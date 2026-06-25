Chebem opět zní dechovka v podání mladých. Začal tradiční festival FIJO

Kromě dvou domácích těles se představí orchestr a mažoretky z Mariánských Lázní a mladí hudebníci z Tachova. Z Moravy přijede tradiční účastník z Krnova i mladí muzikanti ze Zlína. Z Kolína do Chebu zamíří Dechový orchestr ZUŠ Františka Kmocha.
Ze zahraničí se do Chebu chystají dva polské soubory, Maďaři a Kypřané. Chybět nebude ani orchestr a mažoretky z partnerského slovenského města Nová Dubnica.
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„Celkově, když spočítáme i naše veterány, kdy nikdy nevíme, kolik jich přesně bude, tak si myslíme, že by to mělo být dohromady kolem 700 muzikantů a tanečníků,“ naznačila počty účinkujících dramaturgyně pořádajícího KC Svoboda Cheb Mirka Pavlíková.
Návštěvníky čekají čtyři dny nabité koncerty, průvody, vystoupeními pod širým nebem i doprovodným programem. Festival odstartuje už ve čtvrtek 25. června v 19 hodin na náměstí Krále Jiřího koncertem s názvem „Nemůžeme se dočkat“, na němž vystoupí Balkan Party Band a skupina Koala.
Hlavní program začne na náměstí v pátek 26. června v 16 hodin slavnostním zahajovacím ceremoniálem za účasti všech účinkujících souborů a pozvaných hostů.
„Držíme takovou tu tradiční linku – v pátek zahájení, v sobotu průvod, v neděli závěrečný galaprogram. Letos budeme trošičku tlačit na to, aby se FIJO rozprostřelo více do města. Pro ty hlavní programy jsme zvolili náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a areál Krajinky,“ popsala dramaturgyně s tím, že festival zamíří také do Františkových Lázní, Pomezí nad Ohří a za hranice do německého Waldsassenu.
Během festivalového víkendu se tak návštěvníci mohou těšit na koncerty dechových orchestrů, přehlídku tanečních mažoretkových skupin, průvod i sobotní vystoupení Hany Holišové s New Time Orchestra v areálu Krajinka. Závěr festivalu bude patřit nedělní Music Show dechových orchestrů a mažoretkových skupin, která vyvrcholí slavnostním zakončením celé akce.
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Kromě dvou placených večerních akcí a závěrečného galavečera se nebude během festivalu vybírat vstupné. Kompletní program je možné najít na webových stránkách festivalu.
Festival FIJO patří mezi nejvýznamnější evropské přehlídky mládežnických dechových orchestrů. Od svého založení v roce 1970 přivítal v Chebu stovky souborů z různých zemí světa a stal se tradiční součástí kulturního života města.