáhlá výstava na Staré radnici v Ostrově, která návštěvníky provede světem Pana Tau, jeho vznikem, historií i odkazem. Fenomén, který oslovil několik generací diváků doma i v zahraničí, se tak stane jednou z hlavních dramaturgických linií letošního festivalu.
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Filmový svátek tradičně nabídne vedle soutěžních projekcí také řadu premiér, předpremiér a osobních setkání s herci, režiséry, scenáristy a dalšími tvůrci. Jen v Ostrově organizátoři počítají s více než čtyřiceti promítanými snímky. Program doplní také několik exkluzivních předpremiér. Hned v pondělní se představí premiéra filmu Pitomá příroda.
Soutěžní projekce uvidí diváci v Ostrově, Karlových Varech a Sokolově. Soutěžit se bude v kategoriích filmů, seriálů a animované tvorby, chybět nebude ani tradiční soutěž studentských filmů.
Festival Oty Hofmana bude pokračovat v tradici otevírání důležitých společenských témat. Letos se zaměří na alopecii, tedy onemocnění způsobující ztrátu vlasů. Pro děti, školy i širokou veřejnost budou připraveny přednášky a vzdělávací aktivity, jejichž cílem je přispět k většímu porozumění tomuto onemocnění a pomoci odbourávat předsudky i projevy šikany.
Součástí programu bude vystoupení skupiny Fun Corporation vedené moderátorem Tomášem Drahoňovským, známým z České televize a televize Prima. Sám má s alopecií osobní zkušenost a o své cestě bude s návštěvníky festivalu otevřeně hovořit.
Nové členy přivítá festivalová porota. Vedle producenta Roberta Plavce a Oty Hofmana ml. zasedne v porotě například Pavlína Moskalyková, dcera režiséra Antonína Moskalyka.
Významnou součástí festivalu bude také vzdělávací program zaměřený na mediální a filmovou gramotnost. Učitelé se budou moci zúčastnit seminářů věnovaných využití filmu ve výuce a přípravě na nové vzdělávací požadavky. Ve spolupráci s projektem Jeden svět na školách vznikne speciální program věnovaný využívání online her a moderních médií při vzdělávání.
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Novinkou letošního ročníku je spolupráce s Dismanovým rozhlasovým dětským souborem. Jeho členové návštěvníkům přiblíží, jaké je vyrůstat v prostředí profesionálního rozhlasu a podílet se na tvorbě médií už od dětství. Součástí jejich programu bude také divadelní vystoupení.
„Festival pokračuje v mediálním a filmovém vzdělávání. Máme radost, že už neoslovuje pouze děti z Karlovarského kraje, ale i školy z Ústeckého kraje. Festival tak získává širší regionální význam a potvrzuje, že podobné projekty mají budoucnost,“ doplňuje ředitel festivalu Vladimír Keblúšek.
Do programu se zapojí Česká televize, která připraví blok věnovaný historii a významu veřejnoprávního vysílání. Chybět nebude ani beseda Fenomén štědrovečerní pohádky, během níž budou představeny ukázky z připravované letošní vánoční pohádky České televize.
Festival nabídne také setkání s řadou známých osobností českého filmu, televize a hudby. Účast přislíbili například Veronika Žilková, Josef Dvořák, Filip Renč, Zdeněk Zelenka nebo skladatel Zdeněk Barták, který návštěvníkům přiblíží vznik filmové a seriálové hudby. Hudební program doplní mimo jiné Michaela Nosková a další hosté.