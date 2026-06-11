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Osiřely na tři roky. Po pauze se vrací legendární festival Chebské dvorky

Jitka Dolanská
  9:45
Čtyřiadvacet dvorků, průchodů, zákoutí a vnitrobloků ve starém Chebu se promění v živé galerie pod širým nebem. Od čtvrtka do neděle prostor ožije současným uměním, výstavami, hudbou, divadlem i setkáváním, kdy se historie přirozeně propojí se současným uměním.
Přípravy na festival obnášely i praní triček pro dobrovolníky. Tohoto úkolu se...

Přípravy na festival obnášely i praní triček pro dobrovolníky. Tohoto úkolu se zhostila Alice Šímová, ředitelka Galerie 4. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Chebské dvorky se do historického centra města vrací po roční přestávce.
Chebské dvorky - dvorek č. 4
Chebské dvorky 2016, krajský festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí
Chebské dvorky 2016, krajský festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí
10 fotografií

Po tříleté pauze se do města vrací legendární festival Chebské dvorky, který pozve lidi tam, kam se běžně nechodí, a nabídne možnost zastavit, dívat se a nechat město promluvit. Nový, 21. ročník Chebských dvorků je nejen obnovenou tradicí, ale i výzvou k návratu k lidskosti, dialogu a společnému setkávání.

„Festival představuje pro obyvatele Chebu i návštěvníky mimořádný kulturní zážitek. Galerie 4 jej pořádá již více než dvacet let a já sama jsem s Chebskými dvorky spojena od jejich počátků – nejprve jako dobrovolník v červeném tričku, později jako vystavující umělkyně. Bylo proto naprosto jasné, že se musí vrátit,“ uvádí nová ředitelka Galerie 4 – galerie fotografie Alice Šmídová.

Chebské dvorky se ohlédnou za dvaceti ročníky, tentokrát ale pod střechou

Ta dopředu avizovala, že letošní ročník nabídne opět tři dny plné zážitků, inspirace a společných setkání. Podle jejích slov se návštěvníci mohou těšit na výstavy fotografií, obrazů a instalací, workshopy nejen pro děti, rodinnou únikovou hru, divadelní představení, koncerty, filmové projekce i besedy. „Program je natolik pestrý, že si každý najde svůj vlastní „dvoreček“.

Velkou ctí je pro nás spolupráce s kinem Art, díky níž uvedeme dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi. Po projekci proběhne beseda s autorem filmu Pavlem Talankinem, čerstvým držitelem Oscara, který návštěvníkům přiblíží nejen vznik snímku, ale i jeho aktuální společenský kontext,“ zve na neobyčejné setkání ředitelka Šmídová.

Přípravy na festival obnášely i praní triček pro dobrovolníky. Tohoto úkolu se zhostila Alice Šímová, ředitelka Galerie 4.
Chebské dvorky se do historického centra města vrací po roční přestávce.
Chebské dvorky 2016, krajský festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí
Chebské dvorky 2016, krajský festival uměleckých projektů s mezinárodní účastí
10 fotografií

Kromě oskarového snímku nabídne festival dokument o fotografu Bořivoji Hořínkovi, který vznikl u příležitosti jeho významného životního jubilea. Film nazvaný Fotograf na ostrově natočil Hořínkův syn.

Přípravy letošního ročníku byly mimořádně intenzivní. Alice Šmídová totiž do funkce ředitelky galerie nastoupila 1. února a od samého začátku proto bylo otázkou, zda se podaří v tak krátkém časovém horizontu vše připravit.

Chebské dvorky po covidové pauze opět oživují historické centrum města

„O to větší radost mám z toho, že organizace probíhala bez zásadních komplikací a že se nám společně týmem galerie, skvělou profesionální partou, podařilo vytvořit festival v rozsahu, který si Dvorky zaslouží. Mimořádnou radost mi přináší také skutečnost, že se během několika měsíců podařilo vytvořit nové webové stránky festivalu, připravit novou vizuální identitu a navazující produkty, jako jsou festivalová trička, tašky nebo speciální pivo. Chebské dvorky jsou zároveň symbolickým začátkem nové etapy galerie,“ doplňuje ředitelka.

Letošní Chebské dvorky nabídnou na čtyřiadvaceti lokacích 81 vystavujících umělců, osm hudebních kapel, dvě filmové projekce, premiéru Západočeského divadla v Chebu, každodenní workshopy, sobotní prodejní stánky a další festivalová setkání. Podrobný program je k dispozici na webové stránce chebske-dvorky.cz.

7. června 2023
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